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Американист проанализирует инаугурационную речь Трампа
19.01.2017 10:42 — Разное | Sputnik Беларусь
Дата 20 января стала традиционной в США для проведения церемонии инаугурации — вступлении в должность американских президентов.
© REUTERS Jonathan Ernst
Традиционное место проведения церемонии также с 1981 года оставалось неизменным — западное крыло Капитолия. Если любящий новизну и перемены Дональд Трамп не изменит заведенной традиции, то церемония 20 января 2017 года здесь же и состоится. К присяге его приведет председатель Верховного суда страны Джон Робертс. Для вступления в полномочия президента важно произнесение присяги, но независимо от того, когда она будет произнесена, согласно Конституции срок президентства начнется ровно в 12:00 20 января. Порядок проведения церемонии традиционно таков:
Во время инаугурации Трамп присягнет сразу на двух Библиях. Первая — приобретенная в 1861 году Авраамом Линкольном, многие годы являющаяся неизменным атрибутом инаугурации американских президентов. А вторая — собственная Библия республиканца. Насчет Библии — - известна фраза Дональда Трампа: "Никто не читает Библию больше, чем я".
Самое большое внимание прессы будет уделено инаугурационной речи Трампа. Анализ его выступлений, а также прогноз на развитие будущих отношений США с Республикой Беларусь и ближайшими соседями в Восточной Европе сделает:
Приглашаем представителей СМИ принять участие во встрече, которая состоится в субботу, 21 января, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.
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В субботу, 21 января, в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь в 11:00 пройдет встреча с журналистами, посвященная вступлению в должность 45-ого президента США...
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