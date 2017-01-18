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Американист проанализирует инаугурационную речь Трампа

19.01.2017 10:42 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Дата 20 января стала традиционной в США для проведения церемонии инаугурации — вступлении в должность американских президентов.

Американист проанализирует инаугурационную речь Трампа
© REUTERS Jonathan Ernst
С чем приходит в Белый дом Дональд Трамп

Традиционное место проведения церемонии также с 1981 года оставалось неизменным — западное крыло Капитолия. Если любящий новизну и перемены Дональд Трамп не изменит заведенной традиции, то церемония 20 января 2017 года здесь же и состоится. К присяге его приведет председатель Верховного суда страны Джон Робертс. Для вступления в полномочия президента важно произнесение присяги, но независимо от того, когда она будет произнесена, согласно Конституции срок президентства начнется ровно в 12:00 20 января. Порядок проведения церемонии традиционно таков:

  • встреча будущего Президента и вице-президента с супругами действующими президентом и вице-президентом с супругами в Белом Доме, чаепитие; 
  • отъезд в кортеже вице-президентов, супруг, последними едут — оба президента (уходящий справа, вступающий сидит слева); 
  • присяга вице-президента; 
  • присяга президента (обычно в полдень), которой предшествует торжественная речь; 
  • возвращение в автомобиле обоих президентов в Белый Дом, только теперь они меняются местами; 
  • отлет на вертолете уже бывшего президента на военную базу Эндрюс;
  • принятие новым президентом парада на трибуне у Белого Дома; 
  • вечерний прием и бал в Вашингтоне; 
  • продолжение приема и бала на следующий день.

Во время инаугурации Трамп присягнет сразу на двух Библиях. Первая — приобретенная в 1861 году Авраамом Линкольном, многие годы являющаяся неизменным атрибутом инаугурации американских президентов. А вторая — собственная Библия республиканца. Насчет Библии — - известна фраза Дональда Трампа: "Никто не читает Библию больше, чем я".

Самое большое внимание прессы будет уделено инаугурационной речи Трампа. Анализ его выступлений, а также прогноз на развитие будущих отношений США с Республикой Беларусь и ближайшими соседями в Восточной Европе сделает:

  • политический эксперт, американист Павел ПОТАПЕЙКО.

Приглашаем представителей СМИ принять участие во встрече, которая состоится в субботу, 21 января, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.

Аккредитация:

E-mail: e.semenova@sputniknews.com;

Тел.: +375 17 237 83 65;

Моб.: +375 29 664 28 04.

Отправьте заявку на e.semenova@sputniknews.com для подписки на e-mail рассылку анонсов мультимедийного пресс-центра Sputnik Беларусь.

     
    Теги: Минск
     
     
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    В субботу, 21 января, в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь в 11:00 пройдет встреча с журналистами, посвященная вступлению в должность 45-ого президента США...

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