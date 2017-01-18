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Максим Мирный вышел во 2-й круг парного разряда Australian Open

19.01.2017 09:35 — Разное | Tut.by  
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Белорус Максим Мирный и филиппинец Трит Хуэй вышли во 2-й круг парного разряда открытого чемпионата Австралии в Мельбурне.

В 1/32 финала белорус и филлиппинец выбили из турнира интернациональный дуэт Леандер Паэс (Индия) / Андре Са (Бразилия) — 4:6, 7:6 (7:3), 6:4.

А вот другой белорус Александр Бурый, выступающий в паре с Паоло Лоренци из Италии завершил выступление в Мельбурне после поражения в первом круге от 6-го сеяного дуэта Рэйвен Клаасен (ЮАР) / Раджив Рам (США) — 3:6, 5:7.

Ранее в одиночном турнире в первом круге выбыла Александра Саснович, пробившаяся основную сетку сквозь сито квалификации.

Квалификацию Australian Open пытались преодолеть также белоруски Арина Соболенко (№ 146, выбыла во 2-м отборочном раунде), Вера Лапко (№ 326, дошла до 2-го круга квалификации) и Ольга Говорцова (№ 173, завершила борьбу на старте квалификации).

В мужской квалификации Владимир Игнатик (№ 191) выбыл во 2-м круге, Илья Ивашко (№ 177) — в 1-м.

 
 
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Белорус Максим Мирный и филиппинец Трит Хуэй вышли во 2-й круг парного разряда открытого чемпионата Австралии в Мельбурне.

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