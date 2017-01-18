|
Олейник: "Евровидение" должно двигать нашу музыку
19.01.2017 14:42 — Разное | Sputnik Беларусь
"Евровидение" является постоянным раздражителем для белорусской поп-сцены. Евгений Олейник давно принимает участие в подготовке к этому конкурсу, следит за организацией и не скрывает своего разочарования в 2017 году.
"Меня в негативном плане зацепило то, что в этом году на наше
© Sputnik / Виктор Толочко
Композитор заметил также, что артисты есть, и очень неплохие. И возникает вопрос, что возможно, в организации национального конкурса есть какие-то просчеты.
По мнению Олейника, Евровидение очень важно для нашей страны. Но Беларуси необходимо изменить отношение к модели проведения
"Что такое Евровидение? Это самый большой неспортивный телевизионный проект в мире. Больше него нет ничего. Кроме чемпионатов мира по футболу и Олимпийских игр", — считает композитор.
Он уверен, что участвовать в нем необходимо, даже невзирая на кризис в экономике — членский взнос на участие не так уж велик.
Финал национального отбора на Евровидение пройдет вечером 20 января. В финал вышло 13 исполнителей и коллективов. Представителя от Беларуси выберут по схеме "50х50": голоса жюри и телезрителей суммируют, а победитель определится большинством очков.
Полностью беседу с Евгением Олейником слушайте на радио Sputnik Беларусь.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Накануне финала белорусского национального отбора на "Евровидение" известный композитор Евгений Олейник порассуждал в студии радио Sputnik Беларусь об этом конкурсе...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии