﻿ Джокович проиграл на Australian Open 117-й ракетке мира из Узбекистана. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Джокович проиграл на Australian Open 117-й ракетке мира из Узбекистана

19.01.2017 11:33 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Шестикратный победитель Australian Open Новак Джокович проиграл во втором круге турнира.


Reuters

Серб сенсационно уступил Денису Истомину из Узбекистана — 6:7, 7:5, 6:2, 6:7, 4:6. Отметим, что сегодняшний соперник Джоковича занимает лишь 117-е место в рейтинге ATP.

Матч продолжался почти пять часов, а после стартового гейма, который затянулся на 16 минут, Джокович даже в шутку предложил Истомину сразу перейти к тай-брейку. Примечательно, что сет действительно завершился тай-брейком, который выиграл теннисист из Узбекистана.

 
 
Ссылка на источник 33
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Шестикратный победитель Australian Open Новак Джокович проиграл во втором круге турнира.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Рекорд на Белорусской товарной бирже: за день продано лесопродукции на 7,2 млн евро
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика