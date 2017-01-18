﻿ В Беларуси запретят сотрудничество с тренерами попавшихся на допинге спортсменов. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В Беларуси запретят сотрудничество с тренерами попавшихся на допинге спортсменов

19.01.2017 14:15 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Беларусь корректирует свое законодательство с учетом новой версии Всемирного антидопингового кодекса. Об этом сегодня шла речь на расширенном заседании Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей, где обсуждались поправки в закон о физической культуре и спорте, передает корреспондент БЕЛТА.

В новой версии Всемирного антидопингового кодекса предусмотрен, в частности, запрет на сотрудничество спортсменов и других лиц, имеющих прямое профессиональное отношение к спорту, с персоналом спортсмена, уличенного в нарушении антидопинговых правил или в каких-либо других действиях, связанных с использованием допинга. Как подчеркнул заместитель министра спорта и туризма Александр Дубковский, Беларусь намерена строго придерживаться этой и других норм кодекса.

«Если спортсмен дисквалифицирован и доказано, что нарушены антидопинговые правила, то ни одно лицо, связанное с подготовкой других спортсменов, не должно с ним сотрудничать», — сказал замминистра.

Кроме того, в законопроекте урегулированы вопросы, связанные с антидопинговым контролем.

«Допинг-контроль и его стадии четко разграничены, — пояснил член Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Игорь Невар. — Здесь все приведено в соответствие с мировой практикой». Парламентарий добавил, что каждый этап допинг-контроля в Беларуси унифицирован с международной практикой, чтобы ни одна из стадий не была пропущена. Законопроект готовится к рассмотрению в первом чтении.

 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь корректирует свое законодательство с учетом новой версии Всемирного антидопингового кодекса.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Сход лавины на отель в Италии: мужчина рассказал, как выжил под снегом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика