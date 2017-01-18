Если вы решили посетить Ригу, на один из дней обязательно запланируйте поход в Рижский мотормузей , который входит в тридцатку лучших технических музеев мира и в пятерку лучших технических музеев Европы! Еще три года назад музей был закрыт на ремонт, но после открытия он стал только лучше.



Фото: Игорь Ремзик

Фасад здания музея напоминает радиатор фирмы Rolls-Roys. Первое впечатление от музея — восторг! От блестящих медных и хромовых деталей, великолепной коллекции автомобилей просто захватывает дух. Кремлевская автомобильная коллекция, автотранспорт, произведенный в Латвии, даже машины, изготовленные на легендарном предприятии «Руссо-Балт», мировые автомобили и гоночные, спортивные, авто советского периода и мотоциклы довоенного производства.

Информация на интерактивных стендах дается очень дозированно — скучных и монотонных гидов нет, к тому же ее можно не только слушать, но и читать, благо сведения даются на трех языках: латышском, русском, английском. На стены транслируются архивные кадры кино, играет музыка, которая перемежается со звуком мотора.













В музее есть коллекция раритетных телефонов. А рядом с ними стоит телефонная будка с обыкновенным советским аппаратом. Если крутануть диск и приложить ухо к трубке, вас повеселят короткие советские анекдоты на трех языках.





На входе в экспозиционный зал сразу же бросается в глаза мультимедийная стена под названием «Длинная дорога к автомобилю», на которой транслируется вся эволюция автомобилестроения от простого колеса до машин разных эпох.

Автомобили из рижской коллекции часто использовались для съемок художественных фильмов. Задумка авторов музея безупречна: вот автомобиль Linkoln V12, подаренный Максиму Горькому советским правительством в 1934 году. Тут же звучит аудиоряд: «Буревестник» в исполнении Максима Горького.

Еще один любопытный экземпляр — разбитый Rolls-Roys Silver Shadow 1966 года выпуска с восковой фигурой внутри. Как выяснилось, именно этот автомобиль разбил генсек ЦК КПСС Леонид Брежнев в 1980 году, врезавшись в грузовик на дорогах в Подмосковье. Машина, подаренная Армандом Хаммером, могла развить скорость до 190 км/ч. Брежнев иногда ее достигал. Ремонту после аварии Rolls-Roys уже не подлежал. Реставрировать этот экспонат в музее не собираются, он символичен и несет определенный смысл.





Брежнев был ярым автомобилистом, любил погонять на высоких скоростях, и в его автоколлекции были Rolls-Roys, Mercedes, Cadillac. На пустых дорогах вокруг своей резиденции он любил порулить на большой скорости, уверяя, что для него быстрая езда — лучший отдых. Своими легкомысленными выходками он регулярно создавал угрозу своей жизни. Видимо, неоднократных угроз со стороны террористов ему было мало.

Рядом есть забавная инсталляция трехэтажного панельного дома с окнами квартир. Каждое окно показывает жителей этого дома, символизируя жизнь с намеками на беспробудное пьянство, бедность и другие «прелести» времен тяжелой оккупации.

Еще один интересный экземпляр Рижского мотормузея — гоночный автомобиль. Рядом с ним стоит специальный пуфик — если на него присесть, он начинает реветь и вибрировать так, что наяву чувствуешь себя гонщиком.

В экспозиции много советских рафиков, символов нашего детства — своей надежностью и удобством они обеспечили себе долгие годы жизни на дорогах нашей страны. Автомобиль активно использовали для нужд службы скорой помощи, милиции и других государственных организаций.



Автомобиль был собран на базе ГАЗ-24 и являлся самым популярным микроавтобусом в СССР.



Автомобиль, разработанный с помощью англичан, был прогрессивным, но покупателей на него найти не удалось. Выпущен в 1993 году, всего 2 экземпляра.

Одно из развлечений в музее — стоящий на отдельном подиуме на фоне постоянно меняющихся улиц рафик, который можно разукрашивать в разные цвета, используя интерактивную панель.

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Все экспонаты трогать руками запрещено, но один из автомобилей — смешной оранжевый автобус ПАЗ можно было не только подергать за двери, но и зайти в него, и принять участие в поездке на колхозную свадьбу! Внутри автобуса на лобовом стекле транслируется виртуальное путешествие по сельским дорогам, деревням, кажется, что под колеса действительно норовят попасть собаки и куры, стоящие вдоль дороги детишки машут руками, а местные жители что-то приветливо кричат. В зеркале заднего вида транслируется лицо веселого водителя, который рассказывает про колхозные будни латвийского села.

Охватить всю коллекцию автомобилей в одной публикации сложно — расскажем о самых интересных экземплярах.

Russo-Balt D24/40





Единственная пожарная автомашина, изготовленная на Русско-Балтийском вагонном заводе. Один из двух сохранившихся в мире экземпляров. Его останки были найдены членами клуба недалеко от Риги в 1976 году, через 2 года автомобиль полностью восстановлен практически до оригинального состояния. Выпущен в 1913 году.

«Москвич» 401/422





Экземпляр выпущен в 1955 году, достигал максимальной скорости 90 км/ч. Из-за деревянного кузова и дерматиновой крыши получил прозвище «Буратино».

"Москвич-408"





Любопытный экземпляр с зеркалами на крыльях выпущен в 1968 году. Автомобиль развивал максимальную скорость 120 км/ч. Но самое удивительное, что эти автомобили в 90% шли на экспорт.

Bentley Mk IV





Первый послевоенный Bentley, ставший очень популярным в «узких кругах». Именно этот автомобиль сошел с конвейера в далеком в 1938 году. Он развивает максимальную скорость в 115 км/ч. По тем временам вполне себе неплохой показатель.

BMW 326 В





В музее представлены сразу две такие модели, их различие в том, что одна из них была выпущена до войны, вторая после. Первый автомобиль сохранился в оригинале, так как использовался только до 2-й мировой войны. Пробег 11 000 км. Вторую BMW (на фото) доставили в музей в плачевном состоянии: фары от ГАЗа, радиатор от "москвича", боковая облицовка — радиаторная панель от "запорожца". При всех своих переделках автомобиль остается на ходу и по сей день. Год выпуска неизвестен.

Chevrolet Superior Series F





Простая дешевая машина, предназначенная для небогатых покупателей. Самый дешевый вариант такого авто стоил 490 долларов.

ГАЗ М1





Первый Молотовский автомобиль и по совместительству — «черный воронок». В довоенные годы, если жители СССР замечали такую машину поздно ночью во дворе своего дома, то уже знали, что кого-то из соседей утром больше не увидят. Выпущена в 1939 г., развивает максимальную скорость 100 км/ч.

Buick Series





Эта модель самая маленькая в серии, развивает максимальную скорость до 110 км/ч.

Cadillac V8 series 353





Этот автомобиль по внешнему виду и по техническим характеристикам идентичен тому, которым в свое время пользовался президент Латвии Карлис Ульманис.

Selve 12/50





Выпущена в 1928 г. Когда-то такая машина была у Адольфа Гитлера. В 1929 году компании Selve не стало, но на этой основе появилось предприятие Swissmetal, которая существует до сих пор.

ЗИС-110





Мелкосерийный представительский автомобиль высшего класса с открытым кузовом типа фаэтон был выпущен в 1950 году. Эти авто в основном использовались в центрах военных округов для приема парадов. Использовался до 80-х годов.

ГАЗ-13





Первый советский автомобиль высшего класса, снабженный электрическими подъемниками боковых окон, гидравлическим усилителем руля. Именно эту модель выпустили в 1974 году. В 60-х — 70-х годах такими автомобилями пользовались члены Верховного Совета и Совета министров Латвийской ССР.

Citroen 2 CV





Горбатую машинку с выпученными глазами-фарами прозвали «Гадким утенком». Над автомобилем часто иронизировали, он стал неизменным героем французских кинокомедий, спутником неудачников и разинь.

Renault viva Grand Sport





Когда-то и Renault выглядели по-другому. Именно эта машина принадлежала первому секретарю французского посольства в Латвии в довоенное время.

Renault FU





Машина-тяжеловес с литыми чугунными колесами с цельнорезиновыми шинами. Имеет уникальный механизм — горный тормоз сзади.

Steyr





В музее две машины этой коллекции. На первом фото показана та, что выпущена до войны. Кстати, автомобиль прославился тем, что на такой же машине, принадлежащей Рудольфу Гессу, сбежало четверо узников концлагеря Освенцим.





Второе фото — послевоенная модель.

ЗИЛ-112 С





Гоночный ЗИЛ-112С — это единственный гоночный автомобиль завода имени Лихачева, сохранившийся в мире. Он развивал скорость в 260 км/ч. Работа над проектом ЗИЛ-112С была начата в 1957 году, а создание первого экземпляра закончили в 1961 году. Осенью того же года он впервые принял участие в гонках. Автомобиль примечателен тем, что на нем впервые в нашем автомобильном спорте нашли применение самоблокирующийся дифференциал, барашковые центральные гайки колес, задняя подвеска типа «Де Дион» и дисковые тормоза. Также из конструктивных особенностей заслуживают внимания стеклопластиковый кузов и съёмное рулевое колесо.

ГАЗ-22 Г «Волга»





Такой автомобиль специально выделили Юрию Никулину для перевозки циркового оборудования.

Krastin 10 HP





Единственный сохранившийся в мире экземпляр Krastin — один из 11 собранных и 4 проданных автомобилей, выпущен в 1903 году, максимальная скорость движения — 35 км/ч.

Mersedes Benz 320





Эта машинка является самой простой и маленькой моделью из семейства мерседесов. Выпущена в 1937 году, максимальная скорость движения — 126 км/ч.

R.E.O. Model В





Именно эта модель вывела REO в число лучших автопроизводителей США. Автомобиль произвели в 1905 году.

REAF





Советский автомобильный проект, история которого полностью забыта. В 1950 году было выпущено два экспериментальных авто, которые не прошли ходовые испытания в Москве. Все, что похвалили технологи в этом авто, — оригинальное использование гофрированного металла.

PACKARD-EIGHT1100





Фирма Packard произвела представительские автомобили высшего класса, которые в 30-х годах первый раз в истории автомобилестроения по желанию клиента оборудовали радиоаппаратами. Автомобили этой марки высоко котировались в СССР, на них ездило правительство Советского Союза.

AMILCAR CGS





Автомобиль 1924 г. выпуска был приобретен в конце 20-х гг. известным латышским спортсменом Евгением Канскисом. Автомобиль занял достойное место в коллекции мотормузея. До сих пор находится в рабочем состоянии, хотя с 1989 года он ни разу не заводился и не покидал территорию музея.

Экспонаты Рижского автомобильного музея можно изучать и писать о них бесконечно. Но факт остается фактом: от посещения этого музея остаются просто незабываемые впечатления.