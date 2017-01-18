﻿ "Цмокi" потеряли шансы выйти в плей-офф Кубка ФИБА-Европа. 21.by
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"Цмокi" потеряли шансы выйти в плей-офф Кубка ФИБА-Европа

19.01.2017 13:28 — Разное | Tut.by  
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Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» потеряли шансы пробиться в плей-офф розыгрыша Кубка ФИБА-Европа, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Это стало известно после заключительного матча 5-го тура в группе «N», в котором ее лидер французский «Нантер» разгромил на своей площадке израильский клуб «Бней -Герцлия» со счетом 107:71.

Французская команда в заключительном туре 25 января сыграет в Минске против чемпионов Беларуси, которые накануне обыграли «Керменд» — 91:84.

Положение команд перед последним игровым днем таково: «Нантер» — 9 очков, «Керменд» — 8, «Цмокi-Мiнск» — 7, «Бней Герцлия» — 6.

В 1/8 финала розыгрыша Кубка ФИБА-Европа выйдут победители 6 групп и две лучшие команды из занявших вторые места. К ним присоединятся и 8 клубов, выбывших из розыгрыша Лиги чемпионов.

 
Теги: Минск
 
 
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Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" потеряли шансы пробиться в плей-офф розыгрыша Кубка ФИБА-Европа.

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