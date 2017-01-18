Общежития для заводов — это возможность привлечь иногородних специалистов на очень скромную зарплату. Для ребят с периферии это способ пустить корни в Минске. Те, кто едет в столицу за лучшей жизнью, часто удовлетворяются койкой в общаге и зарплатой в 400 рублей. Как складывается судьба молодых специалистов и работников постарше, живущих в одном из общежитий завода Интеграл, выяснял Realt.by.





Общежития Интеграла находятся на площади Казинца, прямо напротив главного корпуса предприятия. Снаружи они выглядят брутально, в духе 80-х, но изнутри взору открывается красивый холл с лепниной в стиле «сталинский ампир».





Интеграл — завод не денежный. Многие иногородние воспринимают его как старт карьеры в Минске, но в будущем рассчитывают что-то изменить. Со слов персонала общежития, часто молодые специалисты рассчитывают отработать срок распределения и уйти. Но только около 30% воплощают свой план в жизнь. Причем, далеко не все из ушедших находят альтернативный вариант трудоустройства в столице: часть из них возвращается обратно к родителям.

Молодая специалистка Наталья возвращается с завода после рабочей смены. Девушка родом из Микашевичей Брестской области, в 2015 году окончила политехнический колледж и по распределению попала в Минск. На Интеграле она работает сборщиком изделий электронной техники.





— Вариантов распределиться куда-то, кроме Интеграла, не было, но и этот вариант меня полностью устроил. Заработок здесь, конечно, не высокий, молодые специалисты получают по 400−500 рублей. Ну, для начала карьеры тоже неплохо. Надеюсь, в будущем, зарплату поднимут. Думаю, на «Интеграле» я надолго. Главным образом, из-за жилья. За общежитие выходит порядка 20 рублей в месяц, то есть 5% зарплаты. Делим тесную комнатку на троих — хотелось бы попросторней, но, в принципе, нормально. В целом меня все устраивает.

С приходом кризиса текучка сократилась, кадры на Интеграле стали задерживаться. Если раньше после отработки распределения люди массово уходили на другую службу, то в последние годы предпочитают остаться здесь, с синицей в руках. И это — несмотря на качественное техническое образование и хорошие перспективы трудоустройства: на Интеграл распределяют после БНТУ, БГУИР и БГУ.





— Работы море, но жилья никто не предоставляет, — разводят руками ребята, которые остались на заводе после двух лет отработки. — Зарплата, конечно, повыше, чем на Интеграле, но за вычетом расходов на аренду квартиры то на то и выходит. А те, кто решается уйти, нередко возвращаются обратно. Например, этой осенью человека три вернулось. Поискали работу, жилье, и поняли, что Интеграл — не такой уж плохой расклад.

Одна из причин, по которой люди остаются в Интеграле — решение завести семью. Тем, кто заключил брак, но не имеет детей, выделяют отдельную комнату на 12 кв.м. При наличии двух и более детей, специалисты завода могут претендовать на блочное общежитие семейного типа, аналогом которого является уже двухкомнатная квартира.





Вадим работает наладчиком и заочно учится программированию в университете. Его друг Артем — в аграрном, на факультете электрификации. Эти двое — бывшие одногруппники, полгода назад закончили политехнический колледж связи в Минске, а сами родом из Мозыря. Общежитие для них не в диковинку, такой образ жизни ребята ведут с первого дня колледжа и до сих пор, поэтому приучены к казенным стенам. Правда, кое-что изменилось и для них.





— В общежитии колледжа нас все время контролировали. Приходить в определенное время, опоздал — буди вахтершу, которая на тебя ругается. Электрочайники нельзя, алкоголь запрещен. Тут свободы гораздо больше, никому до тебя дела нет. Зимой за общежитие мы платим 25 рублей в месяц, летом — еще дешевле. Делим комнату на троих. Там, по-моему, 18 метров.





— Зарплата молодого специалиста — 300−400 руб. Все зависит от производства и разряда. После колледжа нам дали 4-й и 5-й разряд. Каждые полгода разряд можно повысить, и к концу распределения спокойно дойти до максимального — 7-го. За каждый разряд плюс 100 руб. к зарплате. Наладчики 7-го разряда получают около 700 руб.





На вопрос о намерении сменить место работы после того, как срок распределения истечет, наши герои не отвечают ничего конкретного и не загадывают дальше, чем на 1,5 года вперед:

— Ну, не знаю, это уже как получится, — говорит Вадим. — Пока буду работать здесь. Да, учусь на программиста, специальность востребованная и высокооплачиваемая, но загадывать наперед не хочу. Все-таки здесь жилье дают. Каких-то далеко идущих планов на будущее я не строю.

Артем тоже не готов говорить о будущем вне Интеграла:

— Сейчас несколько людей уходит на пенсию, и я хочу взять в нагрузку на себя пару установок. Почему бы не получать немножко больше денег, если есть возможность? Закончу вышку — смогу продвинуться дальше, сяду выше на этаж. Два года пройдет — посмотрим, что будет. Может, семья появится, а может уволюсь, найду что-нибудь другое. Все будет зависеть от завода, его успешности. Сейчас интеграл переживает не лучшие времена. Новых специалистов на работу не берут, только на отработку. Потому что сокращают штат. Когда-то здесь работало 30 тыс. человек, а сейчас 6 тыс. осталось.





По нашей просьбе, ребята проводят нас в блок. На этаже четыре раковины, две душевых, из трех туалетных кабинок только две закрываются на защелку. По периметру санузла и кухонь — 8 комнат, в каждой из которых живут по двое-трое парней. Есть стиральная машина, но личная.





— Здесь у нас блок холостяков, живут одни парни, так что казенную стиралку нам пока не предоставили: я записался два месяца назад, но очередь подойдет не скоро. В семейном блоке на каждую семью по стиральной машине, у них приоритет. Пока что возим вещи на постирушку к знакомым.

Каждый будний день персонал общежития убирает общие места. Чистота в комнатах — на совести жильцов.

— Нам еще повезло, здесь есть общежитие коридорного типа, где 30 комнат и всего один санузел. Два унитаза, шесть раковин, и две общих душевых: мужская и женская. На весь коридор две кухни.

Поднимаемся на этаж выше и встречаем парней постарше. Здесь больше никто не прикреплен к заводу после учебы, хотя карьера многих началась с распределения. По словам заводчан, всего 1,5 года назад зарплата молодого специалиста с высшим образованием на Интеграле составляла Br 1800 тыс. «cтарыми». C тех пор ее повысили в два с лишним раза, но молодые специалисты, пришедшие на завод полгода назад, получают столько же, сколько работники с двухлетним стажем.





— Я закончил Гомельский государственный университет им. Скорины по специальности физик-менеджер, — рассказывает Евгений Макаров, местная знаменитость: недавно молодой человек баллотировался в депутаты района, но не прошел. — Когда я подавал документы в вуз, нам очень красиво расписали, чему и как нас будут учить. В итоге галопом по Европам: немного экономики, немного физики, а по факту — ничего. Я вообще хотел в Гомеле остаться. Так разве меня спрашивали? «Либо отрабатывай, либо плати». Ну, как вышло — так вышло. Правда, здесь приняли хорошо, уже и уезжать не хочется.





На периферии и даже в областных центрах, по словам наших собеседников, работы нет совсем, так что 400 рублей и койка в общаге для иногородних — неплохой расклад.

— Конечно, думал о том, чтобы сменить работу, — продолжает Евгений, — но у меня здесь целая комната. За общагу я плачу около 50 рублей в месяц. Моя зарплата в среднем — 550 рублей. Да и где найдешь ту работу? По регионам ее нет: ни на периферии, ни даже в областных центрах. Значит, нужно искать в Минске. А здесь никто, кроме Интеграла, жилье не предоставит. Был бы я минчанин — конечно попробовал бы работу поискать. Но мне жить негде, а работать на оплату квартиры — не вариант.





По той же причине в Интеграл тянутся добровольно нанятые специалисты с периферии. Например, молодой человек из Гомельской области, окончивший колледж по специальности токарь-фрезеровщик, приехал сюда не по распределению, а просто ради работы — в родном поселке ее нет совсем. Есть и те, кто, попав на Интеграл по распределению, проработали здесь по 10 лет, и столько же прожили в казенных стенах.

— Минчанам не понять! — подытоживает заводчанин с 12-летним стажем работы на Интеграле. — Я из Крупок. У меня в городе вообще нет вакансий, даже дворником не устроиться. Меня сюда распределили после учебы, и у меня никогда не было намерения что-то поменять.