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В Витебской области проведут тракторное ралли Париж - Мосар
Витебская область готовится принять тракторное ралли, организованное ОАО «Минский тракторный завод», сообщили в облисполкоме.
Маршрут гонки пройдет по Поставскому и Глубокскому районам между деревнями Париж и Мосар (расстояние по бездорожью составляет около 12 км). Стартуют трактора в Париже, а завершится ралли в Мосаре. Здесь возле костела состоятся торжественная церемония награждения и концерт.
Эти деревни выбраны неслучайно: их названия созвучны с ралли, которое раньше называлось Париж — Дакар. 28 января на мероприятии покажут самую мощную тракторную технику, которую серийно выпускает завод, — модель BELARUS 3522. Предполагается, что трактора пройдут несколько этапов, состоится и гонка по лесным дорогам, рассказал специалист по связям с общественностью МТЗ Павел Тухто.
«Еще одним соревновательным элементом станет что-то вроде тракторного футбола. Мы надуем большие мячи под 2 метра в диаметре, которые трактористам предстоит прогнать через финишную арку», — сообщил представитель завода.
Трасса в основном пройдет по бездорожью, поэтому зрителей вдоль нее собрать будет невозможно — из соображений безопасности. Решили организовать прямую трансляцию на финише. «В деревне Мосар установят экраны, а в воздух запустят квадрокоптеры, которые будут снимать гонку, чтобы все могли убедиться, что идет честная борьба», — пояснил специалист.
Ралли проведут в преддверии Дня науки, который будет отмечаться в Беларуси 29 января. «Мы хотим показать не только мощь, выносливость и способность нашей техники работать в самых жестких климатических условиях, но и наши передовые достижения и научный потенциал», — сказал Павел Тухто.
По замыслу организаторов, мероприятие должно поспособствовать улучшению имиджа предприятия и повышению престижа профессии тракториста.
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Маршрут гонки пройдет по Поставскому и Глубокскому районам между деревнями Париж и Мосар (расстояние по бездорожью составляет около 12 км).
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