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Под Дзержинском Fiat въехал в попутный грузовик: один человек погиб, четыре - пострадали
Один человек погиб и еще четыре получили травмы различной степени тяжести в ДТП, которое произошло 18 января, в 20.05, вблизи деревни Победное Дзержинского района.
— Житель городского поселка Кореличи, управляя Fiat, столкнулся с двигавшейся в попутном направлении грузовой автомашиной МЗКТ, — сообщили в пресс-службе МВД.
В результате ДТП водитель легковушки от полученных травм умер на месте происшествия. Его 51-летняя жена, 33-летняя невестка, 8-летняя внучка и годовалый внук получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.
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Среди пострадавших двое детей - 8-летняя внучка и годовалый внук водителя.
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