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Видео массовой потасовки американских морпехов стало вирусным
Ролик с дракой большого количества морпехов США выложил на своей страничке в Facebook пользователь Тимоти Патрик,
Издание сообщает, что драка началась после того, что в рамках учений был «похищен» боец другого взвода, и товарищи организовали операцию по его спасению.
Видео посмотрели не только случайные пользователи, но и военнослужащие США, которые в комментариях определили, что герои ролика принадлежат к 1-му батальону второго морского полка 2-й дивизии морской пехоты.
По словам одного из военнослужащих, происходящее на видео — элемент курса подготовки морпехов, известного как Mojave Viper.
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По словам одного из военнослужащих, происходящее на видео - элемент курса подготовки морпехов, известного как Mojave Viper.
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