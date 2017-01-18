Аналитики Евразийского банка развития и белорусские экономисты сформулировали новые инициативы по дедолларизации национальной экономики — их предложения опубликованы в декабрьском номере журнала Национального банка страны "Банковский вестник".



© Sputnik / Артем Бордовский Разворот к рублю: Белагропромбанк об изменениях по вкладам и кредитам

Sputnik внимательно проанализировал предложения экспертов: некоторые из них уже реализованы Нацбанком на практике.

Меры первого уровня уже приняты

Фактически дедолларизация белорусской экономики началась в 2011 году — именно тогда Нацбанк и правительство постепенно стали сокращать директивное кредитование экономики, говорится в статье "Долларизация: причины и пути решения проблем", авторами которой выступают замдиректора Центра интеграционных исследований ЕАБР Михаил Демиденко, экономист Наталья Мирончик и экономист ЕАБР Алексей Кузнецов.

В 2012 году Нацбанк перешел к политике поддержания реально положительных процентных ставок, что способствовало росту рублевых вкладов. С 2015 года НБРБ ввел новый режим денежно-кредитной политики — монетарное таргетирование, что позволило снизить инфляцию и стабилизировать эти процессы в стране. Кроме того, с этого времени Нацбанк перешел к более гибкой системе курсообразования и снизил свое влияние на валютный рынок. В стране прекратился необоснованный рост зарплат, валютный курс стабилизировался и с марта 2016 года началось снижение доли валютных депозитов в банковской системе.

Однако режим монетарного таргетирования — всего лишь временная мера, и в перспективе НБРБ перейдет к режиму инфляционного таргетирования — это более эффективный инструмент для повышения доверия к нацвалюте.

"В то же время уровень долларизации продолжает быть высоким, при этом крайне актуальной остается проблема ликвидности и недостаточности валютных запасов для нейтрализации значимых внешних шоков, низкой эффективности экономики в целом. Все это требует дальнейших активных действий в данном направлении, а также принятия других — пассивных и активных — мер поддержки", — отмечают авторы статьи.

От внешних займов — к инвестициям

В статье, которая опубликована в ведомственном журнале Нацбанка, — и один этот факт уже о многом говорит, — достаточно много сказано об экономических и финансовых механизмах, которые позволяют снизить уровень долларизации экономики на макроуровне. Это меры, затрагивающие профессиональных участников валютного рынка.

Но есть и общие рекомендации. В частности, эксперты считают, что Беларуси пора переходить от внешних заимствований к прямым иностранным инвестициям (ПИИ), чтобы уменьшить валютное давление на экономику.

"В части решения задачи по наращиванию ликвидности в иностранной валюте будет разумным задействовать в большей мере канал ПИИ, а не внешних заимствований, которые склонны усиливать риски сохранения высокого уровня долларизации", — отмечается в статье.

В 2016 году Беларусь привлекла два транша кредита ЕФСР на 800 миллионов долларов и вела активные переговоры с МВФ, надеясь на предоставление кредита на 3 миллиарда долларов. Эти переговоры страна рассчитывает продолжить в 2017 году — как и переговоры с ЕФСР о предоставлении очередных траншей двухмиллиардного кредита.

В свете этого данная рекомендация более чем актуальна.

Валютные вклады — не возмещать?

Однако в статье есть и предложения, которые, если будут приняты, коснутся каждого.

Авторы статьи отмечают эффект от введения с 1 апреля 2016 года в Беларуси новых правил игры на депозитном рынке, когда все вклады были разделены на отзывные и безотзывные. С учетом того, что на доходы от коротких вкладов был введен подоходный налог, длинные вклады стали более привлекательными для населения.

"Учитывая текущий низкий уровень валютных запасов Национального банка и банков, не видится уместным кардинально менять данный порядок в ближайшее время с целью повышения привлекательности долгосрочных сбережений в национальной валюте по сравнению с валютными", — говорится в статье.

В то же время, авторы считают, что по мере накопления высоколиквидных валютных активов Нацбанк и банки должны отменить преференции по депозитам в валюте.

В данной связи в статье отмечается, что в Беларуси с 2008 года действует механизм полного возмещения гражданам банковских вкладов — как валютных, так и рублевых.

"Уместно постепенно по мере финансовой стабилизации перейти к системе гарантированного возмещения вкладов в ограниченных пределах, то есть только для вкладов в национальной валюте", — говорится в статье.

Валютных кредитов по-прежнему не будет?

Эксперты отмечают, что в Беларуси только в незначительной степени используются так называемые инструменты третьего уровня по дедолларизации экономики. Действенность этих инструментов проявляется за счет интернализации рисков долларизации, упреждения и предотвращения негативного воздействия шоков обменного курса на экономику и укрепления потенциала и способности финансовой системы абсорбировать шоки.

"Главной мерой данного уровня можно считать действующий в Беларуси с 2009 года запрет на кредитование населения в иностранной валюте. Учитывая, что уровень долларизации экономики за 2011-2016 годы не снизился, а вырос, видится целесообразным сохранить действующий запрет на выдачу валютных кредитов физическим лицам", — говорится в статье.

Платежи и расчеты в стране — только в рублях?

Эксперты также полагают правильным создание для банков Беларуси стимулов сократить в своих активах долю кредитов в иностранной валюте, не препятствуя при этом валютному кредитованию внешнеторговых операций.

"Другой важной мерой дедолларизации экономики Национальный банк и Правительство считают отказ от расчетов в иностранной валюте между резидентами на территории Беларуси. С этой целью в середине 2016 года был принят совместный план мероприятий, предусматривающий к 2019 году значительное сокращение случаев использования иностранной валюты в расчетах между резидентами, а также отказ от привязки к доллару США или евро при определении ставок налогов, таможенных пошлин, арендной платы, тарифов и иных платежей и их установление исключительно в белорусских рублях", — отмечается в статье.

Сберегать деньги будет лучше в рублях

Экономисты отмечают, что в условиях ограниченного доступа к источникам финансирования в валюте, что характерно для Беларуси, риск ликвидности в валюте выше. В этой связи видится целесообразным вернуться к дифференциации норм обязательного резервирования и установить более высокие ставки для валютных вкладов, чем для рублевых.



© Sputnik / Виктор Толочко Нацбанк меняет подходы к формированию банковских резервов

"Более высокий норматив обязательных резервов для валютных депозитов будет действовать в качестве "налога" на финансовое посредничество в валюте, способствуя тем самым снижению уровня долларизации финансовой системы", — отмечают авторы статьи. Такая мера уже принята Нацбанком, она вступит в силу с 1 февраля 2017 года.

Когда норма начнет действовать, процентные ставки по валютным вкладам снизятся, а по валютным кредитам повысятся, что уменьшит их привлекательность по сравнению с депозитами и кредитами в белорусских рублях, подчеркивают авторы статьи.

Экономисты ЕАБР также предупреждают, что все указанные меры дедолларизации не следует игнорировать.

"Они содействуют снижению валютного риска, уменьшению степени его воздействия на экономику. А это, в свою очередь, способствует повышению уровня финансовой устойчивости, так как создается пространство для повышения гибкости обменного курса и экономики в целом и одновременно — условия для поддержания стабильности цен и инфляционных ожиданий, повышения доверия к национальной валюте и эффективности монетарной политики", — считают экономисты ЕАБР.