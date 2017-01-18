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LG G6 удивит необычным дисплеем

19.01.2017 14:27 — Разное | Tut.by  
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26 февраля в рамках крупнейшей мировой мобильной выставки MWC 2017 компания LG представит свой новый флагманский смартфон G6. Но кое-какие секреты корейская компания рассказала уже сейчас.

Каждый год LG пытается удивить покупателей новыми «фишками» в своих флагманских гаджетах серии G.

Сначала она перенесла кнопки громкости на заднюю панель (LG G2), затем выпустила смартфон в кожаном корпусе (LG G4), в прошлом году у флагмана появилась двойная камера и модульная конструкция (читайте наш обзор). В 2017 году компания добралась до дисплея.

Это уже официально: соотношение сторон экрана LG G6 будет 18:9, а разрешение — 2880×1440 пикселей. Диагональ устройства при этом вырастет с 5,3 до 5,7 дюймов.

Вот, как выглядит приглашение на презентацию LG G6 в новом соотношении сторон:

Для сравнения, подавляющее большинство современных смартфонов идут с соотношением сторон 16:9, а флагманы Samsung и ряда других производителей могут похвастать разрешением 2560×1440 пикселей.

Таким образом, LG G6 будет более вытянутым по сравнению с большинством других устройств. Впрочем, компания и ранее выпускала подобные «длинные» телефоны. Можно вспомнить, например, LG BL40 New Chocolate (на фото ниже).


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У гаджета будет экран с соотношением сторон 18:9.

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