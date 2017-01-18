LADY, cалон спортивных тренажеров SST и магазин спортивного питания Fizcult представляют новый проект о самостоятельном похудении — «Я сам (а)!».

В нашем проекте — только реальные истории от реальных героев, которые добились потрясающих результатов в борьбе с лишним весом, не имея при этом возможности прибегнуть к помощи дорогостоящих специалистов и услуг.

Нам пришло множество писем, с первыми из них можно ознакомиться тут и тут . Сегодня в нашем выпуске — новые истории преодоления.

История 7

Юлия

Фото «до»:





Фото «после»:





— Я никогда не была хрупким ребенком, всегда любила покушать много и вкусно. Чего только стоило поглощение восемнадцати (с добавочными двумя) домашних пельмешек, которые имеют размер двух магазинных, или граммов 500 оливье за раз, сдобренного майонезом 67%-ной жирности. Конечно же, с несколькими ломтями хлеба, ведь он всему голова, и неважно, что этот хлеб — белый. И это все в 13−14 лет при росте 174 и весе 75 кг, что не так уж и плохо. Спасало только то, что растущий организм был весьма подвижен. Я никогда не задумывалась о том, как я выгляжу, мой мозг не был затуманен гламурными журналами и передачами. Тогда — в начале девяностых — их, кажется, и не было. Что такое культура питания, я тогда тоже не знала, а диета ассоциировалась только с историями о разных неприятных заболеваниях и о вынужденном отказе от каких-то продуктов, чтобы не было плохо.

В 2002 году, когда я примеряла свадебное платье, мой вес уже приближался к 84 килограммам, но и это мне не доставляло никаких недовольств собой или плохого настроения. Одышка при подъеме на третий этаж — это ведь такая мелочь. Я была счастлива, влюблена, и во мне уже тогда зародилась маленькая жизнь. Посему и мыслей о том, что что-то уже пошло не так, у меня не было. И врач предупреждал, что стремительный набор веса не идет на пользу ни матери, ни будущему ребенку, но мне так хотелось есть, мне было так вкусно и думалось, что все идет только на пользу. Образ жизни перестал быть подвижным, было много сладостей, вкусных котлет, которые готовила моя свекровь, блинчиков… Чего только не было! В итоге из родильного дома № 2 города Минска я выходила с очаровательным свертком в руках по имени Валерия и 99,9 кг живого пышущего молодостью и радостью организма. Да! Я не дотянула 100 граммов до центнера, за время беременности набрала 20 кг лишнего к уже излишнему.

Первый месяц после родов было не до прихода в форму (ну как в форму: я никогда и не думала об этом), мой лишний вес всегда равномерно распределялся по телу, и особо страшно со стороны это не выглядело. Более того, меня с детства убедили в том, что у меня «широкая кость» и что у меня никогда не будет тонкой талии. К слову — это чистейшая правда, об этом я узнала, измерив запястье и определив свое телосложение как гиперстеническое. Я была убеждена, что после родов вес сам собою постепенно уйдет, но это оказалось неправдой.

Первое, что я сделала, — села читать всевозможные форумы. Надо было замотивировать себя историями успеха и определиться, что же мне больше будет подходить. Читала больше месяца и ела булочки со сладким чаем с молоком. Диета доктора Аткинса, кремлевская, японская, кефирная, цитрусовая… Столько новой интересной информации, но все же той, которую необходимо было жестко отфильтровать.

Аткинс пошел плохо: проблемы с почками, сердцем и плохое безуглеводное настроение мне были не нужны. Кремлевская диета — по большому счету тот же Аткинс. Японская бессолевая диета с ее быстрым эффектом за счет потери жидкости из организма и скудного набора продуктов, а значит, ничтожной калорийности, принесет больше вреда, чем пользы. Кефирная, гречневая и прочие монодиеты краткосрочны, очень бедны калориями, а следовательно, принесут мизерный эффект, если вообще принесут, ведь, по сути, мы голодаем, а этого делать нельзя.

Было принято решение питаться при помощи французского гражданина — господина Монтиньяка, но с подсчетом калорий. Я выдумывала себе новые блюда и сочетания, старалась все записывать в блокнотик и подсчитывать на калькуляторе, когда все ложились спать, сколько же вышло в итоге, даже до сих пор наизусть знаю довольно внушительный перечень продуктов с высоким гликемическим индексом.

Мои продуктовые друзья на период похудения:

— большинство фруктов и овощей, исключая слишком сладкие и крахмалистые;

— постные сорта мяса, которые мы не жарим, а запекаем, тушим или отвариваем;

— продукты кисломолочные (много кефира, творога);

— крупы и бобовые (следует избегать манку, рис шлифованный и пропаренный и прочие рафинированные крупы);

— мясо птицы, но только без кожи (курица или, если позволяет бюджет, индейка).

Вес стал довольно уверенно падать. И мне это понравилось. Похудение мотивированного человека, который питается на 1600 ккал и много гуляет быстрым шагом с коляской, привело к результатам: за 6,5 месяца минус 20 килограммов. Я поставила себе цель: нельзя худеть больше чем на 3 кг за месяц, и я достигла ее. Это спасло меня от обвисания кожи.

Только похудев до добеременного веса, я поборола свой страх и жуткое стеснение, и выбрала занятия фитнесом по душе. Шейпинг мне очень понравился, особенно после отказа от системы питания по дядюшке Монтиньяку — наскучил он мне. Подсчет калорий остался для меня священным таинством, но уже в экселевских табличках. Не более 1800 ккал с физической нагрузкой дважды в неделю и пешими прогулками со скоростью не менее 5 км/час. Да, похудела я за следующие 9 месяцев занятий только на 10 кг, но как же было приятно проводить измерения сантиметровой лентой раз в месяц своих «обхватов». Уже тогда ко мне пришло понимание, что килограммы — это полная ерунда! Главное — сантиметры и количество мышечной и жировой тканей, ведь 2 кг жира в объеме значительно больше 2 кг мяса.

Спустя несколько лет, в 2011 году, физически «болтаясь» между 72 и 76 кг, я решила попробовать что-нибудь новенькое. Нужна была встряска для организма, да и пышноватые формы способствовали не очень хорошему самочувствию. На глаза попалась диета Кима Протасова.

Продуктовые друзья на период похудения:

— некрахмалистые сырые овощи;

— натуральный несладкий йогурт, кефир и творог без всяких добавок, жирностью до 5%, но себе я позволяла мягкую брынзу как дополнение к овощам;

— одно яйцо в день (самовольно добавила еще одно, так как пошла заниматься в тренажерный зал);

— не более 3 яблок в день;

— с третьей недели можно отварную курицу без кожи, нежирное мясо и рыбу.

В итоге данной диеты в совокупности с тренажерным залом (2 раза в неделю) я стала весить спустя 3 месяца 64 кг. Кроме того, от данного рациона питания у меня улучшилось состояние кожи и ногтей. Стараюсь теперь поддерживать свой вес в районе 64−65 кг и по сей день, но когда чувствую, что контрольные старенькие джинсы предательски натягиваются, просто взвешиваю пищу и считаю калории. Хоть и давно уже не занимаюсь никаким спортом, стараюсь очень много ходить пешком (да, я тот человек, который 3 месяца самоотверженно ловил покемонов с момента выхода игры, пока не похолодало).

Что оказалось самым трудным

Самым трудным было начать, и начать правильно, самостоятельно без чьей-либо помощи (имеются в виду диетологи и индивидуальные тренеры). Сложно было не потеряться в огромном потоке информации, которая предоставлена на многочисленных ресурсах в Сети, а аккуратно ее отфильтровать, систематизировать и начинать применять.

Не самой простой задачей была борьба со страхом и стеснением, когда понимаешь, что надо идти впервые в жизни на тренировку. Мысли о том, что я одна там буду такая толстая, неуклюжая, старая и еще какая-нибудь, сначала даже могут не давать спать. Надо брать и идти. Вы сами убедитесь, что вы ещё не только «ого-го», но и познакомитесь с новыми людьми, которые будут единомышленниками. И, поверьте, разных возрастов и комплекций женщины и мужчины ходят заниматься спортом. Главное — начать. И записывать все, конечно. Прогресс не стоит на месте, времена калькулятора и экселевских таблиц прошли, и им на смену пришли всевозможные приложения, которые всё считают сами, главное — не забывать вводить потребляемое. Приложения посчитают и шаги, которые пройдены за день, и напомнят вам, что вы забыли выпить стакан воды. Все сделано для нас, только скачай и пользуйся.

Проще правильно питаться стало тогда, когда сбежала из декретного отпуска на работу. Пару контейнеров с правильной едой всегда спасают положение, а на перекус — яблоко, творог или хлебцы.

Первые 3−7 дней всегда тяжеловато. Мы, раскормив себя любимых, даже порой и не подозреваем, насколько желудок может быть «безразмерным», и не получаем привычного насыщения меньшим объемом пищи. Надо перетерпеть и сгрызть яблоко, выпить чашечку чаю без сахара, в конце концов, сделать 10 приседаний, дабы отвлечься. Надо увеличить количество приемов пищи до пяти-шести, но внимательно проследить за ее качеством и объемом. Еще очень помогает съедать в два раза меньший объем пищи за один раз, но при этом есть медленно, а не набрасываться со столовыми приборами на вожделенные яства в тарелке. Пусть каждый кусочек ощущается вкусовыми рецепторами полноценно, ведь еда — это не просто топливо, а еще и удовольствие, его надо растянуть.

Срывов как таковых у меня не было, я знала, чего я хочу, знала, как этого добиться, а главное — никогда не была голодной. Если случалось застолье, то выбирала более или менее подходящие продукты и старалась много не есть. Следующий день был обычным днем спланированной программы. Ведь если постоянно себя ругать и наказывать за срывы, то можно превратиться в злобную бубнелку, а для такого состояния, согласитесь, у нас порой и так бывает слишком много причин.

В 2003 году за 6,5 месяца — минус 20 килограммов, спустя еще 9 месяцев — минус 10. В итоге за год и 3,5 месяца сбежало 30 кг, а ведь 70 кг я весила только в 12 лет, хорошо помню эту красивую цифру, озвученную на медосмотре во всеуслышание.

В 2011 году за 3 месяца 11−12 кг с отметки в 76.

Сейчас мой дорогой сверточек из роддома вырос и превратился в симпатичную девушку, которая уже ходит заниматься фитнесом, а мои контрольные джинсы предательски облегают и как бы намекают, что 36-летней женщине пора бы уже присоединиться к своей дочери и записаться с зарплаты на пилатес или в тренажерный зал. 65 — это неплохая цифра для роста 174, но это количество пора перевести в качество. Надо взбодрить свои сонные мышцы, разогнать кровь и добавить, так сказать, упругости и крепости, заменив излишнюю мягкость в некоторых местах.

История 8

Юлия

Фото «до»:





Фото «после»:





«Как я похудела на 100500 килограмм за месяц, лёжа на диване». Верите в такие заголовки? Проходите мимо, сегодня не об этом. Сегодня я расскажу, как я приводила себя в порядок, худела, делала тело, меняла жизнь.

Все полные женщины жрут. Много, очень много, всегда. А жрут они от пищевой распущенности и просто «с жиру бесятся». Согласны? Тогда этот текст не для вас.

Так сложилось, что в современном обществе большинство девушек и женщин совмещают две функции — функцию добытчика (да-да, большинство девушек работает) и функцию домохозяйки. И вот вертится такая белочка в колесе, положительных эмоций кот наплакал, одно сплошное «нужно, быстрее, должна». Да и мужчины своих дам зачастую не балуют, цветы на 8-е Марта и в день рождения, поездки на дачу к тяпке и лопате… А положительные эмоции женщинам необходимы как воздух. Что остаётся? Да самый простой и доступный источник радости — еда. И лично у меня не повернётся язык осудить таких людей.

Я никогда не была хрупкой ромашкой, порхающей на ветру как бабочка. Нормальная такая девица вполне плотного телосложения. Росла, на медосмотрах удивлялась невысокому весу одноклассниц, но толстой себя не воспринимала никогда. Размер М в одежде и активная жизненная позиция, отсутствие ограничений в пище. Молодой организм всё выдерживал.

Плохо стало к моим 25 годам. Сложные отношения с мужчиной-манипулятором, практически уничтоженная самооценка, постоянный стресс и еда как средство утешения. Однажды я осознала, что размер L мне уже жмёт, посмотрела в зеркало и поняла, что нужно что-то менять. Первым шагом моего похудения стал полный отказ от алкоголя. Нет, я не пила каждый день, и даже через день не пила. Но встречи с друзьями, одинокие холодные вечера и прочие поводы. В общем, алкоголь в один день ушёл из моей жизни. За алкоголем туда же ушли чипсы, орешки, сушеная рыба и фастфуд. Было сложно отказаться от соусов и покупных полуфабрикатов. Рецепторы, угнетённые многолетним потреблением ароматизаторов, консервантов и другими химическими составляющими, просто отказывались чувствовать вкус домашней пищи. Еда была безвкусной, хотелось кетчупа, хотелось соуса, хотелось бургер. Так прошёл месяц, в течение которого я чистила свой рацион. Я тогда не считала калорий и БЖУ (я и аббревиатур таких не знала, что греха таить), но старалась интуитивно уменьшить количество сладкого, мучного и жирного. По окончании этого месяца «чистки холодильника» ушёл один размер. Всё казалось таким простым: хочешь кушать жареную картошку — кушай, но с огурцом вприкуску, без кетчупа или чесночного соуса, хочешь макарон с сосисками — кушай, но купи макароны из твёрдых сортов пшеницы, а вместо сосисок отвари грудку. Постепенно я начала чувствовать тонкие грани вкуса продуктов, получать удовольствие от так не любимой в детстве гречки, а несладкий чай оказался намного вкуснее, чем тот, в который я обычно клала три ложки сахара.

Нужно было идти дальше. И вот я, заядлая сова, которая на работу поднималась за 10 минут до выхода, начала вставать сначала в 6, а потом и в 5 утра, записалась в бассейн, делала зарядку. А ещё я начала завтракать. Плотно, полноценно, вкусно и здорово. Первые пару недель мне было очень сложно. Ведь с детства завтрак представлял собой в лучшем случае бутерброд с сыром, а тут полная тарелка каши. Как в том анекдоте: «мышки плакали, давились, но продолжали доедать кактус», так и я запихивала в себя завтрак, через отвращение, через «не хочу», день за днём. А потом как-то постепенно утро стало любимым временем суток. Временем, когда можно побыть только с собой, приготовить и красиво сервировать что-то вкусное, не спеша почитать любимую книгу. Особенно манящим завтрак стал после того, как я полностью отказалась от плотных ужинов, заменив их лёгкими перекусами и овощами.

Теперь о спорте. Его сначала не было. Да и какой спорт человеку, который последний раз в зале появлялся в университете на уроках физкультуры? Я начала ходить. Сначала по 2−3 километра в день, потом по 5−7. Сейчас моя ежедневная норма — 20 тысяч шагов в день. Ходить было сложно, болели ноги, хотелось домой. Спасали аудиокниги и чёткие цели. Например, за бутылкой молока я ходила в супермаркет в 3 км от дома, вместо того чтобы идти в ближайший. Уже через месяц прогулки стали доставлять удовольствие, а ноги перестали гудеть. Ну и ещё один размер ушёл безвозвратно.

Сколько заняло моё похудение до приемлемых размеров? Почти полгода. Я уже была вполне себе стройной и симпатичной девицей, но только в одежде. Под ней таились вялые бёдра, ушки Чебурашки на боках и желеобразные руки. А это значило только одно — пришло время для следующего шага — погружения в пучину спорта. Первым был покорён бассейн. Три раза в неделю в 6.30 утра я переодевалась в купальник и шапочку и 40 минут плавала. Без остановок, без отдыха, не обращая внимания на происходящее. Кстати, зимой в бассейне невероятно здорово было встречать рассветы. Три месяца регулярных занятий в бассейне — и я созрела до группового фитнеса (не буду скрывать, я очень стеснялась идти в зал, ведь там все такие стройные и сильные, одна я как квашня, но это оказалось заблуждением). С 4−5 попытки я нашла своего инструктора и свою группу. Мне казалось, что было тяжело ходить, мне казалось, что было тяжело плавать. Но нет. Это только казалось. Тяжело было на групповых. Не хватало дыхания, дрожали руки и ноги, а на растяжке — так вообще бревно, стыд и позор. Вернуться в зал после первого позорного занятия казалось практически невыносимой пыткой. Вернулась и во второй, и в третий, и в сто тридцать третий раз.

Если до активных занятий в зале я могла не нарушать установленный «здоровый рацион», то тут организм взбунтовался. Несколько раз я осознавала себя выходящей из магазина с наполовину съеденной плиткой халвы. Вот только что шла домой прямой наводкой, никуда не заходя, а тут уже халву жру. Когда? Как? Не помнила. Сначала винила себя за такие «косяки», потом смирилась. Анализировала, чего не хватает, училась готовить невредные сладости и продолжала идти к своей цели.

Прошло больше 4 лет. Мой размер XS-S. Примерную калорийность продуктов я определяю на глаз, могу на-гора выдать несколько вариантов дневного рациона, чтобы было вкусно и полезно. А ещё могу не задумываясь съесть пару кусков пиццы или нажарить себе картошки в выходной. Потому что организм давно понял, что пища поступает регулярно, в необходимых количествах, а значит, нет смысла запасать резерв. Я продолжаю заниматься спортом, бегаю полумарафоны, экстремальные забеги, занимаюсь фитнесом и гиревым спортом. Жить стало… Нет, не легче, жить стало активней, появилось больше энергии, больше стремлений, больше любви к себе.

Сейчас, как мне кажется, последний этап моей работы над собой — полюбить себя окончательно, без всяких «но». Ведь когда ты худеешь с 80 кг, то к 70 воспринимаешь себя уже красоткой. А вот когда ты точно знаешь, как должно выглядеть идеальное для тебя тело, а оно так не выглядит (физиология, анатомия и биология) — это тяжело, особенно если самая жёсткая пахота в зале всё равно не принесёт желаемых результатов. Я учусь любить себя, принимать то, что мне не подвластно, и радоваться жизни.

На самом деле похудение — только первый шаг к бесконечной дороге улучшения себя, изменения своей жизни, перевода себя в более быстрое, извилистое, но очень интересное русло течения жизни. И я рада, что однажды решила сделать этот шаг.

История 9

Ольга

Фото «до»:





Фото «после»:





Быть счастливым или нет — это зависит от нас здесь и сейчас. То, как мы выглядим, находится в нашей голове, а не в голове вашего окружения. Мир вокруг живет мечтой о красивом теле, и жаль, что это становится единственной мечтой.

Мне часто задают вопрос: как удалось похудеть? И ждут от меня в ответ секретной информации, совершенно не слушая простые советы. Скажу честно, я не знаю каких-то особых диетических блюд, волшебных биодобавок или невероятных упражнений. На просторах интернета такой информации очень много, но все это не работает, когда нет самого главного — гармонии и мотивации.

Итак, по порядку.

Мне 32 года, я мама погодок. Мой размер до родов был 44−46, вес 64 килограмма, рост 171 см.

Беременность была долгожданной. Настоящим счастьем стало рождение сына. А на моей фигуре зависли «счастливые» 10 кг, а размер одежды изменился на 48−50. Я поначалу переживала немножко, что мой шкаф опустел, но я по жизни оптимист, обнадежилась, что пара новых платьев меня спасет. Недостатка в комплиментах я не ощущала, тем более, как оказалось, моему мужу нравятся пышные женственные формы. Сюрпризом через 6 месяцев стала 2-я беременность. И опять токсикоз, гормоны, гормоны… А по ночам — одержимость едой.

Из роддома я приехала с весом почти 90 кг, размером одежды 52−54. Параметры фигуры 109−88−111

Вот так я выглядела в тот период. И решила полюбить себя такой.

Оптимистично я вышла на просторы интернета, прочитала, как правильно и красиво одеваться девушкам пышных форм, скачала себе кучу прекрасных фотографий, как модно теперь говорить, plus-size-моделей и решила заняться своим преображением.

Поход по магазинам ужаснул меня! Продавцы не смотрели в глаза и говорили, что запрашиваемых платьев моего размера «нет и не будет!». А там, где был мой размер, хотелось показать паспорт, что мне не 60, а всего лишь 30 лет. Магазины масс-маркета предлагали стильный максимум — 48 размер. Добил меня дядечка в автобусе вопросом: «Женщина, вы выходите?» И начал говорить ерунду, пытаясь познакомиться (а дядечке хорошо за пенсионный возраст)… Признаюсь, задумалась я немного о себе после такого дня. Я решила срочно поднять себе настроение и похудеть хотя бы понарошку — купила себе корректирующее белье (женщины меня поймут: это чудо избавляет сразу от 5 килограммов).

Еще я попросила подругу, начинающего фотографа, сделать мне фотосессию и увидела, что в 52 размере я вполне прекрасна и гармонична, и на какое-то время успокоилась.

Вопрос «худеть или не худеть?» каждый решает для себя лично, и это его личное дело.

Мой ответ на вопрос похудения был положительным. И моей мотивацией были не мечты о фигуре модели, а собственное здоровье. Хотелось с легкостью бежать за автобусом и подниматься на свой 4 этаж, бегать за детьми и заниматься любимыми делами.

У меня с детства была мечта. Я хотела танцевать. Мои родители, профессиональные танцоры, в свое время объяснили мне, что у меня нет склонностей к этому делу. И вот девочка выросла во всех направлениях, а балерина в душе осталась. И я подумала, а почему нет? И записалась на восточные танцы. Я была невероятно счастлива учиться танцевать.





А теперь пару слов о том, как я похудела:

Танцы в любую свободную минуту, а с детишками потанцевать вообще милое дело.

Правильное питание 5−6 раз в день + 2 литра воды. Никаких диет ни одного дня! Я добавила витамины в свой рацион и увеличила количество белка, а после тренировки выпивала через 1,5 часа белковый коктейль, заменяя им один прием пищи.

Никаких запретов! Хочешь мороженое или шоколадку — съешь его на завтрак.

Прогулки с коляской по всему микрорайону пешком.

Танцы — это в основном кардионагрузки. Я добавляла силовые упражнения дома на шаре, без сильного напряжения. И когда летом танцев не было, ходила в женский тренажерный зал. Самое трудное — это начать, тут здорово помогает организованность, никаких разовых занятий спортом — на второе вы просто не придете. Сразу покупаем абонемент, причем лучше месяца на три. Хочешь или не хочешь, дождь или град — а абонемент оплачен.

А еще один секрет — велосипед, весь сезон. Дети заснули — и вперед. Это не спорт, а сплошное удовольствие.

Разумеется, ночью не есть.

Никаких резких сбросов веса — не более 2−3 кг в месяц.

Главный мой лозунг — без фанатизма.

Худела я медленно, но верно, покупка весов и сантиметра очень помогает себя контролировать. Ежедневно вела дневник своих успехов или поражений. Мне удалось сбросить 25 килограммов примерно за год, не оставляя кормление грудью ребенка. В танцах, на удивление, удалось достичь личных побед, думаю, во многом благодаря чудесному тренеру, которая в меня поверила. На сегодняшний день стараюсь поддерживать достигнутый результат, мой вес 64 кг. К полученным результатам могу добавить, что мой муж тоже увлекся занятиями спортом и здорово преобразился за год работы над собой.

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