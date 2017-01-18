﻿﻿ Под Дзержинском Fiat въехал в попутный грузовик: один человек погиб, четыре - пострадали. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Под Дзержинском Fiat въехал в попутный грузовик: один человек погиб, четыре - пострадали

19.01.2017 11:10 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Один человек погиб и еще четыре получили травмы различной степени тяжести в ДТП, которое произошло 18 января, в 20.05, вблизи деревни Победное Дзержинского района.

— Житель городского поселка Кореличи, управляя Fiat, столкнулся с двигавшейся в попутном направлении грузовой автомашиной МЗКТ, — сообщили в пресс-службе МВД.

В результате ДТП водитель легковушки от полученных травм умер на месте происшествия. Его 51-летняя жена, 33-летняя невестка, 8-летняя внучка и годовалый внук получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

 
 
Ссылка на источник 53
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Среди пострадавших двое детей - 8-летняя внучка и годовалый внук водителя.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
МЧС опубликовало полную версию тронувшего Байнет ролика о спасателях
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика