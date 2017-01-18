Такое положение содержится в соответствующем решении Мингорсовета, утвержденном 21 декабря и опубликованном 19 января 2016 года.

Власти отчитались, что при подготовке проекта был проведен анализ доходов плательщиков единого налога, а также общественное обсуждение.

Э кономисты смысла в этом шаге не видят и называют это проявлением политики по вытеснению ИП с рынка.

На сегодняшний день ставки выросли:

в розничной торговле непродовольственными товарами на 8-11 рублей,

в общественном питании – на 15 рублей,

при оказании парикмахерских услуг – на 10 рублей,

за деятельность репетиторов – на 4 рубля (до 34),

для таксистов – на 17 (до 160),

для фотографов (кроме видеосъемки событий) – на 11 (до 103) и т.д.

По информации налоговой инспекции по Минску, документ прошел общественное обсуждение в предпринимательской среде, и были учтены мнения председателей советов предпринимателей рынков, торговых центров и ИП, работающих в сфере оказания услуг.

По просьбе представителей бизнеса повышенные ставки налога не будут брать у тех, кто работает в торговых центрах "Подземный город", "Зеркало", "Паркинг" и "Пассаж". В список объектов с пониженной ставкой включены ТЦ "Купаловский" и "Счастье". А такие центры, как "Галилео" и "Скала", попали в список объектов с повышенной ставкой.

Необходимость принятия такого решения власти Минска объясняют тем, что более 45% действующих в столице ставок единого налога не соответствуют установленным Налоговым кодексом на 2017 год. Кроме того, отдельные виды деятельности, при осуществлении которых ИП и физлица, не осуществляющие предпринимательскую деятельность, уплачивают единый налог, изложены в новой редакции.

«Я не понимаю, зачем это делается, от индивидуальных предпринимателей почти ничего не осталось», – прокомментировал решение о повышении ставки налога экономист Сергей Чалый.

По его словам, в частности, ИП сложно конкурировать с торговыми центрами по ценам. «У центров ниже торговые издержки даже при продаже турецкого ширпотреба за счет масштаба», – добавил экономист.

Последний раз в Минске ставки единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц повышались 29 марта 2016 года – в среднем на 15%.