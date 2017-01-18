"Евровидение" является постоянным раздражителем для белорусской поп-сцены. Евгений Олейник давно принимает участие в подготовке к этому конкурсу, следит за организацией и не скрывает своего разочарования в 2017 году.

"Меня в негативном плане зацепило то, что в этом году на наше Евровидение было подано рекордно низкое количество заявок. Почему идет спад интереса? Меня это очень огорчает", — высказался Олейник.



© Sputnik / Виктор Толочко БТ огласило состав жюри отбора на "Евровидение-2017"

Композитор заметил также, что артисты есть, и очень неплохие. И возникает вопрос, что возможно, в организации национального конкурса есть какие-то просчеты.

По мнению Олейника, Евровидение очень важно для нашей страны. Но Беларуси необходимо изменить отношение к модели проведения национального отбора . И ориентиром должна стать шведская модель, чтобы конкурс Евровидения практически двигал и национальную поп-музыку.

"Что такое Евровидение? Это самый большой неспортивный телевизионный проект в мире. Больше него нет ничего. Кроме чемпионатов мира по футболу и Олимпийских игр", — считает композитор.

Он уверен, что участвовать в нем необходимо, даже невзирая на кризис в экономике — членский взнос на участие не так уж велик.

Финал национального отбора на Евровидение пройдет вечером 20 января. В финал вышло 13 исполнителей и коллективов. Представителя от Беларуси выберут по схеме "50х50": голоса жюри и телезрителей суммируют, а победитель определится большинством очков.

Полностью беседу с Евгением Олейником слушайте на радио Sputnik Беларусь.