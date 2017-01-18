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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о резком увеличении количества кибератак на системы НАТО. «Я чрезвычайно обеспокоен подобным развитием ситуации, и киберзащита станет одной из ключевых тем на следующем саммите НАТО.

Нам необходимо усилить работу в этой области»,— цитирует «Коммерсантъ» .

Как уточнил господин Столтенберг, в прошлом году количество хакерских атак увеличилось на 60% в сравнении с 2015 годом и достигло порядка 500. Глава альянса отметил, что большая часть из них велась не частными лицами, а при финансовой поддержке со стороны государств.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп назвал НАТО устаревшей организацией. Германия и Франция раскритиковали его позицию. Затем в Североатлантическом альянсе представили планы по сотрудничеству с новой администрацией США. Вице-президент США Джо Байден в своей прощальной речи хоть и не упомянул ни разу господина Трампа, горячо поддержал НАТО, что стало своеобразным ответом на слова избранного главы государства о том, что альянс «устарел».