Испытания первого белорусского электромобиля начнутся уже в конце этого года. Об этом БЕЛТА сообщил главный ученый секретарь Национальной академии наук Беларуси профессор Александр Кильчевский.



Фото: Renault

— К осени мы должны получить прототип и провести испытания в Беларуси. Надеюсь, к концу 2017 года будет результат в этом направлении, — сказал академик.

Как уже рассказывал AUTO.TUT.BY, разработкой новинки Объединенный институт машиностроения НАН Беларуси начал в прошлом году. Прототипом для белорусского электромобиля станет Geely SC7. Революционных дизайнерских разработок в отечественном электрокаре не будет. Белорусские ученые поработают над системой термостабилизации, управления батареями, а вот сами батареи для электрокара будут китайскими.