Драка двух соседей за расчищенное место для автомобиля в одном из минских дворов закончилась ампутацией органа в паховой области для одного из ее участников, и возможным сроком — для второго.

Официальный представитель Партизанского РУВД Минска Наталия Ганусевич рассказала подробности происшествия. 50-летний мужчина попросил соседа переставить машину с места, которое он ранее расчистил для автомобиля жены. В итоге между соседями произошла драка, в ходе которой 33-летний оппонент нанес соседу два удара — в голову и в пах.

"В настоящий момент Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье 155 Уголовного кодекса "За причинение тяжкого телесного повреждения по неосторожности". Санкция данной статьи предусматривает ограничение свободы сроком до двух лет", — сообщила в эфире "Беларусь1" официальный представитель Партизанского РУВД г.Минска Наталия Ганусевич.

Потерпевший до сих пор находится в больнице, ему ампутирован орган в паховой области.

Аудиозапись комментария слушайте на радио Sputnik Беларусь.