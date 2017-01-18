Россия поставила в Сирию первую партию танков Т-62М. Боевые машины были замечены в порту Тартуса, на Средиземноморском побережье Сирии, сообщает Defence blog. Месяц назад эти танки были сфотографированы в России перед отправкой Асаду.



Фото: defence-blog.com

Модернизированный Т-62М получил дополнительную защиту башни в виде пакетов навесной комбинированной брони, борта корпуса были прикрыты резинотканевыми бортовыми противокумулятивными экранами.

Танк получил новый двигатель В-55У, мощностью 620 л. с. Кроме того, были установлены системы управления огнем «Волна», запуска дымовых гранат 902Б «Туча», защиты от напалма «Сода». Была также улучшена ходовая часть и введена гусеница танка Т-72.



Т-62М в Тартусе. Фото: defence-blog.com

Т-62М вооружен гладкоствольной 115-мм пушкой и двумя пулеметами. Машина зарекомендовала себя простой и неприхотливой в эксплуатации. Созданный в 1972 году, этот танк немало повоевал. Например, во время Первой чеченской кампании известен случай уничтожения дудаевской установки ПТРК танком Т-62 с дистанции 5600 метров.

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