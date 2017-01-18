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Михалку - 45! Как менялся главный "ляпис" страны с 1998 года по 2017-й

19.01.2017 13:13 — Разное | Tut.by  
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Сегодня Сергею Михалку исполняется 45 лет. AFISHA.TUT.BY поздравляет главного «ляписа» страны и предлагает пользователям проследить, как эволюционировал образ лидера проектов «Ляпис-98» и Brutto с 1998 по 2017-й год.


Коллаж: TUT.BY. Фото с сайтов: TUT.BY, lyapis.narod.ru, lyapis-ru.livejournal.com, lyapis.com

Справка AFISHA.TUT.BY

В 1990 году Сергей Михалок стал инициатором создания группы «Ляпис Трубецкой», в середине 90-х сотрудничал с театром «Бамбуки» как режиссер, сценарист и актер, позже параллельно с работой в группе, был арт-директором минского регги-клуба «Аддис-Аббеба».

С 2000 года — участник комик-дуэта «Саша и Сирожа», в этом же году стал одним из основателей творческого объединения «Дети Солнца».

С 2003 года начал сотрудничество с музыкальной группой «Крамбамбуля».

В 2011 году группа «Ляпис Трубецкой» попала в так называемый «Черный список деятелей искусства и творческих коллективов», опубликованный в интернете.

В октябре 2011 года Сергей Михалок был вызван в прокуратуру Центрального района Минска (проводилась проверка по факту высказываний музыканта в адрес белорусских властей). В феврале 2012 года стало известно, что уголовное дело против лидера группы «Ляпис Трубецкой» возбуждено не будет из-за отсутствия в его словах криминального поступка.

Ближайшие концерты Brutto в Беларуси:

10 февраля — Барановичи.

11 февраля — Брест.

12 февраля — Гродно.

15 февраля — Бобруйск.

16 февраля — Солигорск.

3 марта — Витебск.

8 марта — Минск.

Стоимость билетов: от 32 до 55 рублей, танцпол — 40 руб.

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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