Вчерашние торги принесли подешевление доллара, а также рост евро и российского рубля. Но сегодня тренд поменяется, считает наш эксперт.

— Пара EUR/USD в среду снизилась с 1,0715 до 1,0630 благодаря росту доллара США ко всем мировым валютам. Этот рост особенно усилился вечером, после выступления главы ФРС Джанет Йеллен, — объясняет старший аналитик Альпари Вадим Иосуб. — Руководитель американского центробанка четко указала на необходимость дальнейшего роста ставки, так как экономикой достигнут максимальный уровень занятости, а инфляция постепенно приближается к целевым уровням.

Утром пара EUR/USD колебалась в коридоре 1,0620−1,0645. Целью ее дальнейшего снижения может стать уровень 1,0580. С момента закрытия торгов на БВФБ в 12:00 предыдущего торгового дня до сегодняшнего утра, евро к доллару на международном рынке снизился с 1,0690 до 1,0640, или на 0,5%. Соответственно, можно ожидать падения евро относительно доллара на открытии сегодняшних торгов БВФБ.

В среду котировки нефти оставались под давлением экспорта нефти из стран ОПЕК, который на фоне снижения добычи по картельному соглашению падать не хочет. Кроме того, беспокойство рынка вызывает уровень добычи в США, который, по прогнозам американского правительства, вырастет до 9 млн. баррелей в день. Ночью поддержка нефтяным ценам пришла со стороны Американского нефтяного института. По его статистике запасы нефти в США снизились на 5,04 млн. баррелей. В течение дня возможно снижение до локальных минимумов, которые были достигнуты 10 января — $ 53,85 за бочку.

После окончания предыдущих торгов на БВФБ российский рубль к окончанию торгового дня снизился, а доллар, соответственно, вырос, с 59,16 до 59,56 рос. рублей за доллар, или на 0,7%. Учитывая умеренный утренний рост нефти, торги долларом в Москве могут открыться его незначительным снижением.

— Наиболее вероятный сценарий открытия сегодняшних торгов валютой на БВФБ — уверенный рост доллара, снижение евро и еще большее снижение российского рубля на фоне уменьшения стоимости валютной корзины, — считает Вадим Иосуб.

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