﻿ Defence blog: Сирия получила из России модернизированные танки Т-62М. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Defence blog: Сирия получила из России модернизированные танки Т-62М

19.01.2017 13:02 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Россия поставила в Сирию первую партию танков Т-62М. Боевые машины были замечены в порту Тартуса, на Средиземноморском побережье Сирии, сообщает Defence blog. Месяц назад эти танки были сфотографированы в России перед отправкой Асаду.


Фото: defence-blog.com

Модернизированный Т-62М получил дополнительную защиту башни в виде пакетов навесной комбинированной брони, борта корпуса были прикрыты резинотканевыми бортовыми противокумулятивными экранами.

Танк получил новый двигатель В-55У, мощностью 620 л. с. Кроме того, были установлены системы управления огнем «Волна», запуска дымовых гранат 902Б «Туча», защиты от напалма «Сода». Была также улучшена ходовая часть и введена гусеница танка Т-72.


Т-62М в Тартусе. Фото: defence-blog.com

Т-62М вооружен гладкоствольной 115-мм пушкой и двумя пулеметами. Машина зарекомендовала себя простой и неприхотливой в эксплуатации. Созданный в 1972 году, этот танк немало повоевал. Например, во время Первой чеченской кампании известен случай уничтожения дудаевской установки ПТРК танком Т-62 с дистанции 5600 метров.

Читайте также: Россия задействовала в боях у сирийской авиабазы Т4 все новейшие вертолеты

 
 
Ссылка на источник 26
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Модернизированный Т-62М получил дополнительную защиту башни в виде пакетов навесной комбинированной брони.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Президент снова занялся наведением порядка в земельных отношениях
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика