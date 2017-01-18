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Пять белорусских биатлонисток выступят в индивидуальной гонке в Антхольце
Женской индивидуальной гонкой на 15 км с четырьмя огневыми рубежами открывается сегодня в итальянском Антхольце 6-й этап Кубка мира по биатлону.
В старт-листе на индивидуальную гонку, которая начнется в 16.15 по минскому времени, значатся 100 фамилий, среди них — представительницы Беларуси Надежда Скардино (№ 28), Дарья Домрачева (№ 35), Ирина Кривко (№ 39), Дарья Юркевич (№ 67), Надежда Писарева (№ 94).
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Напомним, что с начала нынешнего сезона белорусские биатлонисты дважды поднимались на пьедестал этапов Кубка мира. И оба раза это случилась именно в индивидуальных гонках, когда на стартовом этапе в шведском Эстерсунде блеснули Дарья Юркевич и Владимир Чепелин.
О том, в какой готовности пребывает нынче произведшая в фурор в Швеции Дарья Юркевич, можно узнать из
SPORT.TUT.BY проведет онлайн-трансляцию сегодняшней женской индивидуальной гонки в Антхольце.
Ну, а пока приведем календарь 6-го этапа Кубка мира и добавим, что он станет последним топ-стартом перед февральским чемпионатом мира в австрийском Хохфильцене.
Кубок мира. 6-й этап. Антхольц (Италия)
19 января
16.15. Женская индивидуальная гонка на 15 км.
20 января
16.15. Мужская индивидуальная гонка на 20 км.
21 января
15.30. Женский масс-старт на 12,5 км.
17.15. Мужская эстафета 4×7,5 км.
22 января
13.00. Мужской масс-старт на 15 км.
16.45. Женская эстафета 4×6 км.
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Женской индивидуальной гонкой на 15 км с четырьмя огневыми рубежами открывается сегодня в итальянском Антхольце 6-й этап Кубка мира по биатлону.
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