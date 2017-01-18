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В Бресте VW сбил на переходе 12-летнего школьника
ДТП произошло утром 19 января.
34-летний водитель Volkswagen Passat ехал по улице Октябрьской революции в направлении улицы 28 Июля. Напротив дома № 7 он сбил 12-летнего жителя Бреста, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Медики доставили пострадавшего мальчика в больницу.
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Медики увезли пострадавшего в больницу.
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