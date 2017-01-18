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Сход лавины на отель в Италии: мужчина рассказал, как выжил под снегом

19.01.2017 14:11 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Инцидент произошло накануне вечером. Снежная лавина накрыла отель Rigopiano di Farindola. Предполагается, что в нем могли находиться не менее 20 туристов и обслуживающий персонал. Сложные метеоусловия не позволили спасателям пробиться к зданию раньше утра четверга.

Сотрудники экстренных служб смогли извлечь из-под снега двух человек. Судьба остальных пока остается неизвестной, связи с ними нет.

Итальянские СМИ опубликовали интервью с мужчиной, который выжил во время схода лавины. Он рассказал, что вышел из отеля забрать вещи из автомобиля как раз в тот момент, когда его и машину, стоявшую рядом со зданием, накрыло снегом. Он оставался в машине до приезда спасателей. По словам выжившего, его жена и дети остались в отеле.

В центральных областях Италии накануне были зарегистрированы четыре сильных подземных толчка магнитудой 5,1-5,4. Погиб по меньшей мере один человек. Подземные толчки ощущались в исторической части Рима, которая расположена более чем в 100 километрах от эпицентра стихийного бедствия.

 
 
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Снежная лавина, которая могла быть спровоцирована землетрясением, накрыла курортный отель в центральной части Италии. Смотрите на видео, как спасатели пытались...

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