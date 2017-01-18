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Интернет-пользователи превращают знаменитостей в "милашек"
Китайский фоторедактор Meitu добавляет к любому лицу огромные глаза и румяные щечки. Интернет-пользователи заметили, что знаменитости после такой обработки превращаются в карикатуры на самих себя.
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А вот как после фильтров Meitu выглядят известные белорусы.
«Это идеальный инструмент, чтобы разгромить ваших злейших врагов, превратив их в мягкие облачка милоты, или возвысить ваших кумиров до уровня красоты, ранее неизвестного человечеству», — отмечает обозреватель
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Китайский фоторедактор Meitu добавляет к любому лицу огромные глаза и румяные щечки.
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