Министерство по чрезвычайным ситуациям в четверг разместило в сети полную версию ролика, посвященного профессиональному празднику — Дню спасателей.

В министерстве ролик под названием "Прожить одну жизнь — спасти тысячи" позиционировали как социальный. "Спасатели — это люди, которые не понаслышке знают цену человеческой жизни", — отметили в ведомстве.



© Sputnik / Виктор Толочко Лукашенко похвалил белорусских спасателей за высокий профессионализм

На видео очень убедительно и эмоционально показывается, в каких обстоятельствах приходится бороться за жизни людей белорусским спасателям.

Опубликованный накануне тизер ролика вызвал шквал комментариев в социальных сетях. Пользователи благодарили и поздравляли спасателей с профессиональным праздником.

Одни писали, что готовы идти служить в МЧС, другие признавались, что хотят замуж за спасателя. Третьим, оценивая художественные качества ролика, предлагали МЧС поработать на "Беларусьфильме".

"Ролик берет за душу. И видео и аудио на 100% супер. Спасибо МЧС за их работу, и отличной команде, которая создала это видео!", — написал один из пользователей.

Редакция Sputnik поздравляет сотрудников МЧС с их профессиональным праздником.