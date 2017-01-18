В проекте « На всякий случай » специалисты компании « Промтрансинвест » помогают нам разобраться в нюансах страхования. Сегодня выясняем, на что нужно обратить внимание при оформлении КАСКО.

Что можно застраховать Компании предлагают застраховать не только легковые автомобили, но и грузовые, а также автобусы, микроавтобусы, прицепы и полуприцепы, мотороллеры, мопеды, квадроциклы. Но физлица чаще всего оформляют КАСКО на легковые автомобили. Чтобы оформить страховку, необходимо предоставить паспорт, документы на автомобиль. Договор страхования может заключить как сам совершеннолетний собственник автомобиля, так и те, кто эксплуатируют транспортное средство, к примеру, по договору аренды либо по доверенности. Некоторые компании устанавливают минимальную стоимость автомобиля, который можно застраховать. Например, в одной из компаний этот порог составляет 10 тысяч долларов. Существуют ограничения и по сроку эксплуатации автомобилей. Не все компании оформляют страховку на старые машины, это связано с повышенным риском страхового случая. Стандартный договор КАСКО, как правило, можно расширить. К примеру, увеличить территорию действия или дополнить такой услугой как «мультидрайв», при котором неважно, кто будет находиться за рулем автомобиля при наступлении страхового случая (за исключением несовершеннолетних и тех, у кого нет водительских прав). Владелец застрахованного автомобиля все равно получит страховую выплату. Оформить страховку можно и на дополнительное оборудование (ту же магнитолу или холодильник), которое не включено в комплектацию завода-изготовителя. Важно, чтобы оно было правильно установлено, иначе можно остаться без выплат при его повреждении. Страховые компании предлагают заключить частичное и полное КАСКО. В первом случае страхуется только ущерб, вызванные повреждением автомобиля, а во втором — также предусмотрены выплаты при хищении и угоне. Страховой полис по КАСКО можно заключить на срок от 1 до 12 месяцев, в некоторых компаниях — сразу на несколько лет. При этом вносить оплату по соглашению сторон можно поэтапно.

От чего можно застраховать автомобили В большинстве компаний страховым случаем считаются повреждения из-за: аварии, ДТП (по статистике, чаще всего автовладельцы обращаются за выплатами за страховыми выплатами в результате ДТП),

(по статистике, чаще всего автовладельцы обращаются за выплатами за страховыми выплатами в результате ДТП), пожара, взрыва ,

, воздействия стихии и природных сил, чрезвычайных ситуаций техногенного характера ,

, угона, хищения и других неправомерных действий третьих лиц. Страховка защищает от падения на автомобиль дерева или любого другого предмета, повреждения животными, боя стекол, зеркал, фар камнями или другими предметами, которые вылетают из-под колес транспортного средства. В некоторых компаниях предусмотрены дополнительные опции. К примеру, защита от ущерба при принудительной эвакуации либо буксировке автомобиля при нарушении правил его стоянки или остановки. Не лишним будет обратить внимание, от каких стихийных бедствий предлагает защиту страховая компания. В договоре часто уточняют, что страховым случаем будет считаться повреждение машины при сильном ветре, сильном дожде, сильном снегопаде. Обычно страховщики используют классификацию метеорологов, чтобы определить, уровень осадков и насколько сильными были порывы ветра. Если при оформлении КАСКО на автомобиле было повреждение, которое клиент за свой счет устранил уже после подписания договора, об этом нужно сообщить в страховую компанию, специалисты внесут изменения в договор.

Сколько стоит страховка Страховой полис обойдется в среднем от 3 до 4,5% от стоимости автомобиля. Средняя стоимость легковых авто, на которые оформляют КАСКО, составляет 10 тысяч долларов, поэтому цена страховки варьируется от 300 до 450 долларов в год. Страховую сумму устанавливают как в рублях, так и в валюте — долларах, евро или российских рублях. Но оплачивать страховку можно только в рублях по курсу Нацбанка на день оплаты. Выплаты страховые компании также производят в рублях по курсу Нацбанка на день выплаты. Стоимость страховки также зависит и от суммы, на которую застрахован автомобиль: чем он дороже, тем выше цена полиса. На цену страховки также может влиять возраст автомобиля, пробег, условия хранения, а также водительский стаж, место жительства клиента (для минчан, возможно, будет дороже по сравнению с жителями других населенных пунктов). Автомобиль можно застраховать с учетом износа деталей, которые нужно заменить, и без учета износа. В первом случае стоимость страховки будет ниже, но и выплаты при страховом случае тоже окажутся меньше, потому что при расчете размера ущерба стоимость деталей, которые требуется заменить, уменьшается на процент их износа. Без учета износа застраховать можно автомобили в возрасте до 7−10 лет (в зависимости от страховой компании). Клиент может досрочно расторгнуть договор, к примеру, из-за предстоящей продажи автомобиля. В таком случае возвращается сумма взноса на момент прекращения договора пропорционально времени, которое он не действует. Но если по договору производились выплаты, то при его расторжении взносы не возвращаются.

Когда страховку не выплатят В страховых компаниях, как правило, предусмотрены несколько способов компенсации: получение денежного возмещения (по калькуляции либо по факту ремонта) либо оплата счета за ремонт на СТО. При втором варианте клиент обращается в страховую компанию и получает направление на конкретный автосервис. После ремонта счет приходит к страховщикам. Каждая компания определяет свой список не страховых случаев. Как правило, страховку не выплатят, если автомобиль пострадает из-за курения в салоне или неосторожного обращения с огнем и легковоспламеняющимися веществами. Не стоит надеяться на выплаты, если машину повредили в каких-либо соревнованиях, при обучении вождению лица без прав, при погрузке и перевозке авто, при несоблюдении правил эксплуатации, которые установил завод-изготовитель. Но некоторые из этих пунктов могут включить как дополнительную опцию. Если использовать легковой автомобиль не по назначению, к примеру, для грузоперевозок, то страховщики также не выплатят страховое возмещение. Если выяснится, что транспорт поврежден при сдаче в аренду, прокат или при использовании его как такси, а это не было предусмотрено договором, то страховую выплату тоже не удастся получить. Если автомобиль угнали или похитили, то нужно принести в страховую компанию регистрационные документы, а также полные комплекты брелоков и ключей. Исключение — если документы или ключи находятся у компетентных (следственных) органов. Это требование компании ввели для того, чтобы исключить мошеннические схемы.

Когда выплаты можно получить без обращения в ГАИ О страховом случае нужно сообщить в компетентные органы — ГАИ, милицию, МЧС, которые выдадут документ о происшествии. Но при наступлении некоторых страховых случаев при ДТП этот документ можно не предоставлять — при повреждении деталей остекления кузова, зеркал, приборов внешнего освещения, датчиков расстояния, а также при повреждении дополнительного оборудования (но размер ущерба не должен превышать 5−7% от страховой суммы по договору). Выплатить деньги без обращения в ГАИ в большинстве страховых компаний могут только по двум случаям, произошедшим в течении действия договора. Но некоторые компании уже сняли ограничения, к примеру, на количество выплат из-за разбитого остекления — ветрового, заднего, бокового стекла. О страховом случае сообщить в компанию необходимов течение 2−3 дней (срок разнится в каждой компании). Если сделать это не вовремя без уважительной причины, то можно остаться без выплаты. По возможности желательно сфотографировать или сделать видео автомобиля и место происшествия.

Как получить скидку на страховку В каждой компании определены скидки, которые можно получить при оформлении КАСКО. К примеру, их могут предоставить постоянным клиентам, которые не обращались за выплатами по предыдущему договору. Но этот бонус, как правило, распространяется на годовые договоры. Но если по предыдущему договору были крупные выплаты, то рассчитывать на скидку при оформлении новой страховки не приходится. Некоторые компании предлагают скидки также за установленные противоугонные устройства или сигнализацию, при наличии договоров по другим видам страхования, при страховании второго автомобиля. Многие компании предоставляют скидку также тем клиентам, которые заключили договор обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Для тех, кто покупает новый автомобиль в дилерском центре или автосалоне, во многих компаниях страховка также будет дешевле.

Кому выгодно оформить договор с франшизой? Чтобы снизить стоимость страховки, в некоторых компаниях можно также оформить договор с франшизой — это сумма, которая не выплачивается при страховом случае. Чаще всего компании предлагают условную и безусловную франшизу. К примеру, клиент оформил страховку с франшизой в размере 200 долларов. Если ущерб не превысит эту сумму, то клиент будет ремонтировать автомобиль за свой счет. Но если ущерб составит, например, 300 долларов, то при условной франшизе выплатят всю сумму (300 долларов), а при безусловной — разницу между ущербом и франшизой (только 100 долларов). Франшиза выгодна тем, кто не хочет обращаться в страховую компанию при незначительных повреждениях, а также опытным водителям, которые реже попадают в ДТП, чем новички. В некоторых компаниях при оформлении страховки нужно в обязательном порядке заключать франшизу. К примеру, если транспортное средство эксплуатируется как такси или для обучения вождению. Это связано с повышенным риском наступления страхового случая.

Действует ли страховка за пределами Беларуси Полисы КАСКО могут действовать не только в Беларуси, но и за ее пределами. При этом территорию действия договора можно отдельно расширить при выезде за границу. Специалисты рекомендуют подумать об этом при выезде за рубеж, чтобы не остаться без выплат при повреждении автомобиля в другой стране. Если ДТП произойдет на нейтральной территории между государствами, к примеру, Беларусью и Польшей, а КАСКО действует только в нашей стране, то для страховой выплаты необходимо зафиксировать ДТП именно белорусскими службами. Если же договор действовал и на территории и Беларуси, и Польши, то деньги выплатили бы независимо от того, в какой стране был бы оформлен протокол о ДТП. Если страховой случай произошел за границей, нужно сообщить об этом в компетентные органы того государства, на территории которого произошел случай (к примеру, в дорожную полицию) и страховщику либо его представителю (по телефону, который указан в полисе). Желательно сделать фотографии или видео автомобиля и места происшествия. Поврежденный автомобиль нужно либо доставить в Беларусь, либо восстановить за свой счет. После возвращения в Беларусь надо обратиться в страховую компанию, написать заявление об ущербе и произведенном ремонте за границей. Сделать это нужно, как правило, в течение двух дней после возврата в страну. Не забывайте, что у каждой компании свои условия страхования. И лучше при заключении договора в лишний раз обратиться за консультацией к специалисту.

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