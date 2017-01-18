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Сайт "Белорусской ассоциации журналистов" атакуют хакеры

19.01.2017 13:38 — Разное | Tut.by  
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Днем 18 января на сайт «Белорусской ассоциации журналистов» неизвестные хакеры провели мощную DDoS-атаку, вечером сайт общественного объединения не работал. Информация об этом размещена на сайте БАЖ.


Доступ к ресурсу затруднен и сейчас — сайт периодически открывается с трудом.

«С неизвестных IP-адресов на сайт массово отправлялись ошибочные запросы, в результате чего серверное оборудование начало не выдерживать нагрузки. Работу сайта получилось восстановить, принудительно закрыв некоторые формы обратной связи на сайте».

Пресс-секретарь Белорусской Ассоциации журналистов Борис Горецкий рассказал, что IP-адреса, с которых проводилась атака, — российские.

DDoS (от англ. Distributed Denial of Service, распределенная атака типа «отказ в обслуживании») — хакерская атака на вычислительную систему при помощи множества подключенных к интернету гаджетов с целью довести ее до отказа. В этом случае пользователи системы не могут получить доступ к предоставляемым системным ресурсам либо этот доступ затруднен.

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Днем 18 января на сайт "Белорусской ассоциации журналистов" неизвестные хакеры провели мощную DDOS-атаку.

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