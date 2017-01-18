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В Беларуси будут выпускать квадрокоптеры
Производство квадрокоптеров планируется наладить в этом году в «Научно-производственном центре многофункциональных беспилотных комплексов» Национальной академии наук Беларуси,
Специалисты уточнили, что белорусские квадрокоптеры смогут вести высококачественную съемку в формате Full HD на расстоянии до 5−10 км. Использовать их смогут различные министерства и ведомства, которые имеют на это лицензию.
Таким образом, белорусские квадрокоптеры не будут предназначены для массового рынка.
Напомним, в прошлом году Совет министров
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Но они не будут предназначены для развлечений.
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