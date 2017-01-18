﻿ Пользователи интернета выразили восхищение новым роликом МЧС. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Пользователи интернета выразили восхищение новым роликом МЧС

19.01.2017 10:16 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Пользователи интернета выразили восхищение новым роликом МЧС

Эпичный ролик ко Дню спасателя, который отмечается в Беларуси 19 января, был высоко оценен зрителями.

Видеозапись под названием "Прожить одну жизнь — спасти тысячу" опубликована МЧС на своем канале в Youtube.

"Это просто прекрасно. И могло бы стать трейлером к хорошему фильму. Пусть МЧС поработают немного на Беларусфильме, а?﻿", — написал один из комментаторов.

"Шикарно, в России фильмы хуже снимают, чем этот ролик. Белорусам респект", - написал еще один зритель из России.

 
 
Ссылка на источник 16
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Эпичный ролик ко Дню спасателя, который отмечается в Беларуси 19 января, был высоко оценен зрителями.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
В Бресте VW сбил на переходе 12-летнего школьника
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика