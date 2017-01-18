Излишние административные барьеры и чрезмерную бюрократию при предоставлении земельных участков необходимо исключить. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании по вопросам совершенствования законодательства об изъятии и предоставлении земельных участков. На совещании рассматривался проект соответствующего указа президента, сообщает пресс-служба главы государства.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

«Наша задача — подходить ко всем изменениям взвешенно. Я не говорю, что невозможно корректировать какие-то нормы законодательства: и декреты, и указы президента, и законы подлежат корректировке, поскольку жизнь идет, все меняется. Но я хотел бы знать причину и какие изменения произошли, что мы опять беремся за этот документ. Передача земли должна приносить государству экономическую выгоду. При этом нужно исключить излишние административные барьеры и чрезмерную бюрократию».

В Беларуси существовали разные подходы к регулированию земельного законодательства, одно время губернаторам была дана возможность предоставлять земли инвесторам. Однако это привело к ненадлежащему исполнению законодательства и, как результат, запущению территорий. «Поэтому я был вынужден отказаться от практики предоставления земельных участков губернаторами и вернуть это право президенту. Еще раз подчеркиваю: кто-кто, а губернаторы знают мое отношение к земле», — отметил глава государства.

Александр Лукашенко обратил внимание, что земля — это богатство страны: «Оно не нам принадлежит и даже не нашим детям. Оно принадлежит будущим поколениям».

В этой связи президент поинтересовался, направлен ли проект указа на решение задач, которые обеспечивали бы сохранность земельных ресурсов как национального достояния государства.

«Упростит ли он процедуры предоставления земельных участков и изменения их целевого назначения? Не создадут ли предлагаемые корректировки лазейки для махинаций с землей? Учитывая обращения граждан, связанные с изъятием земельных участков для государственных нужд, хочу узнать, насколько принимаемые меры послужат разрешению возникающих ситуаций, — сказал глава государства. — В настоящее время остро стоит вопрос о вовлечении в хозяйственный оборот земельных участков, занятых инвесторами, не исполняющими свои обязательства. Особенно в Минской области. Необходимо навести порядок с такими инвесторами».

На совещании было отмечено, что с начала 2017 года действует новый Лесной кодекс, который изменил подходы к организации лесного хозяйства. Александр Лукашенко поручил доложить, как учтены в проекте указа положения этого документа, каким образом теперь будут предоставляться земли, ранее относившиеся к лесам первой и второй группы, и проводятся ли мероприятия по разработке новых лесоустроительных проектов.

Отдельно поинтересовался проводимыми мерами по вырубке деревьев вблизи линий электропередачи. По его словам, сплошная вырубка или повторение прошлогодней ситуации, когда в результате вала без электричества остались многие населенные пункты, недопустимы. «Мне уже принесли документ — вдоль кольцевой дороги надо вырубить 220 деревьев. Чем они мешают линии электропередачи? Сколько деревьев до сих пор упало на эту линию электропередачи? Хотел бы услышать объяснения подобных предложений, — подчеркнул глава государства. — Я хочу, чтобы вы были хозяевами на своей земле и относились к деревьям, которые выросли благодаря Богу, как к вами посаженным».

Председатель Государственного комитета по имуществу Андрей Гаев доложил, что при разработке проекта документа, предусматривающего корректировку указа «Об изъятии и предоставлении земельных участков», были учтены предложения практически всех государственных органов, в том числе Генпрокуратуры и КГК. Кроме того, проект указа размещался на сайте Государственного комитета по имуществу и обсуждался с бизнес-сообществом.

Документом предлагается, не изменяя концептуально существующие подходы к изъятию и предоставлению земельных участков, усовершенствовать данные процедуры и механизмы защиты прав землепользователей, а также усилить ответственность за принимаемые решения по земельным вопросам.