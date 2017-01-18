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Московский театр Маяковского покажет в Минске комедию ко дню влюбленных

19.01.2017 09:00 — Разное | Tut.by  
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13 февраля на сцене Концертного зала «Минск» состоятся гастроли Московского академического театра Маяковского со спектаклем «Синтезатор любви».


Спектакль поставлен классикам советской и российской режиссуры Леонидом Хейфицем, художник Михаил Бархин. Один из самых признанных мастеров сценографии России. В течение десять лет спектакль шел с большим успехом и стал визитной карточкой новой, обновленной «Маяковки».

В 2015 году дирекции театра поддержала творческую инициативу вернуть спектакль на московскую и российскую сцену, дать спектаклю новую жизнь. Спектакль восстановлен в том же звездном составе: Анатолий Лобоцкий, Ольга Прокофьева, Татьяна Аугшкап, Игорь Марычев, Екатерина Стулова.














Мужчина и женщина — вечная тема. А если женщина послушный робот? Это, конечно, удача для мужчины. Но даже женщина-робот выходит из-под контроля мужчины. А что будет дальше? Чем все закончится?.. Смехом. Два с половиной часа смеха с небольшой паузой (антрактом) — это то, что ждет зрителя на спектакле.

Купить билеты можно на сайте AFISHA.TUT.BY.

Билеты: 10−100 рублей

Купить билет

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 24
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13 февраля на сцене Концертного зала "Минск" состоятся гастроли Московского академического театра Маяковского со спектаклем "Синтезатор любви".

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