Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» потеряли шансы пробиться в плей-офф розыгрыша Кубка ФИБА-Европа, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Это стало известно после заключительного матча 5-го тура в группе «N», в котором ее лидер французский «Нантер» разгромил на своей площадке израильский клуб «Бней -Герцлия» со счетом 107:71.

Французская команда в заключительном туре 25 января сыграет в Минске против чемпионов Беларуси, которые накануне обыграли «Керменд» — 91:84.

Положение команд перед последним игровым днем таково: «Нантер» — 9 очков, «Керменд» — 8, «Цмокi-Мiнск» — 7, «Бней Герцлия» — 6.

В 1/8 финала розыгрыша Кубка ФИБА-Европа выйдут победители 6 групп и две лучшие команды из занявших вторые места. К ним присоединятся и 8 клубов, выбывших из розыгрыша Лиги чемпионов.