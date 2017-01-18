|
Defence blog: Сирия получила из России модернизированные танки Т-62М
Россия поставила в Сирию первую партию танков Т-62М. Боевые машины были замечены в порту Тартуса, на Средиземноморском побережье Сирии,
Модернизированный Т-62М получил дополнительную защиту башни в виде пакетов навесной комбинированной брони, борта корпуса были прикрыты резинотканевыми бортовыми противокумулятивными экранами.
Танк получил новый двигатель В-55У, мощностью 620 л. с. Кроме того, были установлены системы управления огнем «Волна», запуска дымовых гранат 902Б «Туча», защиты от напалма «Сода». Была также улучшена ходовая часть и введена гусеница танка Т-72.
Т-62М вооружен гладкоствольной 115-мм пушкой и двумя пулеметами. Машина зарекомендовала себя простой и неприхотливой в эксплуатации. Созданный в 1972 году, этот танк немало повоевал. Например, во время Первой чеченской кампании известен случай уничтожения дудаевской установки ПТРК танком Т-62 с дистанции 5600 метров.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Модернизированный Т-62М получил дополнительную защиту башни в виде пакетов навесной комбинированной брони.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии