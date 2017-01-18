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Оптовый товарооборот сократился на 10,4 процента по итогам прошлого года

19.01.2017 10:10 — Разное | Ежедневник  
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Оптовый товарооборот сократился на 10,4 процента по итогам прошлого года

фото: gtk.yar.ru

В 2016 году оптовый товарооборот составил 64,8 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 89,6% к уровню 2015 года.

Об этом сообщил Национальный статистический комитет. Существенное влияние на оптовый товарооборот республики оказывают организации оптовой торговли г. Минска, говорится в релизе комитета. Удельный вес оптового товарооборота г.Минска в оптовом товарообороте республики составляет 70,2%.

Розничный товарооборот в 2016 году составил 36,2 млрд рублей, или 95,9% в сопоставимых ценах к уровню 2015 года. 

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 85,2% розничного товарооборота республики, составил 30,9 млрд рублей, или 99,1% в сопоставимых ценах к уровню 2015 года. 

В расчете на душу населения розничный товарооборот в 2016 году составил 3,8 тыс. рублей. В 2015 году этот показатель составлял 3,7 тыс. рублей.

 
Теги: Минск
 
 
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В 2016 году оптовый товарооборот составил 64,8 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 89,6% к уровню 2015 года.

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