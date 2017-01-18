Из 17-ти государств СНГ и Восточной Европы за 2016-й год прирастили свои ЗВР 12 стран, в том числе Беларусь, а снизили 5. Наибольший относительный прирост – в Чехии, ставшей в 2016-м безоговорочным лидером по размеру ЗВР на душу населения, а в СНГ – в Молдове и Армении (последняя очень сильно прибавила в последнем месяце года – сразу на четверть в декабре). Из стран ЕС в декабре больше других нарастила “валютные мышцы” Польша, обновив исторический максимум ЗВР.

Наибольшие же, в процентах к сумме на начало года, потери международных резервов в 2016-м оказались в Венгрии, где они сокращаются уже почти 2 года и упали уже до уровня 8-летней давности, а из стран СНГ – Азербайджан, стратегические резервы которого сократились в IV квартале, особенно сильно в фонде ГНФАР. Кроме Азербайджана, в СНГ снизил свои резервы Казахстан: налицо – результат зависимости от нефти, когда она стоит уже не так дорого, как 3 года назад, хотя в 2016-м году нефть подорожала .

Евро в 2016-м году подешевел к доллару на 3,2%, что негативно повлияло на долларовый эквивалент ЗВР восточноевропейских стран, формирующих свои резервы, главным образом, €-активами. Но большинство стран, все же, прирастили резервы в евро больше, чем на процент падения самого евро, тем самым увеличив ЗВР в $-эквиваленте.

В IV квартале 2016-го сильно снизились ЗВР России – на $20 млрд (-5%), несмотря на продажу 19,5% Роснефти в декабре (деньги, видимо, так и не пришли в страну, или же на покупку были потрачены российские деньги). Еще 2 страны СНГ, больше других упавшие здесь в IV квартале – Казахстан (на 5,2%) и Азербайджан (на 6,6%). Причем нефть наиболее сильно подорожала именно в IV квартале.

С 2013-го года, последнего «спокойного» года в регионе, после которого произошли наиболее значимые изменения геополитического и экономического характера (ситуация в Украине и вокруг нее, западные санкции против России и ответные «контрсанкции», резкое укрепление доллара в мире и еще более резкое падение цен на нефть), сильно повлиявшие на финансовое состояние многих государств, в том числе на их валютные резервы, из числа непосредственных участников событий поначалу наибольшие потери ЗВР несла Украина, но в конце 2016-го самый большой процент падения ЗВР за этот период оказался у России. Хотя больше всех за 3 года потеряла Венгрия, но эти потери не связаны с главными событиями этих лет в регионе.

Последний месяц 2016-го года ознаменовался обновлением рекордного значения ЗВР Польши, который до этого момента был в 2011-м. В 2016-м обновляли максимумы своих ЗВР Чехия и Болгария, но в последние месяцы годы они отошлт от максимума. Из стран б.СССР наиболее близки к максимуму сейчас ЗВР Армении и Грузии.

Беларусь за 2016-й год увеличила свои ЗВР на $0,75 млрд или 18,0%. Это 5-й по размеру процент прироста среди стран СНГ и Восточной Европы. Росту ЗВР в Беларуси способствовали значительная чистая продажа валюты, превысившая отток валюты с депозитов , II транш кредита Евразийского Фонда стабилизации и развития в сумме $300 млн, поступившего в июле и значительными внутренними валютными заимствованиями.

Абсолютные и относительные размеры ЗВР стран СНГ и Восточной Европы на конец 2016-го

Международные (золотовалютные) резервы представляют собой высоколиквидные активы, имеющиеся в распоряжении Центрального Банка или Правительства.

Кроме того, в нефтегазовых странах часть валютных запасов сконцентрирована в специальных фондах. В Азербайджане это ГНФАР (Государственный Нефтяной Фонд Азербайджанской Республики), в Казахстане - Национальный Фонд, в России - Резервный Фонд и Фонд Национального Благосостояния. Доля средств в этих фондах в общем объеме государственных золотовалютных резервов следующая: в России – 23,3%, в Казахстане – 67,2%, в Азербайджане – 89,4% (все - на конец ноября 2016-го).

По своей абсолютной величине самыми большими, из данного списка стран, валютными запасами обладает Россия - благодаря своим размерам и огромным запасам нефтегазового и другого сырья. На 2-м месте - Польша с крупнейшей экономикой Восточной Европы.

С августа 2015-го 1-я по размеру валютных резервов на душу населения среди стран СНГ и В. Европы - Чехия. В дальнейшем ее отрыв от “преследователей” только увеличивался и теперь она недосягаема даже для ближайших «преследователей».

Сравнительная динамика ЗВР стран СНГ и Восточной Европы

На графике представленая сравнительная динамика ЗВР стран СНГ и Восточной Европы исходя из показателя ЗВР на душу населения.

Lg-формат дает возможность увидеть относительные изменения ЗВР.

Изменение ЗВР стран СНГ и Восточной Европы за декабрь

В номинальном выражении прирост долларового эквивалента ЗВР показали в декабре 10 стран из 17-ти. Больше, чем где-либо в этом регионе, выросли ЗВР в абсолютном выражении в Польше, а снизились – в России.

Но наибольший относительный прирост, в процентах, показан в декабре Арменией (из стран ЕС – Польшей), а падение – Хорватией (из стран СНГ – Азербайджаном, где сильно снизились стратегические резервы ГНФАР).

В декабре евро ослаб к доллару на 0,9 %, что оказало небольшое негативное влияние на $-эквивалент «евровой» части ЗВР - €-активы снизились в долларовом исчислении из-за падения евро, поэтому для обеспечения прироста ЗВР в долларах требовался более сильный прирост в евро, и 3 страны ЕС не справились с этим. Но в большинстве стран ЕС ЗВР в €-эквиваленте, все же выросли больше процента падения самого евро.

Показатель ЗВР на душу населения в декабре подвергся максимальному снижению в Хорватии, из стран СНГ - в Азербайджане. Вырос максимально – у Армении, а из стран ЕС – в Польше.

Изменение ЗВР стран СНГ и Восточной Европы за 2016-й год

Прирост $-эквивалента ЗВР за 2016-й год отмечен в 12-ти странах, снижение в 5-и.

Наибольший абсолютный прирост показан Чехией, Польшей и Россией (последняя лидировала в этом рейтинге, на за IV квартал потеряла $20 млрд ЗВР), а наибольшее падение – Венгрией (в СНГ – Азербайджаном, также за счет плохой динамики в последние месяцы года).

В процентах относительно объема ЗВР конца 2015-го наибольший прирост за год - в Чехии, а из стран СНГ – в Молдове и Армении (в последней – за счет сильнейшего прироста ЗВР в деккабре).

Максимальное же процентное снижение за год среди всех стран региона СНГ и Восточной Европы - в Венгрии.

Из СНГ единственные 2 страны, где сократились валютные резервы за год - Азербайджан (снизились и ЗВР ЦБА и активы ГНФАР) и Казахстан, наиболее пострадавшие от удешвления нефти с 2014-го.

Показатель ЗВР на душу населения за год больше других вырос у Чехии, причем с большим отрывом. Из стран СНГ наибольший абсолютный подушевой прирост ЗВР последние 12 месяцев - в Армении, благодаря декабрьскому резкому приросту.

Больше, чем где-либо, потерял за год валютных резервов среднестатистический гражданин Венгрии, а в СНГ – Азербайджана.

Изменение ЗВР стран СНГ и Восточной Европы с конца 2013-го года

2013-й - последний «спокойный» год в регионе СНГ и Восточной Европы. В 2014-ом начали, а в последующих годах продолжили развиваться события, в результате которых произошли существенные геополитические, экономические и финансовые изменения глобального характера, такие как сильнейшее удешевление нефти и укрепление доллара (рост его курса ко всем резервным мировым валютам), которые не могли не отразиться на динамике золотовалютных резервов.

Удешевление нефти и ослабление €-евро негативно сказались на динамике ЗВР в долларовом исчислении: снизились ЗВР в $-эквиваленте за это время (с конца 2013-го, за 36 месяцев) в большинстве стран, выросли - лишь в 4-х странах Восточной Европы (больше всего – в Чехии, а еще в Польше и Болгарии): в 3-х странах ЕС и, незначительно, в Македонии.

Все страны СНГ снизили свои ЗВР. Больше других, естественно, Россия – на $132 млрд.

Наиболее же пострадавшая страна – Украина, лишившаяся физически части территории, подвергшаяся оккупации части промышленно-энергетического региона, попавшая на фоне всего этого в сильнейший валютно-финансовый кризис, массовый вывод денег (в т.ч. валюты) из банковской системы, всеобщее «бегство в доллар» - тем не менее, на данный момент (конец 2016-го) не является страной с самой большой относительной потерей ЗВР за это время (в % к их объему на конец 2013-го): в декабре процент падения ЗВР Украины с 2013-го года стал меньше, чем в России, когда в этом месяце украинский выросли, а российские упали.

Из стран СНГ наиболее «потерпевшей» оказалась Беларусь (белорусский процент падения чуть больше, чем российский, на сотую долю процента), а меньше всего сказались события последних 36-ти месяцев - на Армении, а также - Грузии. Больше же всех снизились ЗВР в Венгрии, на $-эквивалент которых, кроме экономических факторов, сильно повлиял и фактор ослабления евро на 23,6%, как и в остальных странах Восточной Европы.

Но ослабленный евро не помешал, тем не менее, Чехии нарастить свои ЗВР в долларах более чем наполовину и Болгарии - более чем на четверть, а Польше обновить их исторический максимум. Последняя, кроме прочего, должна была бы пострадать и от российских антисанкций – отказа от закупки польской агропродукции (яблок и проч.), однако ВВП Польши растет .

Все же, в начале 2015-го ЗВР Украины опускались значительно глубже, чем где-либо, чуть ли не до самого дна, в стране была преддефолтная ситуация. И лишь благодаря пролонгации выплат по внешним долгам (перенос на 4 года, в 2019-й), реструктуризации внутренних валютных обязательств (государственных и банковских), и прямой финансовой помощи Украина «отошла от пропасти», и начала постепенное восстановление ЗВР.

ЗВР России были на нижней отметке в 2015-м, когда обслуживались внешние обязательства при санкционном ограничении притока западного капитала, затем также пошли в медленный прирост, однако обвалились в IV квартале. ЗВР Беларуси упали до минимума последних лет в начале 2016-го, после чего прирастают внутренним и внешним заимствованием.

Все же, итоговые, по данный момент, потери ЗВР Беларуси, России и Украины за весь этот период нестабильности оказались примерно одинаковыми, в процентах к своим объемам до начала этого периода, конца 2013-го.

Из расчета на душу населения наибольшие потери валютных запасов понесли азербайджанцы и россияне – из СНГ (из-за падения цен на нефть), но венгры – еще больше. Подушевые потери ЗВР в Украине, самой пострадавшей стране в 2014-16 гг. (где до сих пор идут вооруженные столкновения и остается понятное недоверие к банковско-финансовой системе, неуверенность в их устойчивости, надежности и безопасности), одни из наименьших, что, конечно, объясняется изначально малым их значением.

Исторически максимальные ЗВР стран СНГ и Восточной Европы

Размер валютных запасов является одним из индикаторов финансового, а значит, и экономического состояния страны. Низкие валютные запасы – слабые экономика и финансовый сектор. Максимум же валютных запасов говорит, как правило, о финансово-экономическом пике.

Исторически рекордные ЗВР Беларуси зафиксированы 4 года назад, в конце июня 2012-го, $8,330 млрд, которые сформировались благодаря продаже газотранспортной системы Беларуси Газпрому, и возвращению валюты в банки в восстановительный период после валютно-финансового кризиса 2011-го года.

Самый «древний» максимум - у России: он был 8 лет назад, в 2008-м году перед мировым экономическим кризисом. В Украине два пика ЗВР - также в 2008-м перед кризисом и в 2011-м (в апреле 2011-го - исторический максимум).

В 2014-м году накоплены максимальные объемы ЗВР Азербайджаном, Казахстаном и Македонией. В большинстве стран пик ЗВР в долларовом эквиваленте приходился на 2011-13 гг (евро тогда был дороже, чем сегодня, что важно для ЗВР восточноевропейских стран ЕС).

В 2016-м максимумы были показаны Чехией, Болгарией и, в декабре, Польшей.

Рекордные за все время подушевые ЗВР среди всех стран СНГ и Восточной Европы еще недавно были у Казахстана, а еще раньше – у Венгрии. Но, начиная с декабря 2015-го, лидером здесь стала Чехия, и сейчас «отрыв» Чехии от 2-го места (Казахстана) только увеличился.

В абсолютном выражении сегодняшние ЗВР Беларуси меньше рекордных на $3,40 млрд, это потери за 53 месяца. У России сейчас ЗВР меньше их исторически максимального значения на $219 млрд. Из стран ЕС наибольшие потери у Венгрии - $28,4 млрд, что очень много для небольшой страны (население 9,8 млн чел.).

Но в процентах больше других сейчас ниже их исторического максимума ЗВР Украины, причем сокращение их длилось еще с середины 2011-го. В 2014-ом на фоне известных событий снижение ЗВР ускорилось, когда из банковской системы резко усилился процесс вывода валютных депозитов.

У Беларуси здесь 3-й с конца результат: с пикового значения ЗВР снизились на 40,8%. Из стран ЕС наибольшие потери ЗВР - у Венгрии.

Лишь у Польши ЗВР сейчас находятся на историческом пике. Очень близки к максимуму также ЗВР Чехии и Болгарии. Из стран б.СССР наиболее ближе других к максимуму международные резервы Армении и Грузии.

В подушевом выражении больше всего потеряла ЗВР, с момента их максимума, Венгрия, а из стран СНГ – Азербайджан и Россия.

Беларусь

ЗВР Беларуси весь год медленно прирастали с помощью административного внутреннего и внешнего государственного заимствования. А в июле “прыгнули” с помощью II транша кредита ЕФСР.