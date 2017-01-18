



Несмотря на планы правительства по диверсификации белорусского экспорта, снижения поставок белорусского продовольствия в Россию не планируется. Предприятия Минсельхозпрода намерены наращивать там свое присутствие параллельно с освоением новых рынков.

Как рассказал начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов, за 11 месяцев 2016 года экспорт белорусского продовольствия по предприятиям министерства составил в денежном выражении более 2 млрд долларов. Это 99,5% к аналогичному периоду 2015 года.

По итогу года, по предварительной оценке, Минсельхозпрод выйдет на уровень экспорта в 100,1-101% к уровню 2015 года. Произойдет это за счет существенного увеличения поставок продовольственных товаров в натуральном выражении.

По словам Алексея Богданова, в 2016 году Беларусь экспортировала свое продовольствие по более низким ценам, чем в 2015 году. Так на мясо и мясные продукты цены были ниже в среднем на 10,5%, картофель - на 41%, яйцо - на 10%, мука - на 7,7%, казеин - на 3,7%, льноволокно - на 5,2%.

"Поэтому нарастить экспорт даже на 1% было очень дорого. Нужно было больше произвести валового продукта, а потом его поставить на экспорт", - заявил Алексей Богданов. По его словам, в валовый объем производства по системе Минсельхозпрода составил в 2016 году 103,4% к уровню 2015 года.

Доля России в этом объеме экспорта белорусского продовольствия по-прежнему занимает не просто большую, а стратегическую долю в 94,5% или 1,9 млрд долларов.

Как заявил "Ежедневнику" Алексей Богданов, несмотря на поставленные правительством планы по диверсификации белорусского экспорта, согласно которым доля России должна составлять не более трети, перед Минсельхозпродом никто не ставит задачи по сокращению поставок во соседнюю страну. Напротив, в планах министерства существенно увеличить поставки в РФ молочной продукции.

"Российская федерация остается одним из самых важных наших партнеров и то, что мы поставляем туда львиную долю продукции говорит о том, что Беларуси удалось добиться популярности и высокой лояльности российских потребителей. Белорусские товары реально качественные и реально хорошие, за что их и любят. Стратегия такова: сохранить то, что мы застигли за прошлые годы, а дополнительный объем продукции, который мы планируем производить по мясу и молоку, обязательно диверсифицировать на новые рынки сбыта", - пояснил Алексей Богданов.

Так в 2016 году Беларусь поставляла свое продовольствие в 61 страну мира, против 52 стран в 2015 году. Среди новых рынков , основную долю составляют страны Африки. В географии экспорта белорусского продовольствия их стало больше сразу на семь.

Но несмотря на появление новых стран на экспортной карте белорусского продовольствия, Россия была и останется его главным рынком сбыта.

По словам Алексея Богданова, на российском продовольственном рынка есть еще огромная ниша чего не хватает потребителям, поэтому белорусским производителям есть на что ориентироваться. Кроме того, если сегодня Беларусь производит 6,7 млн тонн молока, то в планах к 2020 году произвести 9,2 млн тонн. И весь этот дополнительный объем нужно куда-то девать, так как новые рынки вряд ли смогут его поглотить.