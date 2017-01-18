Белорусы часто жалуются, что страны-соседи недостаточно много знают о нашей стране. Sputnik решил проверить знания белорусов о соседях и выяснил на улицах города, что минчане знают о Литве.



© Sputnik/ Артем Бордовский, Елена Васильева Опрос Sputnik: что белорусы знают о Польше

Знаний оказалось немного, и в основном они относятся к периоду ВКЛ — все помнят, что некогда Беларусь и Литва жили в одной стране. Кто-то поблагодарил литовцев за возможность хорошего шопинга для белорусов с визой, кто-то вспомнил про торговые соглашения, а кто-то поностальгировал по вильнюсским кафе.

Что белорусы знают о соседях, смотрите в опросе Sputnik.