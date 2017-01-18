В преддверии Нового года мы запустили благотворительный проект, который должен сделать счастливее хотя бы одну семью. А в общем-то — всех, кто умеет радоваться за других.

LADY.TUT.BY совместно с компаниями Кухни Modul-online , « Электромастер », « Сантехмастер », Техника Exiteq , PrivateHouse и фирменной розничной сетью « Керамин » пообещали сделать новогодний подарок для матери-одиночки — новую, красивую, современную и технически оснащенную кухню. Мы получили около сотни писем и каждое из них внимательно прочли. Это не было соревнование «кто несчастней всех, тому и подарок». Это была попытка выбрать ту, кому по-настоящему необходим наш проект — и прямо сейчас. Победительницей стала многодетная мама Алеся Пискун.

На улице Сиреневой ожидаются большие перемены. В дом семьи Пискун в скором времени придет большой ремонт, результатом которого станет преображенная кухня.





Как будет выглядеть новое помещение? Ведущий дизайнер компании Private House Андрей Федосов изучил пожелания Алеси, возможности партнеров, особенности помещения и предложил следующий вариант.

Как и хотела многодетная мама, кухня будет функциональной и уютной. В разговоре Алеся признавалась, что аскетичный хай-тек ярко-красного цвета был бы для нее чересчур. В комнате, где семья проводит немало времени, хотелось уюта и безмятежности — чего-то классического, можно без «последних веяний моды». Андрей воспринял это пожелание с максимальной точностью.

— Для кухни в стиле «французский прованс» все складывалось хорошо: светлые цвета кухонной мебели «Модуль», напольная плитка под дерево, уже существующий большой круглый стол. Единственный элемент, который как-то выбивался из общего контекста, — это желтый цвет, который Алеся очень хотела видеть в будущем интерьере. Она показывала его в отделке других комнат, а также среди подборок на своем телефоне. Проигнорировать эту просьбу я не мог, и желтый все же занял свое место в интерьере.

Мы немного отошли от традиционного прованса, введя в интерьер активный цвет. Вдохновителем такого радикального решения стал маленький город на юге Франции — Ментон, в котором несколько раз в год собирают большой урожай лимонов. Это фрукт является символом города. Дома в Ментоне уже не одно столетие выкрашены в оттенки желтого, с лимоном связана масса местных производств и ремесел. Соответственно, вслед за желтым цветом в интерьере появились изображения лимонов из винтажных книг по ботанике в тонких рамах с паспарту.

Вторым цветом в отделке стен станет пепельно-бежевый, который удачно сочетается как с напольной плиткой, так и с кухонной мебелью. Чтобы придать кухне уют и соблюсти равновесие стилевых особенностей, в интерьер введут небольшое количество лепнины: на потолке появятся карнизы, на стенах — молдинги.

На полу будет уложена контрастная керамическая плитка, как и на рабочих поверхностях стен. Для них выбрали более спокойный цвет, который соединит верхние и нижние модули. Фасады на них, к слову, будут не одного тона: верхние — светлые, нижние — потемнее, из коллекции «Милан» кухонной мебели «Модуль». Угловые полки было решено закруглить, чтобы никто из детей не смог ушибиться об острый угол.

Кроме эстетики дизайнер позаботился и об удобстве. Чтобы зоны — готовки и столовая — не пересекались, решено перенести холодильник к окну, напротив мойки. Она осталась на прежнем месте. У семьи появятся новая варочная поверхность, духовой шкаф, вытяжка и посудомоечная машина, которую спрячут за фасадом.

Освещение для кухонной и столовой зоны будет помогать зонированию: над столом будет висеть подвесной светильник, рабочую зону осветят встроенные и потолочный светильники.

Прежними останутся стол и стулья — они, по словам дизайнера, отлично вписываются в интерьер, поддерживают его теплое настроение. Единственное дополнение: у стульев появятся мягкие желтые «сидушки», которые определенно понравятся младшим девочкам.

Стену в столовой зоне Андрей планирует дополнить картинами фруктов — напоминанием о лете, комфорте, тепле, сочных красках.

Такой будет кухня Алеси:





















Насколько цифровой проект будет отличаться от того, что получится в реальности? По словам Андрея, минимально.

— Все чистовые материалы отделки (плитка, лепнина, цвет краски) и кухонная мебель реальны, ничем не отличаются от моделей, с которыми мы работали. Нам удалось отыскать даже ботанические картинки с изображением цитрусовых, поэтому в реализации созданного дизайн-проекта проблем не возникнет.

Для проектирования самой мебели для кухни мы воспользовались онлайн-конструктором мебели «Модуль» . В этой программе можно быстро и удобно расставить кухонную мебель в любое заданное помещение, получить визуализацию, расчет цены и подробную спецификацию по мебели. Онлайн-конструктор помогает увидеть, как будет смотреться будущая кухня. Программа проста и не требует специальных навыков для работы в ней. Без скачивания и регистрации, в режиме реального времени, можно задать размеры и формы вашего помещения, определиться с точным расположением элементов кухни и найти идеально подходящее место для каждого шкафчика.

Так, например, поэтапно создавался проект новой кухни Алеси:

















Мы будем следить за преображением кухни Алеси, и вы первыми увидите результат! Следите за новостями на LADY!

Партнеры проекта

«МОДУЛЬ-ОНЛАЙН» — это новый инновационный белорусский продукт кухонной мебели на рынке СНГ. Вы можете создать свою будущую стильную кухню сами в онлайн-конструкторе, мгновенно получить её стоимость — заказать — оформить доставку за 1 день.

Группа Компаний «ПриватХауз» предоставляет услуги по разработке и реализации дизайн-проектов интерьеров жилых помещений (квартир, домов и т.д.), ресторанов, кафе, гостиниц, офисных и торговых площадей. С 2009 года команда компании реализовала большое количество известных объектов «под ключ» по всей Беларуси.

Встраиваемая кухонная техника этой торговой марки приобретает в Европе все большую популярность за счет использования инновационных технологий, самых современных дизайн-тенденций и благодаря безупречному качеству.

Компания «Электромастер» занимает лидирующие положение на рынке электромонтажных услуг в Республике Беларусь с начала 2009 г.

Компания занимается всеми видами сантехнических работ, от замены смесителя до замены водопровода и канализации во всей квартире.

«Керамин» — фирменная розничная сеть, которая специализируется на продаже керамической плитки, санитарной керамики и сопутствующих товаров. Компания является официальным представителем ОАО «Керамин» на территории Республики Беларусь.