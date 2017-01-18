Женской индивидуальной гонкой на 15 км с четырьмя огневыми рубежами открывается сегодня в итальянском Антхольце 6-й этап Кубка мира по биатлону.



Дарья Домрачева. Фото: Андрей Аносов

В старт-листе на индивидуальную гонку, которая начнется в 16.15 по минскому времени, значатся 100 фамилий, среди них — представительницы Беларуси Надежда Скардино (№ 28), Дарья Домрачева (№ 35), Ирина Кривко (№ 39), Дарья Юркевич (№ 67), Надежда Писарева (№ 94).

По словам наставника женской команды Федора Свободы, Надежда Скардино практически восстановилась после простуды, а Дарья Домрачева никогда не выходит на старт «просто так».

Напомним, что с начала нынешнего сезона белорусские биатлонисты дважды поднимались на пьедестал этапов Кубка мира. И оба раза это случилась именно в индивидуальных гонках, когда на стартовом этапе в шведском Эстерсунде блеснули Дарья Юркевич и Владимир Чепелин.

О том, в какой готовности пребывает нынче произведшая в фурор в Швеции Дарья Юркевич, можно узнать из репортажа Виктории Ковальчук, корреспондента SPORT.TUT.BY в Антхольце. Там же вы можете прочесть о том, как любитель тяжелой музыки немец Даниэль Мюллер перебрался из сборной Чехии в сборную Беларуси и готовит к гонкам десятки пар лыж Дарьи Домрачевой и ее коллег по команде.

Ароматы глинтвейна и планы Домрачевой. Как Антхольц готовится к биатлонному этапу

SPORT.TUT.BY проведет онлайн-трансляцию сегодняшней женской индивидуальной гонки в Антхольце.

Ну, а пока приведем календарь 6-го этапа Кубка мира и добавим, что он станет последним топ-стартом перед февральским чемпионатом мира в австрийском Хохфильцене.

Кубок мира. 6-й этап. Антхольц (Италия)

19 января

16.15. Женская индивидуальная гонка на 15 км.

20 января

16.15. Мужская индивидуальная гонка на 20 км.

21 января

15.30. Женский масс-старт на 12,5 км.

17.15. Мужская эстафета 4×7,5 км.

22 января

13.00. Мужской масс-старт на 15 км.

16.45. Женская эстафета 4×6 км.