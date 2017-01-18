|
Джокович проиграл на Australian Open 117-й ракетке мира из Узбекистана
Шестикратный победитель Australian Open Новак Джокович проиграл во втором круге турнира.
Серб сенсационно уступил Денису Истомину из Узбекистана — 6:7, 7:5, 6:2, 6:7, 4:6. Отметим, что сегодняшний соперник Джоковича занимает лишь 117-е место в рейтинге ATP.
Матч продолжался почти пять часов, а после стартового гейма, который затянулся на 16 минут, Джокович даже в шутку предложил Истомину сразу перейти к тай-брейку. Примечательно, что сет действительно завершился тай-брейком, который выиграл теннисист из Узбекистана.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Шестикратный победитель Australian Open Новак Джокович проиграл во втором круге турнира.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии