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Интернет-пользователи превращают знаменитостей в "милашек"

19.01.2017 14:52 — Разное | Tut.by  
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Китайский фоторедактор Meitu добавляет к любому лицу огромные глаза и румяные щечки. Интернет-пользователи заметили, что знаменитости после такой обработки превращаются в карикатуры на самих себя.


Фото: Getty / Meitu / gizmodo.com

Приложение Meitu доступно для мобильных платформ iPhone и Android. «Кукольные» лица создает опция под названием Hand-Drawn. Среди фильтров — «русалочка», «сказка», «ангельский» и другие.


Фото: Getty / Meitu / gizmodo.com

Фото: Getty / Meitu / gizmodo.com

Королева Англии Елизавета II. Изображение: medialeaks.ru

А вот как после фильтров Meitu выглядят известные белорусы.


Певец Александр Солодуха

Биатлонистка Дарья Домрачева

Музыкант Сергей Михалок

Спортсмен Виталий Гурков

Певец и ведущий Дмитрий Колдун

Телеведущий Александр Аверков

Музыкант Александр Тиханович

Актер Александр Жданович («Маляваныч»)

«Это идеальный инструмент, чтобы разгромить ваших злейших врагов, превратив их в мягкие облачка милоты, или возвысить ваших кумиров до уровня красоты, ранее неизвестного человечеству», — отмечает обозреватель Gizmodo.

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Китайский фоторедактор Meitu добавляет к любому лицу огромные глаза и румяные щечки.

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