Днем 18 января на сайт «Белорусской ассоциации журналистов» неизвестные хакеры провели мощную DDoS-атаку, вечером сайт общественного объединения не работал. Информация об этом размещена на сайте БАЖ.





Доступ к ресурсу затруднен и сейчас — сайт периодически открывается с трудом.

«С неизвестных IP-адресов на сайт массово отправлялись ошибочные запросы, в результате чего серверное оборудование начало не выдерживать нагрузки. Работу сайта получилось восстановить, принудительно закрыв некоторые формы обратной связи на сайте».

Пресс-секретарь Белорусской Ассоциации журналистов Борис Горецкий рассказал , что IP-адреса, с которых проводилась атака, — российские.

DDoS (от англ. Distributed Denial of Service, распределенная атака типа «отказ в обслуживании») — хакерская атака на вычислительную систему при помощи множества подключенных к интернету гаджетов с целью довести ее до отказа. В этом случае пользователи системы не могут получить доступ к предоставляемым системным ресурсам либо этот доступ затруднен.

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