13 февраля на сцене Концертного зала «Минск» состоятся гастроли Московского академического театра Маяковского со спектаклем « Синтезатор любви ».





Спектакль поставлен классикам советской и российской режиссуры Леонидом Хейфицем, художник Михаил Бархин. Один из самых признанных мастеров сценографии России. В течение десять лет спектакль шел с большим успехом и стал визитной карточкой новой, обновленной «Маяковки».

В 2015 году дирекции театра поддержала творческую инициативу вернуть спектакль на московскую и российскую сцену, дать спектаклю новую жизнь. Спектакль восстановлен в том же звездном составе: Анатолий Лобоцкий, Ольга Прокофьева, Татьяна Аугшкап, Игорь Марычев, Екатерина Стулова.





























Мужчина и женщина — вечная тема. А если женщина послушный робот? Это, конечно, удача для мужчины. Но даже женщина-робот выходит из-под контроля мужчины. А что будет дальше? Чем все закончится?.. Смехом. Два с половиной часа смеха с небольшой паузой (антрактом) — это то, что ждет зрителя на спектакле.

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