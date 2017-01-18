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Видео массовой потасовки американских морпехов стало вирусным

19.01.2017 11:06 — Разное | Tut.by  
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Ролик с дракой большого количества морпехов США выложил на своей страничке в Facebook пользователь Тимоти Патрик, пишет Popular Military. Видео быстро стало вирусным и собрало более 970 тысяч просмотров на момент написания заметки.

Издание сообщает, что драка началась после того, что в рамках учений был «похищен» боец другого взвода, и товарищи организовали операцию по его спасению.

Видео посмотрели не только случайные пользователи, но и военнослужащие США, которые в комментариях определили, что герои ролика принадлежат к 1-му батальону второго морского полка 2-й дивизии морской пехоты.

По словам одного из военнослужащих, происходящее на видео — элемент курса подготовки морпехов, известного как Mojave Viper.

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По словам одного из военнослужащих, происходящее на видео - элемент курса подготовки морпехов, известного как Mojave Viper.

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