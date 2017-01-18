Новый технический директор ФИФА Марко ван Бастен предложил несколько идей по усовершенствованию игрового процесса в футболе.



Марко ван Бастен. Фото: Reuters

Так, голландец, который трижды признавался лучшим футболистом Европы (1988, 1989, 1992) и был игроком года в мире (1992), предлагает ввести серию буллитов вместо серии пенальти и проводить ее даже в играх группового турнира чемпионата мира при ничейных исходах. Более того, ван Бастен предложил отменить офсайды и ввести новую форму штрафов вместо желтых и красных карточек.

— Серия буллитов? Представим, что на групповом турнире команда сыграла с одним соперником 0:0, а с другим — 1:0, — приводит Bild слова ван Бастена. — В таком случае велик риск того, что в конце у трех команд будет одинаковое количество очков и одинаковое соотношение забитых и пропущенных. Если после 90 минут игры ввести серию буллитов, одна команда забьет пять раз, другая — четыре, третья — три, тогда будет легко определить, кто в группе на каком месте.

У каждой команды пять попыток. Судья свистит, футболист начинает бежать к воротам с 25 метров. За восемь секунд он должен совершить удар. Вратарь находится в штрафной и не может ее покидать. Если он отбивает мяч — буллит завершен.

При таком пробитии послематчевых ударов многое бы решало мастерство, а не удача. За такими пенальти было бы интереснее наблюдать.

Отмена офсайда? Боюсь, многие будут против этой идеи. Я был бы за, потому что футбол последнее время все больше похож на гандбол. Девять полевых и вратарь уплотняют штрафную площадь, будто выстраивают стену.

Ван Бастен также предложил ограничить число игр для футболистов 55−60 матчами за сезон.

— Игроки не могут показать свой максимум даже в июне, когда большинство чемпионатов завершилось, потому что за сезон им приходится проводить до 75 матчей. Это очень много, — считает ван Бастен.

Знаменитый голландец также предложил делить матч на четверти вместо таймов.

— Мы стараемся улучшить футбол. Хочется видеть честную, динамичную игру, настоящий спектакль. Нужно делать все возможное, чтобы футбол стал таким. Кроме того, у тренера будет 3 перерыва, чтобы пообщаться с игроками.

В системе наказаний футболистов ван Бастен предложил ввести оранжевую карточку.

— При получении оранжевой карточки игрок мог бы выходить из игры на 10 минут, если нарушение было бы недостаточным для предъявления красной карточки. Постоянные, но не опасные нарушения правил могли бы стоит игроку оранжевой карточки, также ее можно было бы показывать, например, за 5 нарушений правил, — приводит AP слова технического директора ФИФА.

Все изменения правил футбола перед их вступлением в силу должны быть одобрены Международным советом футбольных ассоциаций, который включает 8 членов: 4 представителя ФИФА и по одному от Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии.