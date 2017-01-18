Рост цен на коммунальные услуги заставляет задуматься об экономии и тщательных расчетах не только плательщиков-потребителей, но и работников жилищно-коммунальных хозяйств. О путях экономии и оптимизации услуг в сфере ЖКХ телеканалу ОНТ рассказали генеральный директор "Минского городского жилищного хозяйства" Виталий Смирнов и начальник управления контакт-центра Минска Игорь Кириленков.



© Sputnik/ Роман Шантар Коммунальщики обещают, что жировки сильно дорожать не будут

"Мы избавились от всего непрофильного, ненужного. Надо проанализировать работу каждого сотрудника и каждого процесса, который влияет на оказание услуг ЖКХ и сократить затраты. Работа будет продолжена и в 2017 году", — сказал Смирнов.

Конкуренция также должна привести к повышению качества обслуживания, на рынке все больше появляется частных структур, их намерены привлечь к выполнению заказов единой диспетчерской службы 115.

"С моей стороны как руководителя управления единственный критерий — чтобы клиент был доволен и рад. И качеством, и ценой, и сроками. Потому что-то, с чем мы сталкиваемся сейчас — недобросовестность, либо неисполнительность, когда обещали прийти, но не пришли. Либо заявку закрыли, не выполнив заявку", — рассказал Кириленков.

Комментарии руководителей предприятий ЖКУ о новых подходах к снижению затрат на коммунальные услуги — в аудиозаписи Sputnik Беларусь.