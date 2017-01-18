Китайский фоторедактор Meitu добавляет к любому лицу огромные глаза и румяные щечки. Интернет-пользователи заметили, что знаменитости после такой обработки превращаются в карикатуры на самих себя.



Фото: Getty / Meitu / gizmodo.com

Приложение Meitu доступно для мобильных платформ iPhone и Android . «Кукольные» лица создает опция под названием Hand-Drawn. Среди фильтров — «русалочка», «сказка», «ангельский» и другие.



Фото: Getty / Meitu / gizmodo.com



Фото: Getty / Meitu / gizmodo.com

Here’s Donald Trump in the Meitu app HAPPY NIGHTMARES! pic.twitter.com/eSTyrAgMXt — Sam Stryker (@sbstryker) 18 января 2017 г.

You’re goddamn right I Meitu’d the dog pic.twitter.com/GOWE1AZgAY — Molly (@Molly_Kats) 19 января 2017 г.



Королева Англии Елизавета II. Изображение: medialeaks.ru

А вот как после фильтров Meitu выглядят известные белорусы.



Певец Александр Солодуха



Биатлонистка Дарья Домрачева



Музыкант Сергей Михалок



Спортсмен Виталий Гурков



Певец и ведущий Дмитрий Колдун



Телеведущий Александр Аверков



Музыкант Александр Тиханович



Актер Александр Жданович («Маляваныч»)

«Это идеальный инструмент, чтобы разгромить ваших злейших врагов, превратив их в мягкие облачка милоты, или возвысить ваших кумиров до уровня красоты, ранее неизвестного человечеству», — отмечает обозреватель Gizmodo .

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