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"Чистить комменты и постить фотки": над страницей Цукерберга в Facebook трудится "целая армия"
Глава Facebook, несмотря на свою занятость, активно
Эти люди обновляют статусы, пишут посты и отвечают на комментарии к ним, постят фотографии Марка, его семьи и окружения и даже «банят» недоброжелателей и спамеров. Лишь «зачисткой» аккаунта Цукерберга занято не менее 12 человек, пишет Bloomberg.
Более того, у Цукерберга нанято несколько фотографов, которые сопровождают его на различных публичных мероприятиях, а также делают рабочие и семейные фотографии главы Facebook, которые затем появляются на его страничке. Один из них — Чарльз Омманни, который ранее делал репортажи о сирийских беженцах для Washington Post.
Разумеется, что такая работа проводится не ради прихоти Марка. На его личной странице появляются важные анонсы и новости, касающиеся самой крупнейшей социальной сети в мире, которой пользуется почти 2 миллиарда человек.
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Вы же не думаете, что у главы Facebook хватает на это личного времени?
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