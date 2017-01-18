﻿﻿ "Чистить комменты и постить фотки": над страницей Цукерберга в Facebook трудится "целая армия". 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

"Чистить комменты и постить фотки": над страницей Цукерберга в Facebook трудится "целая армия"

19.01.2017 09:57 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Глава Facebook, несмотря на свою занятость, активно ведет страничку в собственной соцсети с более чем 85 миллионами подписчиков. Однако ее сложно назвать личной — ведь над наполнением аккаунта Цукерберга трудится «небольшая армия», рассказывает Bloomberg Businessweek.


Фото: Facebook

Эти люди обновляют статусы, пишут посты и отвечают на комментарии к ним, постят фотографии Марка, его семьи и окружения и даже «банят» недоброжелателей и спамеров. Лишь «зачисткой» аккаунта Цукерберга занято не менее 12 человек, пишет Bloomberg.

Более того, у Цукерберга нанято несколько фотографов, которые сопровождают его на различных публичных мероприятиях, а также делают рабочие и семейные фотографии главы Facebook, которые затем появляются на его страничке. Один из них — Чарльз Омманни, который ранее делал репортажи о сирийских беженцах для Washington Post.

Разумеется, что такая работа проводится не ради прихоти Марка. На его личной странице появляются важные анонсы и новости, касающиеся самой крупнейшей социальной сети в мире, которой пользуется почти 2 миллиарда человек.

Читайте также:

СК: добавление порнографии на страницу в соцсети является преступлением

 
 
Ссылка на источник 25
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вы же не думаете, что у главы Facebook хватает на это личного времени?

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Разворот к рублю еще круче: новые инициативы по дедолларизации
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика