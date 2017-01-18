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Михалку - 45! Как менялся главный "ляпис" страны с 1998 года по 2017-й
Сегодня Сергею Михалку исполняется 45 лет. AFISHA.TUT.BY поздравляет главного «ляписа» страны и предлагает пользователям проследить, как эволюционировал образ лидера проектов «Ляпис-98» и Brutto с 1998 по 2017-й год.
Ближайшие концерты Brutto в Беларуси:
Стоимость билетов: от 32 до 55 рублей, танцпол — 40 руб.
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AFISHA.TUT.BY поздравляет главного "ляписа" страны и предлагает пользователям проследить, как эволюционировал образ лидера проектов "Ляпис-98" и Brutto с 1998 по 2017-й год.
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