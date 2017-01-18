﻿﻿ РУВД раскрыло подробности драки за место для парковки. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

РУВД раскрыло подробности драки за место для парковки

19.01.2017 10:41 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Драка двух соседей за расчищенное место для автомобиля в одном из минских дворов закончилась ампутацией органа в паховой области для одного из ее участников, и возможным сроком — для второго.

Официальный представитель Партизанского РУВД Минска Наталия Ганусевич рассказала подробности происшествия. 50-летний мужчина попросил соседа переставить машину с места, которое он ранее расчистил для автомобиля жены. В итоге между соседями произошла драка, в ходе которой 33-летний оппонент нанес соседу два удара — в голову и в пах.

"В настоящий момент Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье 155 Уголовного кодекса "За причинение тяжкого телесного повреждения по неосторожности". Санкция данной статьи предусматривает ограничение свободы сроком до двух лет", — сообщила в эфире  "Беларусь1" официальный представитель Партизанского РУВД г.Минска Наталия Ганусевич.

Потерпевший до сих пор находится в больнице, ему ампутирован орган в паховой области.

Аудиозапись комментария слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 32
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тяжелыми последствиями закончилась драка двух минчан из-за расчищенной парковки в одном из дворов Партизанского района города Минска.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Marca составила десятку лучших футболистов, никогда не игравших на чемпионатах мира
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика