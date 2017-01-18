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Крещение Господне: мнение православной церкви о купании в проруби

19.01.2017 09:05 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Практика окунания в прорубь не является нормированной церковными правилами на Крещение Господне, сообщил в беседе с ведущими радио Sputnik Беларусь настоятель православного прихода в честь Святого Николая Японского отец Павел Сердюк.

Как напомнил собеседник Sputnik, епископат Русской Православной Церкви еще до революции выступал против подобных массовых акций, которые часто превращались во вредные для здоровья манипуляции со своим телом.

"В этой традиции есть некое соприкосновение народного благочестия и подлинной церковной жизни. Для того, чтобы облагородить это явление, необходимо, прежде всего, отказываться от заблуждений ума. И первое из них — это якобы омовение грехов", — уточнил отец Павел Сердюк.

Крещение Господне: мнение православной церкви о купании в проруби
© Sputnik Егор Еремов
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По словам священнослужителя, верующим важно помнить о том, что Крещение Господне — это один из древнейших праздников, который концентрирует внимание на главном событии — приходе Бога в мир. И эта проповедь христианства многими людьми отвергается до сих пор.

"Когда происходит смысловое смещение акцентов, мы не находим в купании в проруби какого-то духовного содержания. Есть веселое занятие и стремление к языческим традициям", — констатировал отец Павел.

Крещение Господне: мнение православной церкви о купании в проруби
© Фото: предоставлено Евгений Петкевич
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По мнению представителя православной церкви, без духовного осмысления праздника Богоявления крещенское купание превращается в спорт или любовь к экстриму. Важно почувствовать присутствие Бога и приобщиться к нему. А остальное, включая купание в освященном источнике, — лишь сравнительно новая традиция.

Комментарий настоятеля православного прихода в честь Святого Николая Японского отца Павла Сердюка о традиции купания в проруби на праздник Крещения слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Ведущие радио Sputnik Беларусь выяснили у священнослужителя, как православная церковь относится к традиции купания в ледяной проруби на Крещение.

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