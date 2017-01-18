Глава Facebook, несмотря на свою занятость, активно ведет страничку в собственной соцсети с более чем 85 миллионами подписчиков. Однако ее сложно назвать личной — ведь над наполнением аккаунта Цукерберга трудится «небольшая армия», рассказывает Bloomberg Businessweek.



Фото: Facebook

Эти люди обновляют статусы, пишут посты и отвечают на комментарии к ним, постят фотографии Марка, его семьи и окружения и даже «банят» недоброжелателей и спамеров. Лишь «зачисткой» аккаунта Цукерберга занято не менее 12 человек, пишет Bloomberg.

Более того, у Цукерберга нанято несколько фотографов, которые сопровождают его на различных публичных мероприятиях, а также делают рабочие и семейные фотографии главы Facebook, которые затем появляются на его страничке. Один из них — Чарльз Омманни, который ранее делал репортажи о сирийских беженцах для Washington Post.

Разумеется, что такая работа проводится не ради прихоти Марка. На его личной странице появляются важные анонсы и новости, касающиеся самой крупнейшей социальной сети в мире, которой пользуется почти 2 миллиарда человек.