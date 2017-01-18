Один человек погиб и еще четыре получили травмы различной степени тяжести в ДТП, которое произошло 18 января, в 20.05, вблизи деревни Победное Дзержинского района.

— Житель городского поселка Кореличи, управляя Fiat, столкнулся с двигавшейся в попутном направлении грузовой автомашиной МЗКТ, — сообщили в пресс-службе МВД.

В результате ДТП водитель легковушки от полученных травм умер на месте происшествия. Его 51-летняя жена, 33-летняя невестка, 8-летняя внучка и годовалый внук получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.