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МЧС опубликовало полную версию тронувшего Байнет ролика о спасателях
19.01.2017 11:09 — Разное | Sputnik Беларусь
Министерство по чрезвычайным ситуациям в четверг разместило в сети полную версию ролика, посвященного профессиональному празднику — Дню спасателей.
В министерстве ролик под названием "Прожить одну жизнь — спасти тысячи" позиционировали как социальный. "Спасатели — это люди, которые не понаслышке знают цену человеческой жизни", — отметили в ведомстве.
© Sputnik / Виктор Толочко
На видео очень убедительно и эмоционально показывается, в каких обстоятельствах приходится бороться за жизни людей белорусским спасателям.
Опубликованный накануне тизер ролика вызвал шквал комментариев в социальных сетях. Пользователи благодарили и поздравляли спасателей с профессиональным праздником.
Одни писали, что готовы идти служить в МЧС, другие признавались, что хотят замуж за спасателя. Третьим, оценивая художественные качества ролика, предлагали МЧС поработать на "Беларусьфильме".
"Ролик берет за душу. И видео и аудио на 100% супер. Спасибо МЧС за их работу, и отличной команде, которая создала это видео!", — написал один из пользователей.
Редакция Sputnik поздравляет сотрудников МЧС с их профессиональным праздником.
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В комментариях к опубликованному накануне тизеру пользователи соцсетей восхищались и художественными качествами роликами, и работой самих спасателей,...
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