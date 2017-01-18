﻿﻿ Испытания белорусского электромобиля пройдут к концу года. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Испытания белорусского электромобиля пройдут к концу года

19.01.2017 12:49 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Испытания первого белорусского электромобиля начнутся уже в конце этого года. Об этом БЕЛТА сообщил главный ученый секретарь Национальной академии наук Беларуси профессор Александр Кильчевский.


Фото: Renault

—  К осени мы должны получить прототип и провести испытания в Беларуси. Надеюсь, к концу 2017 года будет результат в этом направлении, — сказал академик.

Как уже рассказывал AUTO.TUT.BY, разработкой новинки Объединенный институт машиностроения НАН Беларуси начал в прошлом году. Прототипом для белорусского электромобиля станет Geely SC7. Революционных дизайнерских разработок в отечественном электрокаре не будет. Белорусские ученые поработают над системой термостабилизации, управления батареями, а вот сами батареи для электрокара будут китайскими.
Отредактируйте заголовок, поменяйте ссылки на заголовке и картинке


Новый электрокар Faraday Future: 600 километров хода на одной батарее и 1050 «лошадей»
 
 
 
Ссылка на источник 19
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские ученые поработают над системой термостабилизации, управления батареями, а вот сами батареи для электрокара будут китайскими.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси будут выпускать квадрокоптеры
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика