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К 2022 году в Евразийском экономическом союзе планируется обеспечить единую идентификацию животных — как сельскохозяйственных, так и домашних.

Проект решения Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) об этом опубликовал российский Минсельхоз, пишет "Коммерсантъ" . Помимо самих животных идентификации подлежит и продукция животного происхождения — ее прослеживаемость будет обеспечиваться в виде цепочек "от фермы до прилавка". Инициатива Минсельхоза может стать фрагментом общей системы контроля товарооборота в ЕАЭС, над которой работают правительства стран союза.

Минсельхоз обнародовал проект решения ЕЭК о согласованных подходах при проведении идентификации, регистрации и прослеживаемости животных на территории ЕАЭС. Речь идет о присвоении животным уникальных номеров, их идентификации и регистрации в национальных информационных системах и обмене этими данными. Требования будут распространяться на скот, оленей, верблюдов, свиней, лошадей, птиц, пушных зверей и кроликов, пчел, а также рыбу. Они коснутся и домашних питомцев — кошек и собак. Сама идентификация необходима не только при перемещении животных через границу (в том числе в рамках союза), но и при содержании. Средства идентификации могут быть как визуальными (бирки, татуировки, тавро), так и электронными (микрочипы, болюсы).

Как поясняет заместитель главы департамента санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер ЕЭК Владимир Субботин, проект предусматривает неразрывность цепочки "животные — полученное от них сырье — конечный продукт", или так называемый принцип прослеживаемости "от фермы до прилавка". Идентификации подлежит и продукция животного происхождения (мед, яйца, молоко, сливки и молочное сырье, мясо и субпродукты), следует из документа. При этом, отмечает господин Субботин, предлагается принцип "один шаг назад — один шаг вперед" — любой из владельцев товара должен иметь информацию о предыдущем владельце (животного, сырья или партии готовой продукции) и его последующем владельце (например, торговом предприятии). Впрочем, "проект не предусматривает в качестве обязательного условия прочтение покупателем "фамилии" быка на батоне колбасы", уточняет господин Субботин.

Проект Минсельхоза является рамочным — члены союза должны разработать собственные нормативно-правовые акты в этой сфере в рамках определенных им правил. Мероприятия по идентификации и регистрации животных в союзе должны быть завершены к 2022 году, говорится в проекте — до этого времени перемещение животных между государствами-членами возможно по законам страны-получателя. Система же идентификации и прослеживаемости продукции животного происхождения должна быть развернута до 2027 года.

В Минсельхозе сообщили, что сейчас идентификация животных в странах ЕАЭС "находится на различных стадиях, унификация представляется своевременной". Как поясняют в ЕЭК, в Беларуси, Киргизии и Казахстане законодательная база по этому вопросу уже существует, но нуждается в гармонизации. Отметим, что Россия уже частично финансирует ветеринарную идентификацию в союзе: она предоставила Киргизии около 6,5 млн долларов на реализацию проекта по идентификации крупного рогатого скота (вступление республики в ЕАЭС затягивалось, в частности, из-за серьезных проблем с ветконтролем). При этом в самой РФ нормативно-правовая база пока разрабатывается. В сентябре Минсельхоз опубликовал проект российских правил идентификации (присвоения животным 15-значных буквенно-цифровых кодов и внесения данных о них и владельцах в единую базу). Предполагается, что правила будут вступать в силу поэтапно: с 2018 года начнется идентификация лошадей, КРС, оленей, верблюдов и свиней, а с 2019-го — остальных животных.

Отметим, что инициатива укладывается в общий тренд на обеспечение прослеживаемости товарных цепочек в рамках ЕАЭС — помимо уже введенных требований к маркировке меховых изделий правительства стран союза обсуждают проекты по контролю оборота лекарств, продуктов и промтоваров.