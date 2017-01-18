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Советский SkyNet под Полоцком и ядерные хранилища под Гомелем: что скрывали архивы ЦРУ
Центральное разведывательное управление США
Большая часть этой информации ранее не разглашалась. Документы касаются периода 60 – 80 годов.
Беларуси придавалось важное значение в военном механизме СССР, здесь базировались многочисленные истребительные и бомбардировочные полки, было размещено ядерное оружие.
Cекретный склад с ядерным оружием
За всем этим внимательно следили американские спутники-шпионы. Из доклада можно узнать, что, например, около деревни Вышков в Гомельской области
Ректные шахты под Сморгонью
Не было секретом для американцев и нахождение ядерных
Сама шахтная установка получила название «Чусовая». Фото этого объекта
Особым вниманием у американской разведки пользовался Полоцк с окрестностями. Секретным докладам и снимкам, сделанным в этом районе, посвящены десятки страниц архива. Американцы
Ядерные «Пионеры» под Полоцком
В Полоцке дислоцировались ракетные комплексы «Пионер», появление последних обеспокоило военных стран НАТО, и очень быстро новая советская ракета приобрела известность как SS-20. Комплекс размещался на шасси тягача МАЗ-547, дальность полета ракеты составляла порядка 5000 км, а круговое вероятное отклонение от цели — 450 м.
«Периметр» — советский Skynet
Догадывались ли американцы, что под Полоцком располагается элемент системы «
«Горн» представлял собой командную ракету на базе БРСД «Пионер». Известно, по крайней мере, об одном подразделении ракетных войск стратегического назначения, на вооружении которого стоял комплекс «Горн» — 249-й ракетный полк, дислоцировавшийся в городе Полоцке.
Ядерные ракеты под Дисной
Интересно, что стартовые
Ложные позиции распознали
Внимательно
В архиве есть
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В архиве есть документы по всем ракетным частям, которые находились в Беларуси. Под постоянным контролем находились объекты в Ружанах, Лиде, Мозыре и других...
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