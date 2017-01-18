20 января — день инаугурации сорок пятого президента Соединенных Штатов Америки — Дональда Джона Трампа. За последние десятилетия не было на этом посту фигуры, столь раскалывающей американское общество (и не только). Хотя полярные оценки вызывали и Буш-младший, и Рейган с Никсоном, да и тот же Обама. Но чтобы такой накал страстей…



© REUTERS Jonathan Ernst Трамп получит доступ к президентскому аккаунту Twitter 20 января

Да и сам по себе новый президент США — фигура особенная.

Самый пожилой

Впервые на этот пост избран человек, никогда не занимавший политических должностей и никуда не избиравшийся. В свои 70 это самый пожилой вступающий в должность президент США — 14 июня ему будет 71 год, и он старше Рейгана.

Но это, так сказать, внешние особенности. Самое интересное теперь — чего нам ждать от новой администрации. По крайней мере, в обозримом будущем. Ведь Трамп шел на выборы как сокрушитель стереотипов, подвергнув сомнению все постулаты президентства Обамы, да и американской внешней политики последнего двадцатилетия. Да и во внутренней грозился радикально повернуть курс. Враждебный к нему "Вашингтон пост" подсчитал, что он сделал 282 обещания избирателям.

Самый гибкий

Обращает на себя внимание, что новый президент старался впитывать идеи с самых разных секторов политического спектра. Хотя ядро его позиции все же консервативное и не чуждое либертарианским взглядам (максимальная свобода внутреннего рынка и личности), его упрекали в эклектичности платформы, противоречивости и неискренности. Но Трамп парировал, что он "очень, очень гибкий".

Например, он солидарен с основной частью своей партии в том, что надо сокращать налоги, бороться с излишней зарегулированностью рынка и отменить реформы Обамы в сфере здравоохранения. При этом у него звучали и идеи противоположного лагеря — например, о необходимости инвестиций в инфраструктуру или поддержки пожилых и ряда других незащищенных категорий. Знаменитыми стали его заявления о борьбе с нелегальной иммиграцией, строительстве стены на границе с Мексикой и введении протекционистских мер. Все это вкупе получило у экспертов название "трампизм".

В ходе кампании он заявлял: "Нашим кредо в Белом доме будет американизм, а не глобализм". Объявил, что планирует поднимать внешнеторговые тарифы, отменить закон Додда-Фрэнка о реформе Уолл-стрит и защите потребителей и "Обамакэр".

Самый бизнес-ориентированный

В экономике предложил целый ряд изъятий из подоходного налога, особенно для тех, кто зарабатывает больше. Впрочем, республиканцы всегда призывали к этому, и Джордж Буш-младший в свое время серьезно сократил налоги. Трамп также предложил сократить корпоративный налог с 40% до 15%. И пообещал ввести налог на зарубежные филиалы американских компаний в размере 10% совокупного среднего дохода этих филиалов за десять лет. Цель — вернуть американский бизнес и производство на родину. При этом обещал отменить ряд налогов — например, на дарения или на недвижимость.

Либералы возмущаются, что все это на руку лишь самым богатым и приведет к потерям бюджета в размере 10 триллионов долларов в течение десятилетия. Но и они скрепя сердце признают, что это может способствовать экономическому росту. Консерваторы предъявляют свои расчеты: только лишь одна налоговая реформа даст за десять лет прирост экономики в 11%, рост зарплат в среднем на 6,5%, создаст 5,3 миллиона рабочих мест, а деловым людям и производству станет легче дышать. Они проводят параллели между планами Трампа и "рейганомикой" 80-х.

Самый сбалансированный

Трамп обещал, что через 10 лет бюджет страны будет сбалансирован — сегодня там огромнейший дефицит: 115% ВВП этой мощнейшей экономики мира. А еще — что не будет сокращать основные соцпрограммы (кстати, фактически он был единственным республиканским кандидатом на праймериз, не поддержавшим такие сокращения). Что ж, посмотрим, как это все возможно одновременно. Ряд экономистов уверен, что сочетать это не получится — сокращение налогов и при этом сохранение соцрасходов могут быть достигнуты только за счет роста займов. И кто-то уже посчитал сумму — новые долги от 11 до 15 триллионов, или до 140% ВВП. Но Трамп хитро улыбается. Видимо, рассчитывает на стремительный рост экономики. Но кое-кто считает, что в результате может возрасти инфляция. Команда Трампа возражает: критики жонглируют цифрами, выдавая желаемое за действительное. Стоит заметить, что нередко их расчеты и впрямь выглядят взятыми с потолка, эмоциональными, в стиле: "Будет ужас, потому что его не может не быть". Да и чему тут удивляться — 86% опрошенных американских экономических аналитиков в ходе кампании высказывались против Трампа.



© REUTERS Lucas Jackson Дональд Трамп

А еще новый президент хочет решительно урезать бюджет таких ведомств, как агентства по охране окружающей среды и министерства образования. Это тревожит как сторонников социальных гарантий, так и госчиновников, уже ждущих черных деньков.

Дебаты вызывает и замысел ввести протекционистские тарифы против китайского и мексиканского импорта. Высказывается мнение, что если Китай с Мексикой ответят, экономика США снова впадет в рецессию и потеряет до 5 миллионов рабочих мест.

Что касается федерального долга, то новый президент намерен уменьшать его, выкупая бонды со скидкой, которая станет предметом переговоров. Критики указали, что это подорвет доверие к американской экономике. Атаковавшая миллиардера всю кампанию "Нью-Йорк таймс" отметила, что выкуп долгов со скидкой часто встречается в мире крупного бизнеса, но если это получается у компаний (кредиторы рады получить не всю сумму займа, если возможен дефолт), то государства — совсем другое дело. Им просто, мол, станут давать новые займы под более высокий процент.

Трамп может ограничить полномочия ФРС и дать Конгрессу право контроля над ней. Он высказывался за возвращение к золотому стандарту (обеспечению доллара драгметаллами), отмененному еще при Никсоне, но это будет сложнее. А вот отменить многие регуляционные акты, сдерживающие бизнес, вполне может.

Самый заботливый

А вот что должно получить поток финансирования при Трампе, так это инфраструктура — аэропорты, дороги, мосты… Он считает, что они находятся в запущенном состоянии, "как в стране третьего мира". Избранный президент заявил, что готов вложить в модернизацию инфраструктуры до триллиона долларов. А для этого создать специальный фонд с выпуском государственных бондов для приобретения инвесторами и любыми гражданами. По его убеждению, именно это станет одним из стимуляторов экономического роста.

Самый меркантильный

А еще новый лидер Америки хочет пересмотреть торговые соглашения с другими странами. Он разделяет меркантилистскую точку зрения о важности перевеса экспорта над импортом. Интересно, что здесь он совпадает с "социалистом" Берни Сандерсом, но расходится с традиционной республиканской платформой — и целая армия экономистов встревожено пишет о возвращении к изоляционизму 20-х годов и торговым войнам.

Особенно Трампа беспокоит отрицательное сальдо США в торговле с Китаем (367 миллиардов долларов за 2015 год), и он намерен ввести высокие тарифы — до 45% на китайский экспорт. Критики уже подсчитали, что это должно привести к росту цен на многие товары в США, так как по целому ряду позиций аналога китайской продукции нет.

Трамп обещал с первых дней начать принимать меры против китайских валютных "манипуляций", подделки продукции китайскими производителями, пиратства и воровства технологий. В ответ на замечания, что Китай может ответить, начав продажу американских бондов, к примеру, он ответил, что Пекин не пойдет на это, поскольку иначе обвалит собственную экономику. И вообще он против Соглашения о Транстихоокеанском партнерстве, называя его "безумием" и "черным ходом для Китая на наш рынок".

Недоволен он и членством в ВТО, хотя вряд ли страна в обозримом будущем выйдет из этой организации. Но если там попытаются вводить некие санкции за нарушения правил путем введения протекционистских тарифов, это не исключено.

Трамп пригрозил ввести пошлины в размере от 15 до 35% на продукцию американских компаний, переносящих производство в Мексику. Даже критики признают, что это поможет создать новые рабочие места, но прогнозируют рост стоимости продукции, проблемы на фондовом рынке и, опять же, торговые войны.

Самый жесткий

В области здравоохранения Трамп твердо намерен отменить "Обамакэр" и вернуться к идее свободного страхования здоровья. Именно соответствующее обращение в Конгресс намечено в качестве первого шага новой администрации, как гласил сайт его предвыборной кампании. Лагерь противников Трампа утверждает, что это создаст в федеральном бюджете дополнительную дыру в более чем 100 миллиардов долларов в течение 10 лет ("Обамакэр", при всех компенсациях, дает туда немалые деньги).

Трамп обещал лично договориться с фармацевтическими компаниями о снижении цен на лекарства. Он предложил финансировать социальные программы и здравоохранение за счет резкого сокращения зарубежной помощи (в том числе оппозиции в разных странах). И простить долги по займам на учебу по истечении 15 лет.

Он не собирается, судя по его заявлениям, оставлять без медпомощи самых обездоленных — проведет переговоры со страховыми компаниями и властями штатов, чтобы это финансировалось за счет особых грантов. Тут он отошел от протекционизма и призвал к конкуренции на рынке медикаментов с зарубежными фармацевтами.



© REUTERS Jonathan Ernst Дональд Трамп

Он разгневал влиятельное лобби, пообещав ужесточить борьбу с абортами и заявив, что намерен прекратить госфинансирование программы планирования семьи (хотя аборты под нее и так не подпадают). В вопросах образования новоизбранный президент — за разнообразие и ослабление стандартизации. Следует ожидать определенных шагов в этом направлении. Например, предоставления детям из бедных семей специальных грантов с правом выбора варианта школы их родителями.

Есть основания полагать, что в числе первых шагов новой администрации станет всемерное ужесточение лимитов на легальную иммиграцию, выдачу рабочих виз и т.п. Заявляется о намерении приостановить выдачу грин-карт. А уж по нелегалам ожидается пакет совсем серьезных мер. Скажем, он собирается законодательно добиться того, чтобы Четырнадцатая поправка, автоматически дающая гражданство родившимся на американской земле, не распространялась на детей нелегалов. Так что можно ожидать громкого процесса в Верховном суде на эту тему.

Трамп призывал к строительству стены на мексиканской границе за счет самой Мексики. В этом вопросе у него дилемма: если он не станет ее строить, это ему предъявят как самое заметное нарушение предвыборных обещаний, а если начнет, то может спровоцировать волну нелегалов, которые захотят использовать последние месяцы возможности проникнуть в США по налаженным схемам. Кстати, треть стены, по сути дела, уже воздвигнута при Буше. Критики указывают и на другие проблемы — прохождение стены через индейские резервации (где у федерального правительства права ограничены) и национальные парки, которым будет нанесен ущерб.

Также новый президент предлагал начать массовую депортацию нелегалов — с первых же дней в Белом доме. Согласно его плану, для этого будет создана специальная структура. Критики указывают, что суды и так загружены делами иммигрантов, да и депортация всех нелегалов будет означать ущерб бизнесу в сотни миллиардов долларов и потерю до 2% ВВП. Можно полагать, что тотальной облавы на нелегалов не произойдет, но тем из них, кто нарушил закон, придется туговато.

Новый президент особо высказывался об иммигрантах-мусульманах, предложив временно запретить им въезд в Штаты. В разгар праймериз он уточнил, что речь идет не обо всех мусульманах, а только о выходцах из стран, где отмечается исламистский терроризм. А позднее распространил этот план на выходцев из любых стран, где имели место факты террористических действий против США и их союзников, а также на лиц с экстремистскими взглядами. Но несколько раз заявлял, что введет систему контроля и надзора над мусульманскими организациями, мечетями и лицами, заподозренными в симпатиях к фундаменталистам. Президент имеет такие полномочия.

Самый религиозный

Есть основания ожидать, что Трамп начнет массовую замену федеральных чиновников, назначенных при Обаме. Не исключено и начало процедуры предоставления столице страны прав штата — пока это, как известно, федеральный округ. От нового президента ждут назначения в Верховный суд консерваторов, которые будут принимать неудобные для ультралиберальных кругов решения в области прав меньшинств, абортов, религиозных вопросов и т.п. Кроме того, Трамп неоднократно подчеркивал, что верующим христианам практически не дают слова, и что при нем это изменится. Хотя бы в супермаркетах начнут звучать рождественские песенки.

Самый несговорчивый

В области экологии и энергетики вероятно расширение добычи нефти на национальные парки, Арктику и тому подобные места, за что давно агитируют республиканцы, но вопрос блокируют экологические движения в союзе с демократами. США будут еще несговорчивее на международных форумах по борьбе с изменением климата. Также, вероятно, сдвинется с мертвой точки идея строительства трубопровода для перекачки канадской нефти в США.

Самый американский

Для нас, конечно, самое интересное — как будет меняться внешняя политика.

Новый лидер США увеличит армию, военную авиацию и флот, финансирование Пентагона и других силовиков. Он собирается покончить с практикой "выбрасывания ста пятидесяти миллиардов долларов из года в год на защиту богатых стран, которые это не компенсируют" (например, Японии, Южной Кореи, Германии, Саудовской Аравии).

Несмотря на критику действий предыдущих администраций США в Афганистане, новый президент все же не готов полностью вывести оттуда войска, но сократит их.

Соглашение с Ираном будет не свернуто вообще, а скорее, пересмотрено в результате новых переговоров.

Судя по всему, Трамп твердо решил справиться с ИГИЛ, так что можно ожидать усиления ударов и заключения договоренности с курдами и Россией о наступлении на него — вероятно, уже в ближайшее время. А для этого усадить за стол переговоров и Турцию, и курдов, и Россию, и Асада. Трамп не будет одновременно бороться с ИГИЛ и Асадом. И вообще предлагает "сначала навести порядок в собственном доме, а потом уже пытаться изменить других". Значит, политика смены режимов вряд ли продолжится.

По израильско-палестинской проблеме новая администрация, очевидно, будет более решительно озвучивать поддержку Израиля, но одновременно давить на обе стороны с целью усаживать их почаще за стол переговоров.

Можно ожидать похолодания в отношениях с Саудовской Аравией, исходя из всех претензий нового президента к ней. Аналогичное похолодание возможно и в отношениях с Пакистаном, а вот с Индией будет несомненное сближение. Кроме того, представителем США в ООН станет Ники Хейли, индийского происхождения.

Ожидается сокращение активности США в НАТО, хотя выход из Альянса и не состоится. Но ряд реформ все же начнется — в частности, по вопросу увеличения взносов остальных его членов и снижения американских.

Наконец, будет ли потепление в отношениях с Россией? Скорее всего, тут пойдет определенный торг: уступка за уступку. Новая администрация вполне может, скажем, признать вхождение в состав РФ Крыма и прекратить добиваться свержения Асада в обмен на, допустим, сокращение ядерного потенциала Москвы и т.д. Но не исключены и всплески жесткой риторики, чтобы партнеры по переговорам не расслаблялись. Возможно и снятие санкций — частично, опять же в целях торга. О безоговорочной поддержке нынешнего руководства Украины вряд ли можно будет говорить, хотя ситуацию будут использовать ястреба в конгрессе против Трампа.

Так что во внешней политике, без сомнения, следует рассчитывать на более прагматичный и реалистический курс.