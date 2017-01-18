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Пользователи интернета выразили восхищение новым роликом МЧС
19.01.2017 10:16 — Разное | Ежедневник
Эпичный ролик ко Дню спасателя, который отмечается в Беларуси 19 января, был высоко оценен зрителями.
Видеозапись под названием "Прожить одну жизнь — спасти тысячу" опубликована МЧС на своем канале в Youtube.
"Это просто прекрасно. И могло бы стать трейлером к хорошему фильму. Пусть МЧС поработают немного на Беларусфильме, а?", — написал один из комментаторов.
"Шикарно, в России фильмы хуже снимают, чем этот ролик. Белорусам респект", - написал еще один зритель из России.
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Эпичный ролик ко Дню спасателя, который отмечается в Беларуси 19 января, был высоко оценен зрителями.
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