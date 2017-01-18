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МЧС опубликовало полную версию тронувшего Байнет ролика о спасателях

19.01.2017 11:09 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Министерство по чрезвычайным ситуациям в четверг разместило в сети полную версию ролика, посвященного профессиональному празднику — Дню спасателей.

В министерстве ролик под названием "Прожить одну жизнь — спасти тысячи" позиционировали  как социальный. "Спасатели — это люди, которые не понаслышке знают цену человеческой жизни", — отметили в ведомстве.

МЧС опубликовало полную версию тронувшего Байнет ролика о спасателях
© Sputnik / Виктор Толочко
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На видео очень убедительно и эмоционально показывается, в каких обстоятельствах приходится бороться за жизни людей белорусским спасателям.

Опубликованный накануне тизер ролика вызвал шквал комментариев в социальных сетях. Пользователи благодарили и поздравляли спасателей с профессиональным праздником.

Одни писали, что готовы идти служить в МЧС, другие признавались, что хотят замуж за спасателя. Третьим, оценивая художественные качества ролика, предлагали МЧС поработать на "Беларусьфильме".

"Ролик берет за душу. И видео и аудио на 100% супер. Спасибо МЧС за их работу, и отличной команде, которая создала это видео!", — написал один из пользователей.

Редакция Sputnik поздравляет сотрудников МЧС с их профессиональным праздником.

 
 
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В комментариях к опубликованному накануне тизеру пользователи соцсетей восхищались и художественными качествами роликами, и работой самих спасателей,...

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