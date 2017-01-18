С 18 января Минфин начала продажу валютных облигаций сразу трех выпусков. Номинальная стоимость одной ценной бумаги 1000 долларов или 1000 евро. Всего государство хочет занять у населения и компаний 100 миллионов долларов и 50 миллионов евро. Условия приведены на сайте Минфина.

Продажа будет осуществляться до 28 июня 2017 года на Белорусской валютно-фондовой бирже.

Условия по облигациям следующие.

выпуск дата погашения ставка номинал облигации объем выпуска №233 6 февраля 2020 года 5,5% годовых 1000 долларов 50 млн долларов №234 6 мая 2022 года 6,5% годовых 1000 долларов 50 млн долларов №235 4 февраля 2022 года 5,0% годовых 1000 евро 50 млн евро

Напомним, вчера на рынок также были выведены рублевые облигации хозяина дискаунтеров «Остров чистоты».

Белорусы проявляют большой интерес к такому виду сбережений, особенно на фоне постоянного снижения ставок по вкладам в банках, а также налога на процент с коротких депозитов. С доходов по облигациям платить налог не нужно, независимо от срока их обращения.