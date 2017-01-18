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Лукашенко похвалил белорусских спасателей за высокий профессионализм

19.01.2017 09:29 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 19 янв — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям республики с профессиональным праздником — Днем спасателя, сообщили Sputnik в пресс-службе главы белорусского государства.

Президент отметил, что белорусские спасатели проявляют высокий профессионализм при ликвидации пожаров, аварий и последствий неблагоприятных погодных явлений, принимают активное участие в гуманитарных миссиях за рубежом.

Лукашенко похвалил белорусских спасателей за высокий профессионализм
© МЧС РБ / YouTube
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"В настоящее время Министерство по чрезвычайным ситуациям Беларуси является мощной, энергично развивающейся оперативной структурой, способной выполнять широкий диапазон задач и обладающей огромным потенциалом", — говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что в этот праздничный день в Беларуси традиционно чтят память тех, кто погиб, выполняя свои профессиональные обязанности, "кто отдал долг Родине ценой своей жизни, чье мужество и самоотверженность позволили спасти множество людей от гибели".

Лукашенко высказал особые слова признательности ветеранам, которые стояли у истоков создания спасательного ведомства, а сегодня щедро передают свой богатый опыт молодому поколению.

Президент выразил убежденность, что, опираясь на славные традиции, сотрудники МЧС и впредь будут успешно решать возложенные на них задачи.

 
Теги: Минск
 
 
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Президент поблагодарил ветеранов МЧС, почтил память тех, кто погиб, выполняя свой профессиональный долг, и вспомнил многолетние традиции службы спасения в...

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