Либериец Джордж Веа назван лучшим игроком, никогда не выступавшим на чемпионате мира. Примечательно, что в десятку попал бывший игрок сборной России Андрей Аршавин. Рейтинг опубликован испанской газетой Marca .

Издание поставило россиянина на восьмое место в списке. Помимо него, в десятку вошли: Джордж Веа (Либерия, 1-е место), Райан Гиггз (Уэльс, 2-е), Альберто ди Стефано (Аргентина/Колумбия/Испания, 3-е), Джордж Бест (Северная Ирландия, 4-е), Ладислав Кубала (Венгрия/Чехословакия/Испания, 5-е), Эрик Кантона (Франция, 6-е), Бернд Шустер (Германия, 7-е), Яри Литманен (Финляндия, 9-е), Валентино Маццола (Италия, 10-е).

Джордж Веа выступал в Европе за «Монако», «Пари Сен-Жермен», «Милан», «Челси» и «Марсель». В 1995 году он был признан лучшим футболистом мира.

Райан Гиггз всю карьеру провел в «Манчестер Юнайтед», в составе которого дважды становился обладателем Лиги чемпионов и 13 раз побеждал в Премьер-лиге.

Аршавин выступал в составе национальной команды с 2002 по 2012 год, за этот период сборная выходила в финальную часть чемпионата мира только в 2002 году, но нападающий не попал в окончательный список игроков, вызванных на турнир Олегом Романцевым.



Андрей Аршавин. Фото: Reuters

3 января 35-летний форвард был признан лучшим футболистом года в Казахстане по версии журналистов. В составе «Кайрата» Аршавин принял участие в 37 матчах во всех турнирах, отличившись 11 раз.