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Коммунальные службы о поисках пути снижения затрат на ЖКУ

19.01.2017 12:31 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Рост цен на коммунальные услуги заставляет задуматься об экономии и тщательных расчетах не только плательщиков-потребителей, но и работников жилищно-коммунальных хозяйств. О путях экономии и оптимизации услуг в сфере ЖКХ телеканалу ОНТ рассказали генеральный директор "Минского городского жилищного хозяйства" Виталий Смирнов и начальник управления контакт-центра Минска Игорь Кириленков.

Коммунальные службы о поисках пути снижения затрат на ЖКУ
© Sputnik/ Роман Шантар
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"Мы избавились от всего непрофильного, ненужного. Надо проанализировать работу каждого сотрудника и каждого процесса, который влияет на оказание услуг ЖКХ и сократить затраты. Работа будет продолжена и в 2017 году", — сказал Смирнов.

Конкуренция также должна привести к повышению качества обслуживания, на рынке все больше появляется частных структур, их намерены привлечь к выполнению заказов единой диспетчерской службы 115.

"С моей стороны как руководителя управления единственный критерий — чтобы клиент был доволен и рад. И качеством, и ценой, и сроками. Потому что-то, с чем мы сталкиваемся сейчас — недобросовестность, либо неисполнительность, когда обещали прийти, но не пришли. Либо заявку закрыли, не выполнив заявку", — рассказал Кириленков.

Комментарии руководителей предприятий ЖКУ о новых подходах к снижению затрат на коммунальные услуги — в аудиозаписи Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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Руководители предприятий ЖКУ дали комментарий по новым подходам к экономии, качеству и оптимизации услуг в важной сфере.

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