Беларусь корректирует свое законодательство с учетом новой версии Всемирного антидопингового кодекса. Об этом сегодня шла речь на расширенном заседании Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей, где обсуждались поправки в закон о физической культуре и спорте, передает корреспондент БЕЛТА.

В новой версии Всемирного антидопингового кодекса предусмотрен, в частности, запрет на сотрудничество спортсменов и других лиц, имеющих прямое профессиональное отношение к спорту, с персоналом спортсмена, уличенного в нарушении антидопинговых правил или в каких-либо других действиях, связанных с использованием допинга. Как подчеркнул заместитель министра спорта и туризма Александр Дубковский, Беларусь намерена строго придерживаться этой и других норм кодекса.

«Если спортсмен дисквалифицирован и доказано, что нарушены антидопинговые правила, то ни одно лицо, связанное с подготовкой других спортсменов, не должно с ним сотрудничать», — сказал замминистра.

Кроме того, в законопроекте урегулированы вопросы, связанные с антидопинговым контролем.

«Допинг-контроль и его стадии четко разграничены, — пояснил член Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Игорь Невар. — Здесь все приведено в соответствие с мировой практикой». Парламентарий добавил, что каждый этап допинг-контроля в Беларуси унифицирован с международной практикой, чтобы ни одна из стадий не была пропущена. Законопроект готовится к рассмотрению в первом чтении.