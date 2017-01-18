Витебская область готовится принять тракторное ралли, организованное ОАО «Минский тракторный завод», сообщили в облисполкоме.

Маршрут гонки пройдет по Поставскому и Глубокскому районам между деревнями Париж и Мосар (расстояние по бездорожью составляет около 12 км). Стартуют трактора в Париже, а завершится ралли в Мосаре. Здесь возле костела состоятся торжественная церемония награждения и концерт.

Эти деревни выбраны неслучайно: их названия созвучны с ралли, которое раньше называлось Париж — Дакар. 28 января на мероприятии покажут самую мощную тракторную технику, которую серийно выпускает завод, — модель BELARUS 3522. Предполагается, что трактора пройдут несколько этапов, состоится и гонка по лесным дорогам, рассказал специалист по связям с общественностью МТЗ Павел Тухто.

«Еще одним соревновательным элементом станет что-то вроде тракторного футбола. Мы надуем большие мячи под 2 метра в диаметре, которые трактористам предстоит прогнать через финишную арку», — сообщил представитель завода.

Трасса в основном пройдет по бездорожью, поэтому зрителей вдоль нее собрать будет невозможно — из соображений безопасности. Решили организовать прямую трансляцию на финише. «В деревне Мосар установят экраны, а в воздух запустят квадрокоптеры, которые будут снимать гонку, чтобы все могли убедиться, что идет честная борьба», — пояснил специалист.

Ралли проведут в преддверии Дня науки, который будет отмечаться в Беларуси 29 января. «Мы хотим показать не только мощь, выносливость и способность нашей техники работать в самых жестких климатических условиях, но и наши передовые достижения и научный потенциал», — сказал Павел Тухто.

По замыслу организаторов, мероприятие должно поспособствовать улучшению имиджа предприятия и повышению престижа профессии тракториста.