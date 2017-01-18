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Шопинг, замки и "Вильня наша": что белорусы знают о Литве

19.01.2017 10:10 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Белорусы часто жалуются, что страны-соседи недостаточно много знают о нашей стране. Sputnik решил проверить знания белорусов о соседях и выяснил на улицах города, что минчане знают о Литве.

Шопинг, замки и "Вильня наша": что белорусы знают о Литве
© Sputnik/ Артем Бордовский, Елена Васильева
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Знаний оказалось немного, и в основном они относятся к периоду ВКЛ — все помнят, что некогда Беларусь и Литва жили в одной стране. Кто-то поблагодарил литовцев за возможность хорошего шопинга для белорусов с визой, кто-то вспомнил про торговые соглашения, а кто-то поностальгировал по вильнюсским кафе.

Что белорусы знают о соседях, смотрите в опросе Sputnik.

 
 
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Встреченные на улицах Минска белорусы о Литве знают немного: в аэропорту закрыли "дьюти-фри", а о замках там заботятся лучше, чем в Беларуси.

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