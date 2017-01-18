Столичные власти подготовили график уборки улиц и тротуаров Минска от снега. Вместе с коммунальниками в город отправятся эвакуаторы — чтобы перемещать машины, мешающие чистке. Все это лучше учитывать автолюбителям, сообщает пресс-служба Мингорисполкома.



Фото: Юлия Альгерчик

Коммунальники однако оставляют за собой право изменять график в случае очередных метелей.

Четверг, 19 января, с 8.00 до 20.00

пр-т. Партизанский, ул. Кулешова, ул. Уборевича, ул. Нестерова, ул. Илимская, ул. Жилуновича, Игуменский тракт, ул. Я. Лучины, ул. Есенина, ул. Воронянского, ул. Жуковского, ул. Могилевская, ул. Асаналиева, ул. Карбышева, ул. Смоленская, ул. Андреевская, ул. Зм. Бядули, ул. Берестянская, ул. Ваупшасова, Запорожский круг, ул. Скорины, ул. Беды, ул. Некрасова, ул. Сурганова, ул. Кульман, ул. Каменогорская, ул. Ольшевского, ул. Тимошенко, ул. Голубка, ул. Гастело, ул. Москвина, пер. Тимирязева, ул. Чехова, ул. Проектируемая, ул. Красина, ул. Павловского, ул. Промышленная, ул. Проектируемая № 3, ул. М. Тростенец, ул. Заречная.ул.Р.Люксембург, ул. Щорса, ул и пер. С.Ковалевской.

С 20.00 до 08.00 20 января

пр-т.Партизанский, Чижовка-Арена, ул. Плеханова, ул. Свислочская, пр. Рокосовского, ул. Есенина, ул. Стебенева, ул. Брилевская, ул. Володько, ул. Рогачевская, ул. Смоленская, ул. Андреевская, ул. Зм. Бядули, ул. Берестянская, ул. Ваупшасова, Запорожский круг, ул. Скорины, ул. Беды, ул. Некрасова, ул. Сурганова, ул. Кульман, ул. Каменогорская, ул. Ольшевского, ул. Тимошенко, ул. Голубка, пр. Машерова, ул. Сторожевская, ул. Я. Купалы, ул. Проектируемая, ул. Красина, ул. Павловского, ул. Промышленная, ул. Проектируемая № 3, ул. М. Тростенец, ул. Заречная.

В пятницу, 20 января, с 8.00 до 20.00

пр. Партизанский, ул. Илимская, ул. Кулешова, ул. Шишкина, ул. Долгобродская, ул. Плеханова, ул. Прушинских, ул. Есенина, ул. Казинца, ул. Корженевского, ул. Брестская, ул. Гинтовта, ул. Фрунзе, ул. Азгура, пер. Козлова, ул. Чапаева, ул. Платонова, ул. Карвата, ул. Геологическая, ул. Беды, ул. Мирошниченко, ул. Гамарника, ул. Кульман, ул. Карского, ул. Гусовского, ул. Гурского, ул. Гаруна, ул. Гвардейская, ул. Саперов, ул. Игнатенко, ул. Селицкого, ул. Ротмистрова, ул. Бачило, пер. Промышленный, ул. Проектируемая № 4, ул. Инженерная.пер.Домашевский, ул. Щорса.

С 20.00 до 08.00 21 января

пр-т.Партизанский, Чижовка-Арена, развязки МКАД-пр.Партизанский, ул. Байкальская, ул. Октябрьская, ул. Есенина, ул. Казинца, ул. Корженевского, ул. Брестская, ул. Городецкая, ул. Фрунзе, ул. Азгура, пер. Козлова, ул. Чапаева, ул. Платонова, ул. Карвата, ул. Геологическая, ул. Беды, ул. Мирошниченко, ул. Гамарника, ул. Кульман, ул. Карского, ул. Гусовского, ул. Гурского, ул. Гаруна, б-р Шевченко, ул. В. Хоружей, ул. Осипенко, ул. Селицкого, ул. Ротмистрова, ул. Бачило, пер. Промышленный, ул. Проектируемая № 4, ул. Инженерная.

В субботу, 21 января, с 8.00 до 20.00

ул. Илимская, ул. Голодеда, ул. Герасименко, ул. Тухачевского, ул. Солнечная, ул. Каганца, ул. Дроздовича, ул. Есенина, ул. Казинца, ул. Корженевского, ул. Брестская, ул. Бровки, ул. Ботаническая, ул. Долгобродская, ул. Грицевца, ул. Буденного, ул. Клумова, ул. Аннаева, ул. Менделеева, ул. Уральская, ул. Фроликова, ул. Кольцова, проезд М. Богдаговича, ул. Мирошниченко, 1-ый пер. Кольцова, ул. Лобанка, ул. Кириенко, ул. Бурдейного, ул. Налибокская, ул. Машерова, ул. Сторожевская, ул. Я. Купалы, ул. Бачило, ул. Шабаны, ул. Красина, ул. Павловского, ул. Заречная.пер.Домашевский, ул. Минина, ул. Попова.

С 20.00 до 08.00 22 января

пр. Партизанский, ул. Алтайская, ул. Варвашени, Чижовка-Арена, ул. Машиностроителей, ул. Малинина, ул. Есенина, ул. Казинца, ул. Корженевского, ул. Брестская, ул. Сурганова, проезд Гикало, ул. Долгобродская, ул. Грицевца, ул. Буденного, ул. Клумова, ул. Аннаева, ул. Менделеева, ул. Уральская, ул. Фроликова, ул. Кольцова, проезд М. Богдаговича, ул. Мирошниченко, 1-ый пер. Кольцова, ул. Лобанка, ул. Кириенко, ул. Бурдейного, ул. Налибокская, ул. Тимирязева, ул. Радужная, ул. Проектируемая, ул. Бачило, ул. Шабаны, ул. Красина, ул. Павловского, ул. Заречная.

В воскресенье, 22 января, с 8.00 до 20.00

пр. Партизанский, ул. Алтайская, ул. Варвашени, ул. Васнецова, проезд Голодеда, ул. Герасименко, ул. Козыревская, ул. Бородинская, ул. Слободская, ул. Бакинская, ул. Левкова, ул. Новоуфимская, пер. Вузовский, ул. К. Чорного, ул. Толбухина, ул. Чеботарева, ул. Щербакова, ул. Ванеева, ул. Солтыса, ул. Парниковая, ул. Переходная, ул. Связистов, ул. П. Бровки, ул. Гикало, ул. Краснозвездная, пер. Горный, ул. Демитрова, ул. Обойная, ул. Освобождения, ул. Селицкого, ул. Ротмистрова, ул. Проектируемая № 3, ул. М.Тростенец.2-й Прилукский пер, ул. Глоголева, ул. Прилукская, ул Лынькова, ул. Неманская, ул. Я.Мавра.

С 20.00 до 08.00 23 января

пр. Партизанский, ул. Алтайская, ул. Варвашени, ул. Васнецова, проезд Голодеда, ул. Физкультурная, ул. Партизанская, ул. Слободская, ул. Бакинская, ул. Левкова, ул. Новоуфимская, пер. Вузовский, ул. Чернышевского, ул. Белинского, ул. Чеботарева, ул. Щербакова, ул. Ванеева, ул. Солтыса, ул. Парниковая, ул. Переходная, ул. Связистов, ул. П. Бровки, ул. Гикало, ул. Краснозвездная, пер. Горный, ул. Долгиновский тракт, ул. Мирная, ул. Селицкого, ул. Ротмистрова, ул. Проектируемая № 3, ул. М.Тростенец. ул. Лынькова, ул. Я. Мавра, ул. Неманская.

В понедельник, 23 января, с 8.00 до 20.00

ул. Фабричная, ул. Рыбалко, ул. Слободская, пер.2-ой Германовский, ул. Пуховичская, ул. Любанская, ул. Жлобинская, проезд вдоль Логойского тракта, ул. Румянцева, ул. О. Кошевого, ул. Парниковая, ул. Пугачевская, ул. Ломоносова, ул. Белинского, ул. Киселева, ул. Коммунистическая, ул. Красная. Бетонный проезд, ул. Карпова. ул. Сухаревская, ул. Мазурова, ул. Скрыпникова, ул. Тимошенко.

С 20.00 до 08.00 24 января

ул. Народная, ул. Васнецова, ул. Райниса, ул. Филатова, ул. Стрелковая, ул. Серафимовича, ул. Слободская, пер.2-ой Германовский, ул. Пуховичская, ул. Любанская, ул. Жлобинская, ул. Севастопольская, ул. Румянцева, ул. О. Кошевого, ул. Парниковая, ул. Пугачевская, ул. Ломоносова, ул. Белинского, ул. Мельникайте, ул. Заславская, ул. Кальварийская. ул. Сухаревская, ул. Мазурова, ул. Скрыпникова, ул. Тимошенко.

Во вторник, 24 января, с 8.00 до 20.00

пр. Партизанский, ул. Народная, ул. Артема, ул. Охотская, ул. Байкальская, ул. Судмалиса, ул. Нахимова, ул. Слободская, ул. Рабкоровская, ул. Вирская, ул. Короткевича, ул. Чаковского, пер. Войсковой, пер. Броневой, ул. Багратиона, пер.1-ый Запорожский, ул. Стахановская, ул. Восточная, ул. Лукьяновича, ул. Слободская, ул. Ермака, ул. Зацень, пер. Ермака.ул.Волоха, ул. Коржа, ул. Хмелевского. ул. Домбровская, ул. Аладовых, ул. Горуна, ул. Лютинская.

С 20.00 до 08.00 25 января

ул. Охотская, ул. Иркутская, проезд Клубный, ул. Слободская, ул. Почтовая, ул. Пономарева ул. Рабкоровская, ул. Вирская, ул. Короткевича, пер. Войсковой, пер. Броневой, ул. Багратиона, пер.1-ый Запорожский, ул. Стахановская, ул. Восточная, ул. Лукьяновича, ул. Орловская, ул. Набережная, ул. Нововиленская. ул. Домбровская, ул. Аладовых, ул. Горуна, ул. Лютинская.

В среду, 25 января, с 8.00 до 20.00

ул. Якубова, ул. Гашкевича, ул. Сырокомли, ул. Слободская, ул. Сенницкая, ул. Быховская, ул. 50 лет Победы, ул. Беляева, ул. Связистов, пер. Клумова, ул. Марьевская, ул. Старовиленская, ул. Смолячкова, ул. Слободская, ул. Тихая, ул. Пионерская, ул. Покровская.ул.Грушевская, ул. Прямая, ул. Дубравинская. ул. Гурского, ул. Колесникова, ул. Жиновича, ул. Лещинского.

С 20.00 до 08.00 26 января

проезд Гашкевича, ул. Слободская, ул. Сенницкая, ул. Быховская, дорога на Сухорукие, ул. Связистов, пер. Клумова, ул. Марьевская, ул. Старовиленская, ул. Смолячкова, ул. Пригородная, ул. Земледельческая, ул. Щедрина. ул. Гурского, ул. Колесникова, ул. Лещинского.ул.Жилуновича.