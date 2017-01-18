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РУВД раскрыло подробности драки за место для парковки
19.01.2017 10:41 — Разное | Sputnik Беларусь
Драка двух соседей за расчищенное место для автомобиля в одном из минских дворов закончилась ампутацией органа в паховой области для одного из ее участников, и возможным сроком — для второго.
Официальный представитель Партизанского РУВД Минска Наталия Ганусевич рассказала подробности происшествия. 50-летний мужчина попросил соседа переставить машину с места, которое он ранее расчистил для автомобиля жены. В итоге между соседями произошла драка, в ходе которой 33-летний оппонент нанес соседу два удара — в голову и в пах.
"В настоящий момент Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье 155 Уголовного кодекса "За причинение тяжкого телесного повреждения по неосторожности". Санкция данной статьи предусматривает ограничение свободы сроком до двух лет", — сообщила в эфире "Беларусь1" официальный представитель Партизанского РУВД г.Минска Наталия Ганусевич.
Потерпевший до сих пор находится в больнице, ему ампутирован орган в паховой области.
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Тяжелыми последствиями закончилась драка двух минчан из-за расчищенной парковки в одном из дворов Партизанского района города Минска.
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