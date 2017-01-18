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Минфин займет у населения и компаний 100 миллионов долларов и 50 миллионов евро
С 18 января Минфин начала продажу валютных облигаций сразу трех выпусков. Номинальная стоимость одной ценной бумаги 1000 долларов или 1000 евро. Всего государство хочет занять у населения и компаний 100 миллионов долларов и 50 миллионов евро. Условия
Продажа будет осуществляться до 28 июня 2017 года на Белорусской валютно-фондовой бирже.
Условия по облигациям следующие.
Напомним, вчера на рынок также были выведены
Белорусы
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С 18 января началась продажа государственных облигаций в валюте.
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