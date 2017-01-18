В выходные в Минске заработают почти полсотни открытых катков и 27 хоккейных коробок. AFISHA.TUT.BY узнала, где они находятся, а также в каких из них и за сколько можно взять коньки напрокат.

Как мы уже рассказывали , популярные площадки у Нацбиблиотеки и на Октябрьской площади, рядом с которыми традиционно располагался прокат коньков, в этом году заливать не будут. А из тех мобильных катков, что начнут работать к выходным, немногие могут похвастаться пунктом проката спортивного инвентаря, рассказали в городском учебно-методическом центре физвоспитания населения.

Так, коньки напрокат можно взять рядом с хоккейной коробкой на Бурдейного, 23. Стоимость — 3 рубля. Посещение самого сеанса массового катания в будние дни до 17 часов обойдется в 3 рубля детям, в 3,5 — взрослым. После 17 часов и в выходные — 3,5 рубля — детям, 4,5 — взрослым.

У ФОЦ Московского района на проспекте Газеты "Звязда", 61 прокат коньков стоит 4 рубля, а работать прокат будет только по выходным и праздничным дням с 10.00 до 18.00. Доступ на сам каток есть всегда, платить за него не нужно.

На мобильном катке на проспекте Победителей, 4а первый сеанс массового катания начинается в 11.00, а заканчивается в 22.00. Взять коньки напрокат можно за 3 рубля, а стоимость 45-минутного сеанса варьируется от 4 рублей в будний день до 5 рублей в выходной.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Открытый каток работает на пересечении улиц Голодеда и Ташкентской с 10.30 до 22.00 в будние дни и с 8.30 до 22.00 в выходные и праздничные дни. Прокат коньков стоит 3 рубля, заточка — 4. Стоимость сеанса массового катания детям до 14 лет обойдется в 2 рубля, взрослым — в 4,5 рубля (в выходные — 5 рублей).

Некоторые мобильные катки находятся рядом с учреждениями образования. Так, в средней школе № 53 AFISHA.TUT.BY сообщили, что те 40 коньков, что есть в школе, будут давать лишь ученикам во внеурочное время — о прокате всем желающим речи не идет. Примерно такая же ситуация и с хоккейной коробкой у БНТУ — теоретически коньки может взять напрокат любой желающий, но на практике их просто не хватит.

— В теории, можно заплатить 3 рубля и прийти кататься с 9.00 до 13.00 с понедельника по пятницу. Но те коньки, что есть, будут использованы для учебного процесса, с 8 числа студенты придут. Да и штата, чтобы обслуживать всех, у нас нет, — сообщили в БНТУ.

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