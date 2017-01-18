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Испытания белорусского электромобиля пройдут к концу года
Испытания первого белорусского электромобиля начнутся уже в конце этого года. Об этом
— К осени мы должны получить прототип и провести испытания в Беларуси. Надеюсь, к концу 2017 года будет результат в этом направлении, — сказал академик.
Как уже рассказывал AUTO.TUT.BY, разработкой новинки Объединенный институт машиностроения НАН Беларуси начал в прошлом году. Прототипом для белорусского электромобиля станет Geely SC7. Революционных дизайнерских разработок в отечественном электрокаре не будет. Белорусские ученые поработают над системой термостабилизации, управления батареями, а вот сами батареи для электрокара будут китайскими.
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Белорусские ученые поработают над системой термостабилизации, управления батареями, а вот сами батареи для электрокара будут китайскими.
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