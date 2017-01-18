Дизайнерская студия «Sweet home» — семейный проект Елены и Ильи Ерашевич. Работают они с разными квартирами. Сталинки попадаются не часто, но запоминаются своей атмосферой, спецификой работы. «Помню, снял штукатурку со стены — и каждый кирпичик перебрал руками: что-то выковыривал, что-то замазывал раствором, чтобы все выглядело аккуратно и в то же время брутально. Очень кропотливая работа!» — вспоминает Илья свою работу в квартире, которую они с Еленой переделывали для весьма интересного клиента.

Как это было и с какими трудностями сталкиваются дизайнеры, когда делают ремонты в сталинках, — читайте в материале REALTY.TUT.BY



Фото: Егор Пясковский / obstanovka.by

Самое дорогое в сталинке — демонтаж и подготовка к ремонту

Работа в Sweet Home студии распределена так: Елена работает над дизайном, создает атмосферу и комфорт, а Илья занимается ремонтно-отделочными работами. В тандеме они работали и над сталинкой в районе площади Победы.

Заказчик — человек увлеченный путешествиями, живописью, фотографией, хотел жилье в стиле лофт.



Фото: Егор Пясковский / obstanovka.by

— Чтобы понять, какой именно дизайн нужен конкретному человеку, нужно с ним много общаться, — уверена Елена. — У меня нет цели делать интерьер для глянца, ради публикации в журнале, важнее, чтобы человек чувствовал себя самим собой в своей квартире. Красота и комфорт ведь живет в деталях. Итогом наших разговоров с заказчиком стало дизайнерское решение, где соединилось несколько стилей.

Ремонт начинали с того, что все ломали.

— Согласитесь, мало кто захочет жить в типовой квартире с длинным коридором, маленькой кухней и крошечным санузлом. — рассказывает Илья. Так что пришлось делать перепланировку, после чего на всю квартиру осталось только две колонны, которые держат плиты (перекрытия тут железобетонные). Зато получилось 70 «квадратов» студии, где по сути, отталкиваясь от архитектурных норм, могли строить, что хотим.

Чтобы так оптимистично заниматься перепланировкой, сначала нужно было заказать архитектурный проект, пройти согласование, которое зачастую растягивается на месяцы.

— Уже проверено: как только начинаешь делать ремонт в старом секторе — на пороге появляются ходоки из разных инстанций, — говорит Илья. — И когда на руках есть все документы — можно работать уверенно.



Фото: Егор Пясковский / obstanovka.by

Илья находит в этой сталинке много плюсов: во дворе тишина, с парковками нет вопросов, в подъезде мало квартир, а в жилье много света за счет больших окон и высоких потолков.

— Про атмосферу вообще отдельный разговор, — улыбается Илья. — Через неделю ремонта со всеми в подъезде перезнакомишься, узнаешь истории жизни каждого — по-другому там нельзя. Что касается качества строительства, то сталинка сталинке — рознь. На проспекте Независимости и Карла Маркса встречались сталинки с деревянными перекрытиями, где все кривое и старое. Их строили еще пленные немцы и там такие нюансы были, что казалось, делали они это назло. (Смеется). При этом не угадаешь, какое перекрытие тебе попадется: в одном доме будет деревянное, а в соседнем уже бетонное. Однозначно можно сказать, что с бетонным перекрытием, как в квартире нашего заказчика, ремонт делать легче.

Один из самых дорогих этапов в ремонте сталинки по словам дизайнеров — демонтаж. Прибавляем сюда возведение новых стен, стяжку пола, коммуникации — электрику и сантехнику — и понимаем, что еще до начала ремонта надо хорошее финансовое вливание.

— А поскольку найти сталинку с капремонтом сложно, нужно не только у владельца квартиры, но и у соседей сверху и снизу заменить старые канализационные трубы, — рассказывает о нюансах Илья. — А то будет обидно, если из-за прорыва гнилой трубы пострадает ремонт.

Пол тоже «съедает» много денег.

— Когда подняли старый пол, под ним было приблизительно 30 см вглубь пустых ячеек между балками, которые нужно заполнить керамзитом, чтобы сверху налить стяжку, — рассказывает Илья. — Вот и считайте, сколько денег нужно было просто в пол залить.

В «квартире путешественника» в качестве напольного покрытия дизайнеры использовали широкую паркетную доску.



Фото: Егор Пясковский / obstanovka.by

— В том момент, когда работали над интерьером, эта тенденция к нам еще только приближалась, — рассказала Елена. — Производителя нашли на выставке. Качество паркетной доски было потрясающее! При этом ребята из компании приезжали в сталинку, давали рекомендации по укладке.

Подготовительный этап в этой сталинке он занял немало времени. Дальше шли отделка и дизайн. Стены в «квартире путешественника» оштукатурили, придавая им фактуру и покрасили.

Всем кажется, что самое дешевое и простое — это оголить существующую кирпичную кладку.

— Сюда вложено много ручного труда, - объясняет Илья. После снятия штукатурки, кирпич начинал откалываться и сыпаться в разных местах. Приходилось что-то вручную выковыривать, то-то замазывать раствором, чтобы все выглядело аккуратно и в то же время брутально — кропотливая работа.

Гостиная — с авторскими стеллажами, спальня — с винтажной люстрой

После перепланировки квартира стала более функциональной: гостиную объединили с кухней, а санузел за счет кладовой и коридора увеличился почти до 10 квадратных метров.

В отделке старались по возможности использовать отечественные материалы. Паркетная доска, двери, мебель. Плитка, правда, итальянская, сантехника тоже не местная.



Фото: Егор Пясковский / obstanovka.by

В окна установили деревянные стеклопакеты со звукоизоляцией, теплые.

— Улицы практически не слышно, — говорит Елена. — А добротные деревянные откосы и подоконник позволили оставить окно без оформления шторами, поскольку оно само уже смотрится полноценным и завершенным. К тому же это характерно для стилей лофт и скандинавский, которые близки хозяину квартиры.

Свет — отдельная тема. По периметру гостиной -- шинно-трековые светильники, чтобы сделать акцент на декор стен и подчеркнуть пространство. В спальне повесили винтажную люстру годов 70-х, перекрашенную автоэмалью. С люстры были сняты стеклянные плафоны и вставлены декоративные ретро-лампы.

— Бра, которое висит на стене в гостиной, мы приобрели на барахолке, — рассказывает Елена. — А потом такие же видели во дворце профсоюзов — так что в эпоху точно попали.

Чтобы вписать в интерьер совершенно классическую белую дверь, дизайнеры обыграли ее росписью, которая перешла и на стену. Там художник изобразил карту и обозначил самые любимые уголки мира, где успел побывать хозяин квартиры.



Фото: Егор Пясковский / obstanovka.by

Мебель в квартиру дизайнеры подбирали сами. Здесь не обошлось без сложностей.

— Многие наши соотечественники возят мебель из Литвы, — говорит Елена. — Мы тоже прошли этот путь в «квартире для путешественника». Например, оба стола были из Икеи. С диванчиком, что стоит в гостиной, вышла история: процесс его ввоза в Беларусь затянулся на несколько месяцев. Поэтому на мой взгляд, если человеку дорого его время, лучше обращаться в мебельные салоны, чем везти что-либо самостоятельно из Европы.



Фото: Егор Пясковский / obstanovka.by

Стеллажи и изголовье кровати по проекту дизайнеров изготовила та же компания-производитель паркета.

К слову, кровать вышла бюджетной, хотя диапазон был широк и в цене, и в производителях.

— Кровать выбирали долго, — говорит Елена. — Хозяин квартиры много путешествует. Хотелось, чтобы дома он мог хорошо отдохнуть. Сначала рассматривали вариант итальянских кроватей, но не устроили сроки поставки и тот факт, что их нельзя увидеть вживую и потрогать. Решилось все просто: купили основание кровати, матрас, а изголовье заказали отдельно. В комплект заказали и гардероб — абсолютно обычный, но в качестве заполнения дверей применили OSB плиты.

Кухня — белорусская, санузел — импортный

Кухня в «квартире путешественника» белорусского производства.



Фото: Егор Пясковский / obstanovka.by

— Она очень технологичная, с фасадами без ручек, удобная и функциональная внутри, — рассказывает Илья. — Там есть встроенный холодильник, посудомоечная машина, газовая панель, выдвижная сушка для посуды, измельчитель бытовых отходов, мощная вытяжка, чтобы запахи кухни не распространялись по большой гостиной.



Фото: Егор Пясковский / obstanovka.by

Деревянную полку и стеллаж под винные бутылки и бокалы сделал местный мастер по работе с деревом в особом, авторском стиле.

— По материалам ванная комната получилась у нас самой иностранной, — рассказывают Илья и Елена. — Она задумывалась для релаксации и имеет все — и душ, и ванную. Также в ванной комнате поместились стиральная машина и бойлер на случай отключения горячей воды.



Фото: Егор Пясковский / obstanovka.by

Сохранили дизайнеры и окно между ванной и кухней. Только сделали его немного больше.



Фото: Егор Пясковский / obstanovka.by



Фото: Егор Пясковский / obstanovka.by

Рассказывая о прихожей, Елена и Илья обращают внимание на авторское зеркало ручной работы, украшенное по периметру мозаикой. Зеркало выполнено на заказ художником Алексеем Литвиным из Витебска. Металлические рога-вешалку советских времен купили на барахолке.



Фото: Егор Пясковский / obstanovka.by

— В этой квартире было много моментов для творчества, — говорят Елена и Илья. — Наверное потому, что сам заказчик — творческая личность.