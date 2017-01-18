Производство квадрокоптеров планируется наладить в этом году в «Научно-производственном центре многофункциональных беспилотных комплексов» Национальной академии наук Беларуси, сообщает БЕЛТА.



Изображение носит иллюстративный характер. Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Специалисты уточнили, что белорусские квадрокоптеры смогут вести высококачественную съемку в формате Full HD на расстоянии до 5−10 км. Использовать их смогут различные министерства и ведомства, которые имеют на это лицензию.

Таким образом, белорусские квадрокоптеры не будут предназначены для массового рынка.

Напомним, в прошлом году Совет министров утвердил Правила использования авиамоделей (в том числе, квадрокоптеров). Теперь «летать» нельзя на высоте более 100 метров, а на авиамоделях весом более 500 граммов нужно писать имя и адрес владельца.

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